Liveblog: Verdachte Amri stond enkele maanden onder observatie van politie

We sluiten het liveblog af. Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van woensdag: Nadat dinsdag een Pakistaanse verdachte werd vrijgelaten, is de politie een zoektocht gestart naar Tunesiër Anis Amri. Volgens het officiële opsporingsbevel is hij 24 jaar oud, 1,78 meter lang, en heeft hij zwart haar en bruine ogen. Over hem is bekend dat hij is geboren in de plaats Oueslatia in Midden-Tunesië. Hij werd in 2011 in Italië gearresteerd wegens geweld, brandstichting, mishandeling en diefstal en zat vervolgens vier jaar in de gevangenis. Daarna reisde hij af naar Duitsland. De Duitse politie heeft 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Doorzoekingen in Emmerich en Berlijn leverden vooralsnog niets op.

Amri, die zes verschillende namen en drie verschillende nationaliteiten gebruikte, begaf zich in de kringen rondom de prediker Abu Walaa, die in november werd gearresteerd bij een antiterreuractie. Hij stond op de radar van de Duitse justitie omdat hij werd verdacht van het voorbereiden van "ernstige staatsgevaarlijke activiteiten". Hij stond zelf enkele maanden onder observatie van de Duitse politie omdat hij inbraken zou plannen om de aanschaf van automatische wapens te financieren en daarmee mogelijk een aanslag te plegen.

Van de in totaal 48 gewonden na de aanslag, liggen nog twaalf mensen zwaargewond in het ziekenhuis. Een niet genoemd aantal verkeert in kritieke toestand.

Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag dinsdagavond al op. Onduidelijk is in hoeverre van tevoren daadwerkelijk contact is geweest tussen de dader en de terreurorganisatie.

'Amri werd in 2011 gearresteerd in Belpasso op Sicilië' Verdachte Anis Amri werd in 2011 door de Italiaanse politie gearresteerd in Belpasso in de buurt van de Siciliaanse stad Catania. Dat meldt Die Welt op basis van informatie van Italiaanse autoriteiten. In Catania werd Amri vervolgens veroordeeld tot vier jaar celstraf voor het plegen van geweld, brandstichting, mishandeling en diefstal. Hij zat zijn straf uit in gevangenissen in Catania en Palermo. In mei 2015 kwam hij vrij en is hij overgebracht naar Caltanissetta om vervolgens af te reizen naar Duitsland. Hij zou volgens andere gevangenen zijn beschreven als "gewelddadig". De plaats Belpasso:

Aanhangers AfD protesteren tegen Merkel Woensdagavond hebben honderden aanhangers van de Duitse anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) in Berlijn de slachtoffers van de aanslag herdacht en geprotesteerd tegen Angela Merkel. Het beleid van de bondskanselier heeft volgens AfD de voorwaarden voor een aanslag gecreëerd. Aanhangers van de AfD houden een bord hoog met daarop: "Merkel moet weg". Foto: John Macdougall / AFP Ook Alexander Gauland en Bjoern Hoecke, respectievelijk vicevoorzitter en leider van AfD in deelstaat Thüringen waren bij het protest aanwezig. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Een betoger houdt een bord hoog met daarop "AfD en NPD wijken nergens voor". NPD is een extreem-rechtse partij. Foto: Odd Andersen / AFP

Berlijnse politie valt twee appartementen binnen: van Amri geen spoor Een speciale taskforce van de Berlijnse politie is woensdagavond twee appartementen in Berlijn binnengevallen, waaronder een woning aan de Grossbeerenstrasse in de wijk Kreuzberg. Dat meldt Die Welt. Anis Amri werd niet gevonden. De Grossbeerenstrasse in Berlijn:

Kerstmarkt Berlijn weer toegankelijk voor publiek De kerstmarkt bij de Gedächtniskirche in Berlijn is weer geopend voor publiek. Dat meldt Birgitta Schülke van Deutsche Welle zojuist via Twitter. Eerder op de dag werd begonnen met het opruimen van de ravage, nadat het onderzoek op de plaats van de aanslag was afgerond. BirSchuelke Birgitta Schülke @dwnews https://t.co/zMcfwwBxI3 Christmas Market at #Breitscheidplatz is cleared up and open for the public again #berlinattack 21 december 2016 @ 20:39

