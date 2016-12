Mensenhersens en menstruerende kip - De smerigste eetscènes in de film

Le Fantôme de la Liberté (1974), Luis Buñuel

Surrealist Luis Buñuel liet het diner, het moment van de waarheid in de Franse bourgeoisfilm, graag uit de hand lopen. Brave burgers kunnen niet vertrekken (El Ángel Exterminador) of slagen er juist niet in aan de eerste gang te beginnen (Le charme discret de la bourgeoisie). En in Le Fantôme de la liberté doet men aan tafel zijn behoefte en trekt men zich op het privaat terug om te eten.

Eraserhead (1977), David Lynch

Het eerste, totaal mislukte diner bij de schoonouders is een klassieke scène, maar David Lynch’ debuut Eraserhead treft een extra lugubere toon. Pa zeurt over kwaaltjes. Ma is geschift, oma van de wereld. En dan gaat het gevogelte op tafel menstrueren: een nachtmerrie die niet ophoudt.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Steven Spielberg

Cultureel ongevoelig? Neokoloniaal? Zeker, maar India is ook nog een Britse kolonie als de toekomstige mevrouw Spielberg Kate Capshaw er kennismaakt met de regionale keuken: gestoomde torren, apenhersenen, soep met koeienogen, en ‘snake surprise’.

Festen (1998), Thomas Vinterberg

Een diner kan in een akelige psychologische veldslag ontaarden. Zoals in Festen, de ultieme Deense Dogma-film, waar zoon Christian bij de eerste speech op het 60-jarig verjaardagsdiner van de zelfvoldane industrieel Helge onthult dat die hem en zijn zus Linda seksueel misbruikte. Eerst doen de gasten alsof ze het niet horen. Daarna volgen ontkenning en geweld: de waarheid zegeviert pas bij de koffie met sigaren.

Hannibal (2001), Ridley Scott

Het smaakt heerlijk, toch kan je het niet thuisbrengen. Soms krijgen mensen in films heel vieze dingen te eten, nog vaker worden ze vergiftigd, vermoord of neergeschoten aan de dinertafel. Doctor Hannibal Lecter vindt een originele combinatie: op een intiem dinertje moet agent Starling toekijken hoe haar gedrogeerde collega Krendel zijn eigen brein opsmikkelt, plakje voor plakje geserveerd door de goede doctor. „De prefrontale cortex, zetel van goede manieren; mmm. Die kan hij best missen.”

The Untouchables (1987), Brian De Palma

Rozig, buikje vol en weltevreden: van de Nibelungensage tot Game of Thrones zijn feestdiners de beste plek voor massamoord met gif, messen of pistolen. In maffiafilms rekent men gaarne met elkaar af aan tafel; dat is ook de plek waar de capo di tutti capi zijn autoriteit laat gelden. Door een dwarse afdelingschef te onthoofden (Kill Bill 1) bijvoorbeeld, of nog sportiever; zoals Robert de Niro als Al Capone in The Untouchables. Capone ziet verbeterpuntjes. Bepleit teamwork. Gelukkig dat men al aan het dessert zit.

Monty Python’s The Meaning of Life (1983), Terry Jones/Terry Gilliam

In schandaalhit La Grande Bouffe aten drie rijke vrienden zich dood; een satire op onze consumptiemaatschappij. Monty Python houdt het diner voor Mr. Creosote gewoon smerig. Episch smerig.

Satyricon (1969), Fellini

Fellini verfilmde de satire van Gaius Petronius, chef goede smaak aan het hof van keizer Nero. De vrijgemaakte slaaf Trimalchio is het toonbeeld van de parvenu in het Romeinse keizerrijk. Een rijke, vulgaire patser waar geen ontsnappen aan is. Want je moet luisteren, lachen en klappen om zijn opschepperij en foute grappen van deze tafelheer: hij betaalt dat varken gevuld met stomende worsten, kapoentjes en ingewanden.

Alien (1979), Ridley Scott

Alles lijkt weer normaal aan boord van ruimtevrachtschip Nostromo, dus zet de bemanning zet zich aan een hartig astronautendiner. Tot de eettafel onverwachts verandert in een operatietafel, en John Hurt zwanger blijkt van een buitenaardse baby. De verbijstering van de acteurs is maar half gespeeld: wat er precies stond te gebeuren wisten ze niet.

