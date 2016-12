De verleidingstrucs van een spelersmakelaar

Football Leaks NRC publiceert deze weken over Football Leaks: miljoenen documenten die inzicht bieden in de gesloten wereld achter het voetbal – die van machtige makelaars, lenige advocaten en wereldsterren met offshore routes. De data zijn verkregen door Der Spiegel en overhandigd aan het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC. Zestig journalisten uit twaalf landen onderzochten maandenlang 1,9 terabyte aan documenten over het internationale voetbal. Het bleek een goudmijn aan contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en meer. Alle gepubliceerde stukken staan op nrc.nl/football-leaks. Lees hier meer over Football Leaks en dit onderzoeksproject. Reageren? onderzoek@nrc.nl

Als voetbalmakelaardij een studie zou zijn, zou Fulco van Kooperen het belangrijkste vak doceren: de verleiding van talentvolle spelers. Niemand verstaat beter de kunst om jonge voetballers zakelijk aan zich te verbinden dan hij.

Dinsdag 7 april 2015. Van Kooperen doet een strategische zet. Op die dag huurt hij, zonder dat de buitenwacht het weet, Michael Rippens in. Rippens is dan al tien jaar coach bij de voetbalacademie van AZ in Alkmaar, de opleiding voor jong talent. Van Kooperen geeft hem heimelijk een dubbele nevenfunctie. Eén: zorgen dat de grootste talenten onder contract komen te staan bij Van Kooperen. En twee: AZ-spelers die reeds bij hem onder contract staan „tevreden houden”.

Rippens is daarvoor geknipt, weet Van Kooperen. De goedlachse Rippens is immers de eerste coach die ouders ontmoeten wanneer hun zoon naar de voetbalacademie gaat. „We hebben al twee spelers via hem [onder contract gekregen], en ik verwacht nog drie talenten, als ze 16 worden”, mailt Van Kooperen aan zijn twee Engelse zakenpartners van Doyen Global, een Brits voetbalagentschap.

Bovendien is Rippens gymleraar op het Calandlyceum in Amsterdam, voegt hij eraan toe. Juist op die school zitten veel Ajax- en AZ-talenten.

In de vergoeding van Rippens is al voorzien. Van Kooperen betaalt hem 500 euro per maand. „Plus een nader overeen te komen percentage in het geval we geld verdienen aan de spelers.”

Mail van Fulco Van Kooperen aan Matthew Kay Kay en Simon Oliveira over Rippens.

Vertrouwensband

Deze aanpak kenmerkt Van Kooperen, blijkt uit via Football Leaks verkregen documenten en onderzoek van NRC. Van Kooperen weet dat niet híj als makelaar, maar vertrouwenspersonen als Rippens de beste toegang zijn tot spelers. Op identieke wijze zet Van Kooperen zeker drie mensen in die een vertrouwensband hebben met talentvolle spelers; investeringen die in de nabije toekomst moeten renderen.

Abdelhak Nouri. Foto Sander Koning/ANP

Met Abdelhak Nouri (Ajax) en Steven Bergwijn (PSV) heeft Van Kooperen een paar van Nederlands grootste talenten in zijn stal. Beide jongens – die hij al sinds hun kinderjaren kent – vormden twee jaar eerder, in 2013, de basis van het succes van Muy Manero; zijn aan de Amsterdamse Keizersgracht gevestigde bedrijf.

In zijn jonge jaren valt Fulco Harm van Kooperen op als hockeytalent. Hij is groot, fanatiek en heeft een harde ‘sleeppush’. De middenvelder speelt onder meer bij het Amsterdamse Pinoké en Laren. Bij die hoofdklasser wordt hij in 1991 tot meest verdienstelijke speler gekozen.

Ook buiten het veld valt Van Kooperen op. Hij verkoopt reclameborden langs sportvelden, handelt in uitzendrechten van voetbalwedstrijden en is later onder meer betrokken bij de transfer van de Japanner Shinji Ono naar Feyenoord in 2001. Hij komt in dienst bij het Londense IMG, een wereldwijd opererend sportmarketingbureau, en groeit uit tot Head of Football. Hij raakt er bevriend met de commercieel directeur, Matthew Kay.

Torneo del Futuro

In 2008 begint Van Kooperen voor zichzelf. Met Muy Manero organiseert hij jaarlijks het internationale jeugdvoetbaltoernooi Torneo del Futuro. Clubs als Barcelona, Liverpool en Manchester City behoren met hun grootste talenten tot de deelnemers. Langs de zijlijn bouwt Van Kooperen aan zijn internationale netwerk.

