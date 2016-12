Twaalf doden, die liet Geert Wilders zich niet afpakken. Een buitenkansje! Onmiddellijk stelde hij Merkel en Rutte „en alle andere laffe regeringsleiders” persoonlijk aansprakelijk voor „de asieltsunami en islamterreur”. Verder smeerde hij een foto van Merkel vol bloed en zette die op Twitter. Twee verdienstelijke aanzetjes tot haat – zo kon het wel even.

Achteraf jammer dat die gearresteerde vluchteling in Berlijn niet de dader bleek, maar daar gaf hij liever geen commentaar op. Hij had Fox News gehaald („Wilders: Merkel has blood on her hands after Berlin”), twitterde hij ons genietend, en wie kon hem dat nazeggen? Pechtold niet! Bovendien had hij op het Binnenhof ook nog „hoog en leuk bezoek” gehad van Johnny Rep en Maarten Spanjer „met hun charmante vriendinnen”; het fotootje, zonder bloed, deed hij erbij.

Onze politieke roofridder laat zich in zijn aandachtsgeilheid door niemand overtreffen, al kwamen zijn Duitse collega’s van de AfD aardig in de buurt met hun opmerking over „Merkels doden”.

Hoe hoog de emoties in het Duitse publieke debat nog gaan oplopen, moet worden afgewacht, maar wat ik tot dusver op de Duitse tv-zenders zag, viel me mee. Je moet er niet aan denken wat er op de Nederlandse tv zal gebeuren als ons een vergelijkbare aanslag overkomt: Wilders’ finest hours op álle zenders tegelijk.

Paniek na bommelding Keulen

In Duitsland heerste de begrijpelijke angst voor een nieuwe aanslag, zeker toen bleek dat de dader(s) nog voortvluchtig was. Vroeg in de avond ontstond er gisteren paniek na een telefonische bommelding in Keulen.

Zo’n gespannen klimaat vergt zelfbeheersing van politici, vooral als ze zich op de tv vertonen. Joachim Herrmann, de Beierse CSU-minister van Binnenlandse Zaken, zocht de rand toen hij in een WDR-uitzending meteen aandrong op zwaardere bewapening van de politie. „Vindt u het netjes om daarover te beginnen als de slachtoffers nog niet eens begraven zijn?” vroeg de presentator hem tot tweemaal toe.

Duitsland in oorlog?

Bij de ARD bracht Sandra Maischberger een extra aflevering van haar praatprogramma. De discussie was scherp, maar bleef binnen de perken; Wilders zou het een beetje tam hebben gevonden. Het geluid van Herrmann galmde na. Rechts Duitsland roept om meer bewapening en controle, links Duitsland waarschuwt voor de inperking van de vrijheid die daarvan het gevolg kan zijn. „Het wordt wel heel ongezellig als we het hele land volhangen met videocamera’s”, zei journalist Stefan Aust.

Katrin Göring-Eckhardt van de Groenen viel hem bij – dit tot leedwezen van Klaus Bouillon van de CDU die eerder op de dag van een oorlogssituatie in Duitsland had gesproken. Daar hoorden versterking en grotere volmachten van de politie bij. Aust vond de term ‘oorlog’ niet precies genoeg, hij sprak liever van een ‘grote internationale burgeroorlog’. Aust heeft de geschiedenis geschreven van de Rote Armee Fraktion. Hij voorspelde ons dat de strijd tegen IS langer gaat duren dan de 28 jaar die nodig waren om de RAF er helemaal onder te krijgen. „Het grote verschil is dat de RAF een louter Duitse beweging was.”

Onwillekeurig zat ik even te tellen. Minstens dertig jaar oorlog met IS! Dat haal ik niet meer. Wilders misschien wel, die is dan dik tachtig, een grijsaard die veel droomt van bebloede dames.