De Australiër die in Nederland hockeyers een impuls moet geven

„Ik wil de Australische bond bedanken dat ze me de sleutels van de Porsche geven. Ik ga proberen hem weer in te leveren met een gouden kentekenplaat.” Zo luidde Graham Reid in september 2014 zijn eigen tijdperk als coach van de Kookaburras, de bijnaam van de Australische hockeymannen, in.

Best rake beeldspraak, want hij kreeg kostbaar bezit onder zijn hoede. Australië was het land aan wiens successen de hele hockeywereld zich al jaren spiegelde. De gouden kentekenplaat was het goud op de Spelen van Rio, goud waarvan de Australiërs ondanks al hun successen op andere toernooien nog veel te weinig hadden. Brazilië werd een debacle, en het einde van Reid bij Australië.

Passend wel dat hij woensdag als assistent van de Nederlandse hockeymannen werd gepresenteerd, die onder Max Caldas zelf ook teleurstellende Spelen kenden met een vierde plek. Het was dat team van Caldas bovendien dat Reids Australië in de kwartfinale met 4-0 had gedemaskeerd. De 52-jarige Reid is de vervanger van Alexander Cox, die nu Jong Oranje onder zijn hoede gaat nemen.

Amsterdam

Reid moet daarnaast ook de hockeyers van Amsterdam een enorme impuls geven als hoofdcoach. Hij volgt per volgend seizoen Dirk Loots op, die vorige week zei te stoppen omdat hij de spelers een fulltime coach gunt. Loots was zelf soms afwezig op trainingen vanwege werk voor zijn eigen bedrijf. Zelfs als parttimer wist Loots in zijn eerste en enige seizoen bij de 21-voudig landskampioen de finale van de play-offs om het landskampioenschap te halen en die van de Euro Hockey League. Reid is de fulltimer die de club zo graag wil voor de toekomst, en zijn jarenlange ervaring als speler en coach op het allerhoogste internationale niveau, moet de hele club stimuleren.

Reid wordt namelijk volgens Amsterdam ook „coach van de coaches”. Hij zal alle trainers en coaches gaan begeleiden in „talentherkenning, ontwikkeling en specialistische trainingen”, zo maakte de club woensdag bekend. Amsterdam is overigens geen onbekende van Reid. Hij speelde er in de jaren 90 twee seizoenen.

Als international speelde Reid 130 wedstrijden. Hij deed twee keer mee aan de Olympische Spelen en won in 1992 in Barcelona zilver. Als coach was hij een leerling van de in Australië legendarische Ric Charlesworth. Die maakte van zowel de Australische vrouwen als de mannen ontzagwekkende succesmachines. Zo won hij met de vrouwen onder meer twee keer goud op de Spelen en twee wereldtitels. Met de mannen won hij twee wereldtitels en drie keer de Champions Trophy.

Zes jaar was Reid zijn assistent geweest toen hij de bijna onmogelijke taak kreeg Charlesworth op te volgen. Zijn voornaamste doel was het goud in Rio. Het werden uiteindelijk de eerste Spelen sinds 1984 zonder medaille voor de hockeymannen. Maar de bond wilde bij zijn vertrek wel benadrukken hoe belangrijk Reid was geweest in het Australische succes al die jaren. In de geest van zijn leermeester mag hij daar nu in Nederland voor zorgen.