Kort geding: Robert Moszkowicz wil verbod op VPRO-serie

Meestal moet je bij een rechtszaak een tijdje wachten op de uitspraak, maar in het kort geding van Robert Moszkowicz tegen de VPRO wees de rechter halverwege de zitting al een van de vorderingen af.

De jurist Robert Moszkowicz probeerde dinsdag met een kort geding in Amsterdam uitzending van De maatschap te verbieden. De tv-serie, die vanaf 25 januari wordt uitgezonden, gaat over een advocatenfamilie die sterk lijkt op de familie Moszkowicz. Volgens Moszkowicz maken de VPRO en tv-producent Dutch Mountain Film inbreuk op zijn auteursrecht, doordat zij het verhaal zouden hebben „gestolen” uit zijn autobiografie De straatvechter (2014).

Volgens de advocaten van de gedaagden, Jaap Versteeg en Merel Teunissen, is dit „lariekoek”. De serie zou heel anders zijn dan het boek en op vele bronnen zijn gebaseerd. Ze zouden niet putten uit het boek, maar uit interviews met Moszkowicz in onder meer Playboy en een artikel uit De Waarheid.

Het was niet Moszkowicz’ eerste zaak hierover. Eerder had hij in een kort geding vergeefs inzage in het scenario geëist. Ook heeft hij verzoeken tot beslag gedaan en hield hij eerder een voorlopig getuigenverhoor. Tot nu toe heeft hij vrijwel alles verloren. Robert Moszkowicz was er niet zelf. Volgens zijn advocaat en zoon Yehudi – die hem vertegenwoordigde – kon zijn vader dat emotioneel niet aan.

Yehudi Moszkowicz gaf een aardige wending aan de zaak door te betogen dat de gewraakte scènes uit zijn vaders autobiografie niet echt waren gebeurd, maar door zijn vader waren verzonnen. Fictie is auteursrechtelijk makkelijker te beschermen dan non-fictie. Hiermee werd het een wonderlijke woordenstrijd over feit en fictie, waarbij de scheppers van de fictie (de tv-serie) zich op feiten beriepen, en de schepper van de non-fictie (het boek) op verzonnen gebeurtenissen.

Opvallend was het verschil in stijl: Yehudi Moszkowicz – ongeschoren wangen, gepommadeerde haren – sprak uit het hart; ietwat rommelig en met een beroep op het gevoel. De advocaten van de VPRO en Dutch Mountain lazen op hoge snelheid de 229 punten van hun gedetailleerde en formele verweer voor. Moszkowicz zat in zijn eentje tegenover negen man van de tegenpartij.

Te elfder ure had Yehudi nog een eis toegevoegd: volgens hem was de tv-serie niet alleen diefstal, maar was zij ook „diffamerend”. Volgens hem is de aan heroïne verslaafde zoon in de serie (gespeeld door Daan Schuurmans) een beledigend portret van zijn vader. Vooral omdat die zoon in de serie een gemene opmerking maakt over het kampnummer op zijn vaders arm, en omdat de vader op zijn beurt refereert aan zijn overleden kleinkind als „dat dooie zoontje van hem”.

Deze eis werd nog tijdens de zitting afgewezen: hij was te laat ingediend. Volgens de advocaat kwam dit doordat hij hem baseerde op scènes uit de serie die hij pas later van de beklaagden had gekregen. Bovendien had hij het zo druk: “Ik doe deze zaak voor mijn vader, tussen de bedrijven door.”

Tegenover de afwijzing staat dat Moszkowicz een cadeautje krijgt van de VPRO. Net als de rechter krijgt hij alsnog een kopie van de hele serie, opdat ze in de kerstvakantie kunnen bingewatchen.

Uitspraak 6 januari.

