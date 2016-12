Breda hoopt op wat meer bezoek bij het Glazen Huis

Het plein bij het Glazen Huis in Breda bleef de eerste middag voor een groot deel leeg. Maandag rond lunchtijd staan voor het Glazen Huis studenten die een uurtje vrij hebben, bibliotheekmedewerkers met pauze en scholieren die vroeg klaar zijn. De gemeente Breda komt later deze week met de eerste schatting van het aantal bezoekers.

Net als de voorgaande twaalf edities van de actie van radiozender NPO 3FM eten de dj’s in het Glazen Huis niet en draaien ze plaatjes voor het goede doel, dit jaar zijn dat kinderen met longontsteking. In het huis merkt 3FM-dj Domien Verschuuren bij het begin van zijn shift in de ochtend dat er nog niet heel veel mensen staan. Op de vraag hoe hij ervoor zorgt dat mensen toch blijven, antwoordt hij: „Veel zwaaien en knipogen.”

Dubbele marathon

De eerste twee avonden van Serious Request zorgen wel voor een vol plein, toch zal de gemeente Breda hopen dat het de rest van de week ook overdag iets drukker wordt. Het organiseren van het Glazen Huis is zeker niet gratis. Vorig jaar kostte 3FM Serious Request de organiserende gemeente Heerlen ruim zeven ton. Breda heeft dit jaar vijf ton begroot. Om te kijken of het Glazen Huis de stad iets oplevert enquêteren studenten van hogeschool NHTV mensen op het plein met vragen over het imago van de stad en de reden van het bezoek aan Breda.

Naast de gemeente kan ook 3FM een geslaagde editie goed gebruiken. De opbrengst daalde vorig jaar flink en ook de luisterpiek die Serious Request in zijn topjaren veroorzaakte, was vorig jaar een stuk kleiner. De belangrijkste verandering die 3FM bedacht om dit tij te keren is het terugbrengen van het aantal dj’s van drie naar twee.

Dj Domien Verschuuren, die er op het moment van spreken net een shift van zes uur op heeft zitten, merkte het snel dat ze maar met z’n tweeën zijn. „Je slaapt minder en je maakt meer radio. Zes uur radio maken voelt echt als een dubbele marathon.”

Bezoeker Marjolein Bakker die speciaal voor 3FM Serious Request uit Amsterdam is gekomen, zeg dat het haar niet uitmaakt, „Het lijkt me vooral voor hen heel zwaar”. Daar sluit Chantal Zwaag zich bij aan. Zij heeft zelf net voor de Serious Request-actie van RTV Apeldoorn 55 uur samen met één dj in een klein Glazen Huis gezeten. „Ik heb geen idee waarom ze hiervoor hebben gekozen, het lijkt met toch dat je met z’n drieën wat meer ademruimte hebt.”

Op het ingezamelde bedrag lijkt de wijziging nog geen effect te hebben. Na de eerste dag was er 1,1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als de vorige twee jaren.