Hij legt zich steeds meer toe op de begeleiding van jonge voetballers. Rond 2013 legt hij de basis voor wat de methode-Van Kooperen zal worden: de vertrouwenspersoon als entree. De eerste vertrouwenspersoon is zijn zoon Nathan, scholier en van dezelfde leeftijd als veel talentvolle jeugdspelers van Noord-Hollandse profclubs als Ajax.

Junior, in 2010 Nederlands Kampioen straatvoetbal, heeft vaak met of tegen ze gespeeld als jeugdspeler bij AZ en Volendam. Dat geeft Nathan van Kooperen – en zijn vader – een perfecte toegang tot de jonge voetballers. Iets waar andere voetbalmakelaars urenlang voor langs de lijn moeten staan in de regen.

In dezelfde periode slaat Fulco van Kooperen de handen ineen met zijn oud-collega Matthew Kay en Simon Oliveira. De twee Engelsen, die beiden carrière hebben gemaakt in de entertainmentindustrie, hebben kort daarvoor Doyen Global opgericht. Het is de sporttak van het Doyen investeringsfonds, dat wereldwijd belegt in onder meer grondstoffen. Het geld is afkomstig van de Kazachstaanse miljardairsfamilie Arif.

Doyen Global

Kay en Oliveira willen hun bedrijf in vijf jaar tijd laten uitgroeien tot één van de grootste sportbedrijven ter wereld. Voetbal biedt de beste kansen, ook omdat die sport als business „recession-proof” is, schrijven Kay en Oliveira in interne documenten. Hun doel met Doyen Global: „Significant dividend leveren aan de investeerders.” Lees: de familie Arif.

Om dat te bereiken richten ze zich op jonge spelers. In een vertrouwelijk document is te lezen: „Vanwege nauwe, persoonlijke banden focussen we ons eerst op Nederland, door een joint venture met Fulco van Kooperen.” Deze is volgens Oliveira en Kay „one of the most credible professionals in the business”. Doyen en Van Kooperen leggen vast de winst gelijkelijk te verdelen.

De samenwerking slaagt. Doyen en Van Kooperen weten in een paar jaar tijd twintig Nederlandse voetbaltalenten te strikken, onder wie een reeks jeugdinternationals. De opbrengst: tonnen aan commissies per jaar en het vooruitzicht op een veelvoud daarvan bij toekomstige transfers. Alleen al voor de contractverlenging van Abdelhak Nouri ontvangen ze in 2015 honderdduizend euro. Ze sturen elkaar voortdurend selfies vanuit dure restaurants en hotels.

Imponeren met supersterren

Beeld uit een presentatie van Doyen.

De exclusieve samenwerking verenigt de contacten van Van Kooperen, de internationale makelaarslicentie van Kay, de faciliteiten van de familie Arif en het wereldwijde netwerk van Doyen. Daartoe behoren wereldsterren als Barcelona-spits Neymar, tientallen topclubs, invloedrijke clubbestuurders en mensen op strategische posities in de kaartverkoop van grote wedstrijden; handig voor het fêteren van spelers en hun ouders.

Want dat is wat jonge agenten bij trainingssessies van Doyen leren voor het overhalen van jeugdspelers: imponeer de jonkies met namen van Doyens „supersterren” als Neymar en David Beckham. Uit de trainingspresentatie: „Jonge geesten zijn makkelijk te verleiden met roem.”

Beeld uit een van de trainingspresentaties van Doyen.

Het werkt op alle niveaus. Ajax-talent Abdelhak Nouri is in Nederland een belangrijke troef. Door zijn lichtvoetigheid en virtuoze skills – die uitgebreid worden belicht op social media – is hij een rolmodel voor de jeugd. Het betaalt zich uit. Als in december 2014 weer twee Ajax-talenten op het punt staan met hem in zee te gaan, schrijft Van Kooperen aan Kay en Oliveira: „Dankzij Abdelhak Nouri krijgen we deze spelers!”

Bericht van Van Kooperen aan Oliveira en Kay over Ajax-talent Abdelhak Nouri.

Dat één van deze twee spelers nog een andere makelaar heeft, maakt voor Van Kooperen en het Doyen-duo niet uit. Kay: „Vraag hem een kopie van zijn makelaarscontract mee te nemen om te zien of hij er onderuit kan.” Want dat contract, tussen speler en zaakwaarnemer, is voor de mannen van Doyen van belang, blijkt uit de documenten.

Verboden betalingen

Volgens de Nederlandse Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) mag een speler in Nederland zijn zaakwaarnemer niet zelf betalen; de reden dat in Nederland voetbalclubs de makelaars betalen. Toch sluiten Van Kooperen en Kay buiten de club om exclusieve contracten met ‘hun’ spelers, waarin precies die verboden betaling is vastgelegd.

