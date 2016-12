Asscher: met nieuw toptarief ouderenzorg verbeteren

Lijsttrekker Lodewijk Asscher van de PvdA heeft een brief naar de leden gestuurd met enkele voorstellen om het concept-verkiezingsprogramma “aan te scherpen”. Hij wil een belastingtoptarief van 60 procent invoeren, strengere regels voor arbeidsmigratie en de vennootschapsbelasting verhogen, zo schrijft hij.

Het toptarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro is een oud plan van de PvdA. Voor de verkiezingen in 2010 wilde de partij dat ook invoeren. Volgens Asscher levert de maatregel 300 miljoen euro per jaar op. Daarmee wil hij de ouderenzorg beter maken.

In de strijd om het lijsttrekkerschap met Diederik Samsom verschilde Asscher onder meer met hem van mening door een strengere aanpak van “oneerlijke arbeidsmigratie” voor te staan. Volgens Asscher is het oneerlijk dat Bulgaren of Roemenen hier werk doen wat Nederlanders ook zouden kunnen doen, alleen maar omdat ze goedkoper zijn. Uit zijn brief:

“We moeten daarom stoppen met arbeidsmigratie wanneer die in feite niks meer is dan loonconcurrentie.”

In het concept-verkiezingsprogramma staat over arbeidsmigratie: “Wij willen een einde maken aan arbeidsmigratie als verdienmodel op basis van kostenverschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse collega’s”. De aanscherping zit er volgens een woordvoerder van Asscher in dat hij, zoals hij in de brief schrijft, de onderhandelingen over de Brexit wil gebruiken “om nieuwe, eerlijke spelregels af te spreken voor werknemers in Europa.”

Belastingontwijking

Omdat grote bedrijven volgens Asscher op grote schaal belasting ontwijken wil hij de vennootschapsbelasting (vpb) - de belasting op winst - verhogen. Elke procent verhoging levert de staat 700 miljoen euro op, zegt Asscher. Tot 200.000 euro betalen bedrijven nu 20 procent belasting, daarboven 25 procent. Asscher wil dat hoge tarief naar 27 procent verhogen, zo verduidelijkt een woordvoerder.

Minister Dijsselbloem van Financiën zei vorige maand nog te kijken of de vpb omlaag kan, om bedrijven aan te moedigen zich hier te vestigen, in reactie op de Brexit en het verwachte economische isolationisme van Trump in de VS. Dijsselbloem komt op plek vijf van de PvdA-lijst.

Met het geld dat daarmee wordt opgehaald wil Asscher het PvdA-plan voor een flexibele AOW-leeftijd bekostigen. In het concept-programma oppert de PvdA mensen eerder met pensioen te laten gaan vanaf hun 65ste. Dan is hun AOW wel lager. Mensen die na hun 67ste met pensioen gaan, krijgen een hogere AOW.

Eind oktober werd het concept-verkiezingsprogramma van de partij gepubliceerd. In januari wordt tijdens het congres door de leden het definitieve programma vastgesteld.