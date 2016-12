Trump triomfeert in China

Na zijn glorieuze verkiezingswinst in november in de Verenigde Staten heeft Donald Trump nu ook in China een mooie zege geboekt. De president-elect is er in geslaagd de merkregistratie van de merknaam Trump voor vastgoeddiensten te laten annuleren.

Het merk was in 2006 in China aangevraagd door een zekere Dong Wei. Deze Wei, één van de vele merkkapers die in China actief zijn, was Trump indertijd net iets te slim af: zijn merkregistratie was één maand ouder dan die van Donald Trump zelf. Na jaren procederen, talrijke verloren rechtszaken, ontslagen advocaten en wisselende juridische strategieën trok Trump dan onlangs toch aan het langste eind en werd de registratie van Wei omver gekegeld.

Omdat de uitspraak nog niet is gepubliceerd, is het gissen waarom Trump onverwacht toch in het gelijk is gesteld. Een mogelijkheid is dat de merkenautoriteiten zich hebben laten leiden door de grote media-aandacht voor de persoon Trump in China. Maar het zou ook kunnen dat de Chinezen een oude, niet officiële regel van stal hebben gehaald: namelijk dat het niet de bedoeling is dat kapers de namen van Amerikaanse presidenten als merk claimen. Zo werden eerder de Chinese registraties van de merken Clinton, Obama en Hillary ongeldig verklaard.