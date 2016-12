Vestia eist 800 miljoen euro terug van Deutsche Bank

Vijf jaar na de Vestia-affaire gaat de woningcorporatie in de tegenaanval tegen een van haar grootste derivatenbanken van toen.

Vestia heeft een megaclaim van ongeveer 800 miljoen euro ingediend tegen Deutsche Bank bij het High Court of Justice in Londen. Het is het aandeel van Deutsche Bank in de totale derivatenschade van meer dan 2,5 miljard euro, zegt Vestia.

Het was een schok toen begin 2012 uitlekte dat de grootste woningcorporatie van Nederland op omvallen stond. Vestia had voor bijna 23 miljard euro aan derivaten (renteverzekeringen) afgesloten, waarvan het grootste deel speculatief en risicovol was. Toen de rente tijdens de eurocrisis daalde, eisten banken meer onderpand voor de financiële producten. Er loopt een strafzaak tegen ex-kasbeheerder Marcel de V. en zijn tussenpersoon Arjan G., die ieder stilletjes 10 miljoen euro aan de honderden contracten verdienden.

Deutsche Bank op de hoogte

Deutsche Bank wist dat de oud-kasbheerder werd omgekocht en was daarom verantwoordelijk, stelt Vestia in een persbericht van woensdagochtend. Ook waren de exotische producten die Deutsche Bank aan Vestia verkocht niet passend voor een woningcorporatie, zegt Vestia.

Het is Vestia en Deutsche Bank niet gelukt om tot een financiële schikking hierover te komen, bevestigt de woordvoerder van Vestia. „Deutsche Bank betwist de claim en zal deze in de rechtbank weerleggen”, zegt een woordvoerder van de bank. Eerder schikte ABN Amro wel voor 55 miljoen euro met Vestia voor de derivaten die voorloper Fortis verkocht.

De claim is voor Deutsche Bank pijnlijk, omdat de bank vorig jaar bijna 6,8 miljard euro verlies leed.

Tegenclaim

De vraag is of Deutsche Bank nu een tegenclaim zal indienen om alsnog meer geld van Vestia te eisen. Na zware onderhandelingen bereikte Vestia in de zomer van 2012 een akkoord met al haar derivatenbanken. Voor 2 miljard euro, waar andere Nederlandse corporatie 675 miljoen euro aan moest bijdragen, kocht Vestia alle derivaten af. Vestia behield zich daarbij het recht voor om te gaan procederen in geval van illegale praktijken. Maar als Vestia die stap zou zetten, zouden banken in kwestie alsnog bij Vestia meer geld mogen claimen. In dat geval bestond destijds het risico dat Vestia – net als andere corporaties die voor elkaar garant staan – alsnog zou omvallen.

Volgens Vestia is het risico op een tegenclaim van Deutsche Bank „theoretisch”. De bank zou „geen materiaal” hebben dat stand houdt bij de rechter, zegt Vestia’s woordvoerder.

De woordvoerder van Deutsche Bank kan nog niets zeggen hierover. „We houden alle opties open”, zegt zij.

Vijf jaar

Dat Vestia pas vijf jaar na dato alsnog 800 miljoen euro eist, heeft een aantal redenen, zegt Vestia. De complexe juridische kwestie is versimpeld na schikkingen met de oud-commissarissen en voormalig bestuurder Erik Staal voor 4,8 miljoen euro. Ook heeft het veel tijd gekost om al het bewijsmateriaal te verzamelen en procedures te bereiden. Het strafproces tegen Marcel de V. en zijn tussenpersoon Arjan G. zal naar verwachting volgend jaar beginnen.

De woordvoerder van Vestia wil niet zeggen of binnenkort andere procedures of schikkingen met andere banken bekend worden gemaakt. Vestia had in totaal vierhonderd derivatencontracten met dertien internationale banken, van het Franse BNP Paribas en Société Générale tot het Amerikaanse JPMorgan Chase en het Japanse Nomura Holdings. De procedure tegen Deutsche Bank wordt in Londen gevoerd, omdat de contracten onder Engels recht zijn gesloten.

De Zwitserse bank Credit Suisse sloot zich in 2012 niet aan bij het akkoord van 2 miljard euro over de afkoop van de derivaten. Credit Suisse eiste twee jaar later via de rechter in Londen 83 miljoen euro voor Vestia’s verliezen op derivaten en kreeg daarvan het grootste deel toegewezen.