Indrukwekkend eerbetoon tijdens wedstrijd Hertha BSC De wedstrijd in de Duitse Bundesliga tussen Hertha BSC uit Berlijn en SV Darmstadt '98 die om 20.00 uur van start is gegaan, is voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag. Tijdens de wedstrijd is de zin "Blijf sterk Berlijn" te zien op een banner in het stadion. Eerder vandaag legde de selectie van Hertha al bloemen bij de plaats van de aanslag. De toeschouwers hielden voor de wedstrijd hun mobiele telefoons en aanstekers in de lucht: HerthaBSC Hertha BSC #breitscheidplatz #lichtermeer https://t.co/JOTYpyMji8 21 december 2016 @ 19:20 Voor de aftrap werd, net als bij andere voetbalwedstrijden in Duitsland, een minuut stilte in acht genomen: Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Minstens zesduizend Tunesiërs vielen ten prooi aan jihadisme Dat de vermoedelijke aanslagpleger Anis Amri afkomstig is uit Tunesië komt gezien de cijfers over de afkomst van jihadi's niet als verrassing: de afgelopen jaren vielen ten minste zesduizend Tunesische jongemannen ten prooi aan jihadistische netwerken. Tunesiërs vertegenwoordigen het grootste aantal buitenlanders dat zich bij IS heeft aangesloten. Eén van hen was aanslagpleger in Sousse Seifeddine Rezgui, maar bijvoorbeeld ook de 31-jarige Mohamed Lahouaiej Bouhlel die op 14 juli met een vrachtwagen inreed op voetgangers op de Promenade des Anglais in Nice. 86 mensen kwamen hierbij om het leven, meer dan 200 mensen raakten gewond. Lees ook: Teruglezen liveblog: zeker 84 doden bij aanslag in Nice Het is nog niet duidelijk of Amri gelieerd is aan IS, maar de terreurgroep claimde wel de verantwoordelijkheid voor de aanslag.

Trump: aanslag is aanval op mensheid De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft de aanslag in Berlijn woensdag "een aanval op de mensheid" genoemd. Maandag beschuldigde Trump islamitische terroristen van het "voordurend afslachten van christenen in hun gemeenschappen als onderdeel van hun mondiale jihad". Trump deed zijn uitspraken woensdag in Palm Beach, Florida. Foto: Carlos Barria / Reuters

Broer Amri: ik kon mijn ogen niet geloven De Tunesische antiterreureenheid heeft woensdag de familie van verdachte Anis Amri ondervraagd. Volgens een anonieme bron binnen de Tunesische veiligheidsdienst gaat het om de ouders, vier zussen en een broer van Amri, meldt AFP. De Tunesische ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken hebben het nieuws bevestigd noch ontkend. Tegenover AFP laat Abdelkader Amri, de broer van de terreurverdachte, weten in shock te zijn: "Toen ik de foto van mijn broer in de media zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Ik ben in shock en ik kan niet geloven dat hij het was die deze misdaad heeft begaan. Maar als blijkt dat hij schuldig is, dan verdient hij een veroordeling. Wij verwerpen het terrorisme en de terroristen en we hebben geen relatie met hen." Zijn zus Najoua sluit zich aan bij de woorden van haar broer: "We hebben nooit het gevoel gehad dat hij iets verkeerds deed. Hij heeft ons berichten gestuurd via Facebook en hij leek altijd gelukkig."

Anis Amri streekgenoot van aanslagpleger Sousse Oueslatia, volgens Tunesische veiligheidsdiensten de geboorteplaats van verdachte Anis Amri, ligt vlakbij de historische religieuze stad Kairoaun, een 1.400 jaar oude stad op 160 kilometer ten zuiden van hoofdstad Tunis. Kairoaun is de geboorteplaats van Seifeddine Rezgui, de 23-jarige Tunesiër die vorig jaar juni op een strand even ten noorden van de stad Sousse 38 badgasten doodschoot. De werkloosheid in het gebied is torenhoog en in de regio worden jonge mannen al jaren richting het jihadisme gedreven. NRC-redacteur Marcel Haenen maakte daags na de aanslag een reportage op de plaats waar Rezgui zijn terreurdaad beging. Hij schreef toen het volgende: "Er bestaat al langer angst in Tunesië dat de enorme werkloosheid kansloze jongeren in de handen van radicale groepen speelt maar Rezgui is een apart geval. Dit was geen stomme stumper." Lees de hele reportage hier: Rouwen op een vrijwel leeg strand.

