Enige tijd geleden, ik was toen leidinggevende bij een hogeschool, kreeg ik onderstaande mail:

„Beste Dick, bij dezen meld ik mij ziek, omdat ik hedenochtend met mijn auto geen vrije plaats kon vinden in de parkeergarage van de hogeschool. Ik ben hierdoor fysiek en geestelijk van de kaart, omdat ik meen dat de werkgever schromelijk in zijn zorgplicht jegens mij tekort geschoten is. Naar verwachting ben ik morgen weer beter.”

