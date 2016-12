Wat voor impact hebben jouw keuzes op de Tweede Wereldoorlog?

“Als de onderhandelingen anders waren verlopen, wie weet hoe de toekomst er dan uit had gezien?” Bij die vraag sta je even stil na het spelen van Tell Me Your Secrets, een indrukwekkende en spannende interactieve graphic novel van de BBC over de Tweede Wereldoorlog. In het verhaal moet je namelijk dezelfde keuzes maken als één van de meest invloedrijke maar tegelijk vrij onbekende figuren uit de geschiedenis van de oorlog. Gaat het fout, dan verlies je de oorlog.

De hoofdpersoon, Sir Henry Tizard (1885-1959), werkte als scheikundige voor de Britse Koninklijke Luchtmacht. In de zomer van 1940 vertrok hij naar de Verenigde Staten om een geheime missie uit te voeren. Door informatie vrij te geven over een aantal Britse geheime documenten, probeerde hij de Amerikaanse alliantie veilig te stellen. Zo waren de Britten destijds gespecialiseerd in het militaire gebruik van de rader. Met het delen van onder andere deze informatie werd Amerika overgehaald om mee te vechten tegen Nazi-Duitsland.

Tizard-missie

Maar hoe bepaal je welke informatie je wel of niet deelt? Wanneer neem je een risico en wanneer loop je weg? Door het spelen van van Tell Me Your Secrets leer je niet alleen wie Tizard was en waarover hij onderhandelde met de VS. Ook wordt duidelijk hoe belangrijk zijn rol is geweest in de bevrijding van Europa. Het spel laat zien hoe de alliantievorming tussen Amerika en Groot-Brittanië niet zozeer vanzelfsprekend was, maar eerder als geslaagd resultaat kan worden gezien van uiterst diplomatieke inspanningen.

Je hoeft geen groot liefhebber te zijn van graphic novels of games om het spel te waarderen. In twintig minuten speel je de hoofdrol in een verhaal. De geluiden geven het idee alsof je daadwerkelijk op de plekken bent die je geïllustreerd in beeld ziet. De manier waarop de illustraties elkaar opvolgen geven ook goed weer hoe de keuzes die je maakt, gevolgen hebben voor de verschillende verhaallijnen die je tegenkomt. Welke gevolgen hebben de jouw keuzes op het verloop van de geschiedenis?

Kijk hier welke keuzes jij zou maken en hoe die invloed hebben op de bevrijding van Europa.