Amri stond enkele maanden onder observatie van politie Anis Amri stond dit jaar enkele maanden onder observatie van de Duitse politie. Dat melden Duitse aanklagers volgens persbureau AP. De operatie werd op 14 maart gestart, na een tip van federale veiligheidsdiensten. Met de tip werd gewaarschuwd voor Amri als mogelijke bedreiging. Hij zou inbraken hebben gepland om de aanschaf van automatische wapens te financieren om daarmee mogelijk een aanslag te plegen. Uit de obervatie bleek dat Amri betrokken was bij het dealen van drugs in een park in Berlijn. Ook was hij betrokken bij een ruzie in een café. Er werd echter geen bewijs gevonden waarmee de oorspronkelijke verdenking kon worden gestaafd. De operatie werd in september afgebroken.

'Amri was een bekende van de Tunesische politie' Terreurverdachte Anis Amri was een bekende van de Tunesische politie, dat heeft een bron binnen de veiligheidsdienst in het land woensdag gezegd bij het Tunesische radiostation Mosaique FM. Hij pleegde in zijn land een gewelddadige overval. Bij hetzelfde station liet de vader van de verdachte weten dat zijn zoon Tunesië zeven jaar geleden verliet als illegale immigrant. Ook bevestigde hij dat Anis Amri in Italië vier jaar in de gevangenis heeft gezeten vanwege het platbranden van een school. Volgens zijn vader vertrok hij een jaar geleden naar Duitsland. Amri had nog wel contact met zijn broers maar niet met zijn vader. De bron binnen de veiligheidsdienst liet verder weten dat Amri afkomstig is uit de plaats Oueslatia in het landelijke Midden-Tunesië.

Waarom heeft een grote aanslag tot nu toe Nederland nog niet getroffen? In Frankrijk vielen in 2015 en 2016 honderden doden als gevolg van radicaal-islamitische terreur. In diezelfde periode kwamen in Duitsland tientallen mensen om door terreur uit dezelfde hoek en ook België was met de aanslagen op vliegveld Zaventem en de Brusselse metro slachtoffer van terreur. Waarom blijft in Nederland een dergelijke aanslag vooralsnog uit? Dat vroeg NRC-redacteur Kees Versteegh zich af. Na een inventarisatie onder deskundigen kwam hij tot acht factoren die de kans op terreur vergroten en verkleinen: Lees ook: Hoe komt het dat hier nog geen aanslag is gepleegd?

100.000 euro uitgeloofd voor gouden tip Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot de aanhouding van de pleger van de terreuraanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. In het officiële opsporingsbevel staat dat de vermoedelijke dader de Tunesische Anis Amri is. Hij is 24 jaar oud, 1,78 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. De Duitse federale politie BKA bracht deze foto's naar buiten van verdachte Anis Amri:

Foto's van verdachte Anis Amri, naar buiten gebracht door de Duitse federale politie. Foto: Reuters via BKA

Charlie Hebdo opent komend nummer met terreuraanslag Berlijn De Duitse editie van het satirische blad Charlie Hebdo opent het komende nummer met de terreuraanslag in Berlijn, meldt ANP. De voorpagina werd door de Franse uitgever woensdag alvast gedeeld. Op de voorpagina wordt een huis van taaitaai afgebeeld waaruit geweerlopen steken. Boven de afbeelding van cartoonist Foolz staat de strijdbare tekst: "Zij zullen onze levenswijze niet veranderen." Eddie_1412 Eddie Graf

"Charlie Hebdo" titelt mit Anschlag von Berlin "Sie werden unsere Art zu leben nicht verändern""Charlie Hebdo" titelt mit Anschlag von Berlin https://t.co/x10MBNuqw9 21 december 2016 @ 16:11

Twaalf mensen nog steeds ernstig gewond Van de in totaal 48 gewonden na de aanslag, liggen nog twaalf mensen zwaargewond in het ziekenhuis. Dat meldt de gemeente Berlijn volgens persbureau AP. Een niet genoemd aantal verkeert in kritieke toestand. Van de groep lichtgewonden is een groot deel inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Opsporingsbericht: verdachte gewapend en gevaarlijk De verdachte is vermoedelijk gewapend en gevaarlijk, dat staat in het opsporingsbericht van de politie, meldt persbureau AP. In het bericht staat tevens dat de verdachte zes verschillende namen en drie verschillende nationaliteiten gebruikte.

