Turnfamilie Wevers als de grote winnaar

Natuurlijk, autocoureur Max Verstappen is een prachtige Sportman van het Jaar 2016, maar de grote winnaar van de sportverkiezing, woensdagavond in de Amsterdamse RAI, is de familie Wevers uit Oldenzaal. Turnster Sanne werd Sportvrouw van het Jaar en haar vader Vincent Coach van het Jaar. Twee nominaties, twee prijzen, een honderd procent score. Met dank aan een bijzondere gouden olympische medaille, de eerste van een Nederlandse turnster.

Sanne Wevers, gekleed in een creatie van modeontwerper Addy van den Krommenacker, herinnerde in haar dankwoord aan de weg naar goud, die lang heeft geduurd en bezaaid was met hindernissen. Dat ze erin geslaagd was haar ambitie, haar plan, haar uitgestippelde route tot een goed eind te brengen, emotioneerde haar het meest, zei ze. Met goud als tastbare herinnering; op het Sportgala kwam daar nog eens de Jaap Eden Trofee bij.

Vooraf was er weer veel te doen om de sportverkiezing, maar nu de namen eenmaal bekend zijn, moet de vaststelling zijn dat de prijzen bij de juiste sporters terecht zijn gekomen. De ruime keus – er waren niet eerder zoveel nominaties – weerspiegelt het hoge niveau van Nederland als sportland.

Prijzenswaardig

Verstappen was de grote favoriet, ook al had hij zich vooraf negatief over de sportverkiezing uitgelaten. De sporters zouden er beter aan doen de prijs aan een ander te gunnen, zei hij bij de laatste grand prix. De vakjury heeft zich niet laten leiden door die woorden en zijn sportieve daden beoordeeld, wat prijzenswaardig mag heten.

Ondanks zijn aangekondigde absentie was Verstappens afwezigheid toch een kleine dissonant op het Sportgala. In een filmpje zei de coureur zeer vereerd te zijn, maar die woorden klonken, indachtig zijn kritische noot in Abu Dhabi, niet helemaal waarachtig.

Overigens was de winnaar al eerder bekend dan de bedoeling was. Voetbaltrainer Frank de Boer hield na het openen de envelop omgekeerd, zodat de naam Verstappen vol in beeld kwam.

Sportploeg van het Jaar werden de lichte roeisters dubbeltwee, Maaike Head en Ilse Paulis, die op de Olympsiche Spelen in Rio de Janeiro met overmacht goud won. Zij werden hoger gewaardeerd dan het Nederlands handbalteam en de beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen.

Nationale discussie

Als jurylid van de sportverkiezing doe je het niet gauw goed. Zodra de nominaties bekend worden gemaakt, ontstaat er een nationale discussie. Waarom hij wel en zij niet? Of hoe kan die sporter toch genegeerd worden? Die kwestie is net zo traditioneel als het Sportgala zelf.

Kritiek die de vakjury niet onberoerd laat. Omdat de acht aangewezen sportkenners best tegen een stootje kunnen, maar niet graag op hun integriteit aangevallen worden. Zeker in een olympisch jaar is het aantal kandidaten voor de eervolle prijs zo groot dat extra zorgvuldigheid vereist is. De juryleden kunnen zich niet verweren, omdat de beraadslagingen in alle beslotenheid plaatshebben en juryvoorzitter Jeroen Bijl de woordvoerder is. Onder voorwaarde van anonimiteit wil een van de juryleden wel kwijt die discussie grotendeels gezeur te vinden.

Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS, vindt de discussie wel vermakelijk, maar ook een bevestiging dat het Sportgala aan waardering en daarmee aan waarde heeft gewonnen. „Zo’n discussie vooraf maakt de uitzending alleen maar interessanter”, zegt De Jong, die het Sportgala ziet als een ode aan de sport.

De Jong vindt dat alle sporters daarbij aanwezig moeten zijn. Om hun persoonlijke ode aan de sport te leveren. Een standpunt dat niet als een verwijt aan Max Verstappen moet worden uitgelegd, haast De Jong te zeggen. „Omdat Max goede redenen heeft niet bij het Sportgala aanwezig te zijn.”