Het Londense advocatenkantoor Charles Russell stelt ze op: de spelers dragen jaarlijks 5 procent van hun salaris en 20 procent van de inkomsten uit commerciële contracten af aan Van Kooperen en Doyen. En dat is exclusief de daarover verschuldigde belasting. Beëindiging van het contract is voor de spelers bovendien niet kosteloos. Zonder „geldige reden” is de speler verplicht om Van Kooperen en Kay „tien procent” van de waarde van hun lopende contracten te betalen, zo is vastgelegd.

Deel van een van de contracten waarin is opgenomen dat spelers jaarlijks 5 procent van hun salaris afdragen aan Van Kooperen en Doyen.

Een ander probaat financieringsmiddel is het bij clubs bedingen van 10 procent van de toekomstige transfersom van hun spelers. Dat is niet toegestaan volgens de regels van de KNVB en de FIFA. Toch lukt het bij verschillende spelers, zoals PSV’er Steven Bergwijn.

De succesvolle claims op de toekomstige transfersommen stemmen Oliveira en Kay tevreden. „Op lange termijn zal dit een wonderbaarlijke bron van inkomsten zijn”, schrijven ze in een intern document. De buitenwacht weet ook hier niets van.

Vader Bergwijn

In het openbaar cultiveren de mannen hun onkreukbare imago. Onderling maken ze graag grappen over hun ongure concurrenten. Zo noemen ze Mino Raiola, de zaakwaarnemer van onder meer de Franse international Paul Pogba, een „autoverkoper”.

En als Van Kooperen in maart 2015 weer een Ajax-talent heeft binnengehaald, mailt hij opgetogen dat het hoofd van de jeugdopleiding van Ajax tegen de speler heeft gezegd dat hij Van Kooperen en Kay graag mag. Oliveira: „Why wouldn’t they like us? We are the best and we have integrity!”

Van Kooperen (links) en Bergwijn senior in 2014.

In september 2015 doet Van Kooperen een nieuwe strategische zet. Na zijn zoon Nathan en gymleraar Rippens strikt hij de vader van PSV’er Steven Bergwijn. Langs de lijn en in de kantine vertelt Bergwijn senior spelers en ouders enthousiast over Van Kooperen.

Ook verricht hij hand- en spandiensten. Zo mailt Bergwijn senior Van Kooperen de voorlopige selectie van het Nederlands jeugdelftal door op het moment dat zijn zoon die ontvangt van de KNVB. Waardevolle informatie voor Van Kooperen, realiseert vader Bergwijn zich. Hij wil dan ook geld zien voor zijn inspanningen.

Kunst der verleiding

Het is een volgende stap in de kunst van de verleiding. Op 5 september licht Van Kooperen zijn Doyencollega’s in per mail. „Ik sprak met Steven senior en voel dat hij meer voor ons wil doen. Hij bezoekt al wedstrijden om met ouders en spelers te praten. Hoe kunnen we dit regelen?”

Kay: „Wat heeft hij nodig? Wat salaris en een deel van de winst? Of puur salaris?”

Van Kooperen: „Echt salaris, denk ik.”

Kay: „Oké. Wat wil hij per maand?”

Van Kooperen: „Ga ik checken.”

Kay heeft nog wel een advies: „Als consultant moet hij zelf belasting afdragen. Beter voor ons.”

Dat is het moment dat Simon Oliveira zich in de conversatie mengt. Hij vindt dat ze Bergwijn senior een salaris moeten geven. En Oliveira wijst Van Kooperen voor de zekerheid nog even op de spelregels. „Wel belangrijk dat hij andere ouders niets vertelt. Ze vertrouwen hem als een vader die de juiste beslissingen neemt voor zijn zoon. Als hij een medewerker blijkt, is hij bevooroordeeld.”

Oliveira wijst Van Kooperen nog eens op de spelregels.

Van Kooperen stelt de mannen in Londen direct gerust. Hij pakt zijn iPhone en tikt: „Dat heb ik hem al verteld. Hij wil zelfs niet dat zijn zoon het weet. Dus het is ok.”

Twee dagen later is de deal beklonken. Bergwijn senior vraagt en krijgt 2.000 euro netto per maand. Oliveira belooft Van Kooperen de helft te betalen. Oliveira: „Met alle plezier.”

De geheime inzet van vader Bergwijn betaalt zich snel uit. Van Kooperen voegt PSV-talent Joshua Brenet toe aan zijn toch al imposante portfolio. Enthousiast mailt Van Kooperen zijn vrienden in Londen: „We hebben een zeer goede nieuwe speler aan boord, dankzij de hulp van Steven Bergwijn Junior en Senior.” Gevolgd door een smiley.

Van Kooperen mailt aan Oliveira en Kay dat een nieuwe speler is toegoevoegd aan de Doyen-portfolio.