Selectie Hertha BSC legt bloemen De spelers van de Berlijnse voetbalclub Hertha BSC hebben woensdag bloemen gelegd bij de plaats van de aanslag. Vanavond om 20.00 uur neemt de club het in eigen huis op tegen SV Darmstadt '98. Bij de wedstrijd worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zo lieten autoriteiten gisteren weten. HerthaBSC Hertha BSC #breitscheidplatz https://t.co/12YVsyu2DL 21 december 2016 @ 11:50

Mensenhandel, mensensmokkel of terrorisme onvoldoende gesignaleerd bij registratie asielzoekers Het signaleren van mensenhandel, mensensmokkel of terrorisme bij de binnenkomst van nieuwe asielzoekers lukt maar mondjesmaat, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie. De inspectie deed vervolgonderzoek naar de registratie en identificatie van asielzoekers door de politie en de Koninklijke Marechaussee. In vergelijking met eerdere onderzoeken zijn "belangrijke stappen in de goede richting" gezet. Alle asielzoekers zijn na het doorlopen van het identificatieproces geregistreerd. Het signaleren van gevallen van mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme gebeurt echter niet voldoende: "Dit komt vooral omdat het complex is om aanknopingspunten te vinden over deze vormen van criminaliteit."

Tunesische verdachte had contact met islamitisch terreurnetwerk De Tunesische verdachte heeft volgens veiligheidsdiensten contact gehad met een islamitisch terreurnetwerk, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Ralf Jäger, volgens Reuters. Hij stond op de radar van de Duitse justitie omdat hij werd verdacht van het voorbereiden van "ernstige staatsgevaarlijke activiteiten". Volgens Jäger kwam de verdachte in juli 2015 naar Duitsland. Het vermoeden bestaat dat hij sinds februari 2016 in Berlijn woonde. De asielaanvraag van de verdachte werd verworpen, maar hij werd niet uitgezet omdat hij geen geldige identiteitspapieren had. Zijn vervangend paspoort wordt vandaag vanuit Tunesië naar Duitsland opgestuurd. Ook bevestigde Jäger dat de verdachte meerdere namen gebruikte. Volgens Jäger hebben veiligheidsdiensten voor het laatst in november informatie uitgewisseld over de verdachte.

'Duitsland wil zijn open samenleving niet inleveren' "Anders dan Hollande na de aanslagen in Parijs, heeft bondskanselier Merkel het niet over 'in oorlog zijn' met terroristen", schrijft NRC-correspondent in Berlijn Juurd Eijsvoogel. Waar Frankrijk sinds de aanslagen in Parijs lijkt te zijn veranderd in een politiestaat, wordt in Duitsland gediscussieerd over hoe ver veiligheidsmaatregelen mogen gaan. Is bijvoorbeeld het plaatsen van betonblokken eigenlijk wel verenigbaar met het streven naar een open samenleving? Lees ook: Duitsland wil zijn open samenleving niet inleveren voor veiligheid

Politie doorzoekt woningen Emmerich De Duitse politie heeft woningen doorzocht in Emmerich, nabij de Nederlandse grens bij Nijmegen. Dat meldt onder meer de Rheinische Post. De verdachte, een Tunesiër die meerdere paspoorten gebruikte, stond enige tijd geregistreerd in het plaatselijke asielzoekerscentrum. Het is nog niet bekend wat de doorzoekingen hebben opgeleverd.

De Maizière: er is een nieuwe verdachte Duitse media meldden eerder vandaag dat de politie een nieuwe verdachte in het vizier zou hebben. Zojuist heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière dit bevestigd, meldt AFP: "Er is een nieuwe verdachte, we zijn op zoek naar deze verdachte." De minister kon bevestigen noch ontkennen dat het gaat om een immigrant, zoals in sommige media werd gesuggereerd. Bekijk hier de video van Euronews, met daarin kort ook uitspraken van De Maizière:

Website voor tips over aanslag dinsdagavond aangevallen De website van het Bundeskriminalambt (BKA), de Duitse federale recherchedienst, waar mensen tips konden doorgeven die verband hielden met de aanslag is dinsdagavond door hackers aangevallen. Dat bevestigt het BKA woensdagmiddag tegen Duitse media. Tussen 17:00 uur en 19:30 uur dinsdagavond was de site vanwege een zogenaamde DDOS-aanval niet bereikbaar. Uit welke hoek de aanval afkomstig was is niet bekend.

Veel gedeelde Facebookpost: 'Bang voor jullie? Dream on' Verschillende Duitse media maken melding van een veel gedeelde post op Facebook van de Berlijnse journalist Philipp Michaelis. Zijn boodschap aan de radicalen: "Wij Berlijners (...) eten döner en zalm voor een prijs die garandeert dat daar vlees noch vis in zit. Bij ons is zelf Schultheiss een biertje. En Sternburg! (...) Bij ons is het negen maanden winter en gaan we na het feesten direct door naar ons werk. Sommige van ons zijn Turken. Of Russen. Of Amerikanen. Of Pakistanen, inderdaad! Of zelfs mensen uit Baden-Würtemburg. Bang voor jullie? Dream on, pussies! Jullie kunnen ons wat!"

