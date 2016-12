Omstreden voorzitter moskeekoepel Diyanet weg uit Nederland

Turkije trekt de omstreden ambassademedewerker, tevens voorzitter van moskeekoepel Diyanet (ISN) Yusuf Acar terug uit Nederland. Dat heeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) woensdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige week riep Koenders de Turkse ambassadeur nog op het matje vanwege berichten over Acar, die als waarnemend attaché religieuze zaken aan de ambassade van Turkije in Nederland was verbonden.. Laatstgenoemde zou informatie over veronderstelde Nederlandse Gülen-sympathisanten hebben doorgespeeld aan de Turkse overheid.

Ook bestempelde Acar het CDA als een bolwerk van Gülenisten. Daarop eiste fractievoorzitter Sybrand Buma opheldering. Dat leidde tot het onderhoud tussen Koenders en de Turkse ambassadeur.

‘Serieus probleem’

ISN en de Turkse ambassade ontkenden aanvankelijk dat de informatie was doorgesluisd. Later werd die ontkenning ingetrokken en stelde een woordvoerder van Diyanet nog dat Acar “een serieus probleem” had.

In het gesprek dat Koenders met de Turkse ambassadeur had werd duidelijk gemaakt dat het Nederlandse kabinet vindt dat Acar een grens heeft overschreden. Dat kan niet zonder gevolgen blijven, aldus de minister. Volgens Koenders is in goed overleg besloten Acar terug te trekken. Hij heeft Nederland inmiddels verlaten. Koenders in zijn brief:

“Het kabinet is in eerdere communicatie met de Kamer zeer helder geweest dat er geen sprake kan zijn van inmenging door de Turkse autoriteiten in de Turkse gemeenschap in Nederland, noch van export van de spanningen vanuit Turkije naar Nederland.”

De brief met de mededeling over het vertrek van de diplomaat kwam kort voordat de Tweede Kamer een debat met Koenders en zijn collega Asscher (Integratie, PvdA) over deze kwestie zouden hebben.

Tijdens het debat noemde Koenders de combinatie voorzitter van een religieuze organisatie en buitenlands diplomaat ,,niet aanvaardbaar’’. De opvolger zal zo’n dubbelfunctie niet kunnen uitoefenen. Hij krijgt in dat geval geen accreditatie zei Koenders.

CDA-fractievoorzitter Buma toonde zich tevreden over het optreden van het kabinet maar waarschuwde dat ,,we niet zomaar van het probleem af zijn’’.

Jacht op Gülenisten

In Turkije is de afgelopen maanden een klopjacht gaande op (vermeende) Gülen-aanhangers. President Erdogan houdt de in Pennsylvania woonachtige prediker verantwoordelijk voor de mislukte couppoging in juli. Gülen ontkent dit en meent dat Erdogan zelf de staatsgreep in scène heeft gezet.

Sindsdien zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen, van wie het merendeel in verband gebracht wordt met de Gülen-beweging. In Nederland zijn veel scholen en instellingen die gelinkt worden aan de beweging aangevallen of gevandaliseerd.