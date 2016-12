Spelersvader werft jonge spelers voor voetbalmakelaar

De vader van PSV-aanvaller en jeugdinternational Steven Bergwijn heeft eind 2015 geheime financiële afspraken gemaakt met de spelersmakelaar van zijn zoon. Voor tweeduizend euro netto per maand maakt Bergwijn senior jonge voetballers en hun ouders langs de lijn warm voor deze makelaar.

Football Leaks NRC is een van de deelnemers aan het journalistieke onderzoekscollectief EIC - dat maandenlang onderzoek deed naar en met gegevens uit het grootste datalek in de sportgeschiedenis: Football Leaks. Zestig journalisten uit twaalf landen onderzochten 1,9 terabyte aan documenten over het Europese voetbal. Der Spiegel heeft de documenten verkregen en deelde ze met de EIC-partners. Dit artikel kwam mede tot stand op basis van gegevens uit deze Football Leaks. Reageren? onderzoek@nrc.nl

Dat blijkt uit documenten die NRC verkreeg via Football Leaks.

Het gaat om de Amsterdamse spelersmakelaar Fulco van Kooperen, die met zijn bedrijf Muy Manero een joint venture vormt met het omstreden Britse voetbalbedrijf Doyen Global. Samen vertegenwoordigen ze naast Bergwijn ook talenten zoals Abdelhak Nouri (Ajax).

In de documenten is te lezen hoe Van Kooperen in september 2015 met Bergwijn senior overeenkomt dat die voor hem gaat werken. Dit met instemming van Doyen. De Engelsen wijzen Van Kooperen wel op het belang van geheimhouding van de afspraak ten opzichte van andere ouders. Uit een mail aan de Nederlander: “Ze vertrouwen hem als een vader die de juiste beslissingen neemt voor zijn zoon. Als hij een medewerker blijkt, is hij bevooroordeeld.” Daarop stelt Van Kooperen de mannen in Londen gerust. „Dat heb ik hem al verteld. Hij wil zelfs niet dat zijn zoon het weet. Dus het is ok.”

Bergwijn senior is niet de enige, heimelijke vertrouweling van de makelaar, blijkt uit de documenten. Ook Michael Rippens bezorgde als jeugdtrainer bij AZ zeker twee spelers bij Van Kooperen. Het toenmalig hoofd jeugdopleiding van AZ Aloys Wijnker is verbaasd. „Michael heeft mij hierover nooit ingelicht. Het zou ook niet hebben gemogen want wij wilden niet dat trainers die rol vervulden.”

Rippens was jeugdtrainer in Alkmaar tot de zomer van 2015. Daarna trad hij in dienst bij het bedrijf van Van Kooperen. Die zegt in een reactie: „Michael zei me dat hij AZ had ingelicht over het aanbrengen van spelers in de tijd dat hij daar trainer was.”

Rippens op zijn beurt ontkent in die tijd spelers bij Van Kooperen te hebben aangeleverd. Wel zegt hij tijdens zijn AZ-tijd met Van Kooperen overeen te zijn gekomen om bij de makelaar in dienst te treden in de zomer van 2015, na zijn vertrek bij AZ. Rippens: “Maar er is geen overlap geweest in beide functies.”

Van Kooperen zegt verder dat vader Bergwijn “zijn beste vriend” is. “Al jaren.” De makelaar wil niet reageren op de betalingen aan Bergwijn senior. Van Kooperen: “Daar ga ik niet op in.” Bergwijn lacht ongemakkelijk als hem wordt gevraagd naar betalingen door Van Kooperen. “Ik heb nooit geld van hem ontvangen. Ik heb wel één keer geld van Fulco geleend, als vriend. Maar verder niet.” De aanleiding en het bedrag kan Bergwijn senior zich „niet herinneren”.