Duitse president bezoekt gewonden De Duitse president Joachim Gauck voor het Charite-ziekenhuis in Berlijn. Foto: Kay Nietfeld / AFP De Duitse president Joachim Gauck heeft woensdag de gewonden van de aanslag bezocht in het Charite ziekenhuis in Berlijn. Hij bedankte artsen en hulpverleners voor hun inzet, en bracht aan de gewonden over dat het hele land ze bijstaat. "De mensen moeten voelen, dat ze hier niet alleen zijn. " De president riep de Duitsers op de aanslag te beantwoorden met "behulpzaamheid, menselijke nabijheid, zorgzaamheid en er voor elkaar zijn".

'Onduidelijk waarom veiligheidsdiensten verdachte uit het oog verloren' Er druppelen meer details binnen over de verdachte. Volgens de Süddeutsche Zeitung zou hij in augustus in de zuid-Duitse stad Friederichshafen zijn opgepakt met een vals Italiaans paspoort. Korte tijd later werd hij weer vrijgelaten. Hij stond geregistreerd bij een asielzoekerscentrum in Emmerich, nabij de Nederlandse grens bij Nijmegen. De Tunesiër begaf zich in de kringen rondom de prediker Abu Walaa, die in november werd gearresteerd bij een antiterreuractie. De verdachte zou een man in Noordrijn-Westfalen gevraagd hebben hem een wapen te bezorgen. Via deze man, een bron van de politie, kwam de verdachte al eerder in het vizier. Sindsdien zou zijn telefoonverkeer zijn gemonitord. Volgens de Süddeutsche Zeitung wordt door deze informatie de kwestie politiek steeds neteliger. Een bron liet aan de krant weten dat het onduidelijk is hoe het kan dat de veiligheidsdiensten de verdachte daarna uit het oog zijn verloren. In december zou hij ondergedoken zijn.

Op de kerstmarkt in Frankfurt am Oder In Berlijn bleven de kerstmarkten dinsdag gesloten uit respect voor de slachtoffers van de aanslag. Elders in Duitsland niet, zoals in Frankfurt aan de Oder, bij de Poolse grens. NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel bezocht de kerstmarkt daar om de kijken hoe de sfeer op "the day after" is. "We willen een signaal geven dat we niet zwichten voor terreur”, zegt Martin Lebrenz, woordvoerder van de stad Frankfurt (60.000 inwoners). Er is wel wat extra politie ingezet – "niet omdat het opeens onveiliger is geworden, maar om de mensen een rustig gevoel te geven.” Maar het publiek op de kerstmarkt geniet ook zó wel van de glühwein, de worst, de wafels, het gemoedelijke sfeertje en het vermaak. Er klinken blikkerige kerstliedjes, in een tent met stro op de grond rijden kleine kinderen rondjes op pony’s, en er is een keur aan kaarsen, engeltjes en notenkrakers te koop. Lees hier de hele reportage: Er is glühwein, worst én bezinning

'Verdachte gebruikte acht identiteiten' De ARD meldt op basis van bronnen bij de recherche dat de verdachte niet minder dan acht verschillende identiteiten zou hebben gebruikt. Volgens de televisiezender reisde de man in 2012 naar Italië en in 2015 verder naar Duitsland. In april 2016 zou hij asiel hebben aangevraagd in Noordrijn-Westfalen. Sindsdien zou hij in zowel die staat als Berlijn zijn gesignaleerd.

'Nieuwe verdachte aangehouden, niet de dader' De lokale Berlijnse zender Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) meldt dat woensdagochtend een persoon is gearresteerd in verband met de aanslag. Het gaat volgens bronnen bij de politie niet om de dader. Wel worden volgens rbb steeds meer details bekend over de dader. Volgens bronnen heeft in de chauffeurscabine voorafgaand aan de aanslag een worsteling plaatsgevonden, waardoor de dader gewond is geraakt. In de cabine is DNA-materiaal van de dader gevonden. Met dat materiaal wordt momenteel ook in de ziekenhuizen van Berlijn en Brandenburg gezocht naar de dader. Eerder meldde de Duitse krant Bild al dat de Poolse vrachtwagenchauffeur die op de bijrijdersstoel zat, nog in leven zou zijn geweest tijdens de aanslag. Bronnen aan de krant meldden eveneens dat er een worsteling heeft plaatsgevonden, waarbij de dader met een mes op de bijrijder instak. Pas nadat de truck tot stilstand kwam, zou de Pool door de dader zijn doodgeschoten. Lees ook deze necrologie: Wie was de Poolse bijrijder?