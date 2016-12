Rijksmuseum koopt schilderij van Liotard voor bijna 5,2 miljoen euro

De eerste grote aankoop van Taco Dibbits als nieuwe directeur van het Rijksmuseum is Hollands meisje aan het ontbijt van Jean-Etienne Liotard (1702-1789). Het Rijksmuseum koopt het werk van een Britse adellijke familie voor bijna 5,2 miljoen euro. De aankoop kwam mede tot stand dankzij financiële steun van de BankGiro Loterij, Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Rijksmuseum Fonds en particuliere schenkers. De Zwitserse kunstenaar Liotard maakte het schilderij tijdens zijn verblijf in Nederland rond 1756. Het Rijksmuseum noemt het olieverfschilderij „een intieme ode aan de schilderkunst van de Gouden Eeuw”. Dibbits vergelijkt Hollands meisje aan het ontbijt zelf met Het Melkmeisje van Johannes Vermeer: „De schilder laat ons heel dichtbij komen.” Het werk zal vanaf half januari te zien zijn in het Rijksmuseum.

