Zelfs een miljardair kan niet altijd winnen

Het blijft fascineren. Je bent meervoudig miljardair en toch blijf je je in onmogelijke bochten wringen voor enkele luttele miljoenen extra. Waar ben je dan naar op zoek? Meer geld? Een einde aan de verveling? Of de kick van het slimmer zijn dan de rest?

In 2011 kocht de Russische oligarch Dmitri Rybolovljev tweederde van de aandelen in AS Monaco, dat tot die tijd eigendom was van de familie Grimaldi. Het jaar ervoor had hij 6,5 miljard dollar overgehouden aan de verkoop van zijn aandeel in Uralkali, de belangrijkste kaliumproducent van Rusland. Zijn geschatte vermogen kwam daarmee op 9,5 miljard dollar.

Een onbekend deel daarvan is ondergebracht in een persoonlijke holding in Limassol op Cyprus, voor tal van vermogende Russen de financiële toegangspoort tot Europa. Op hetzelfde adres staat een ander bedrijf geregistreerd, Browsefish Limited. Beide worden in werkelijkheid bestuurd vanaf een adres aan de Avenue Princesse Grace in Monaco.

In 2014 kocht Browsefish 30 tot 40 procent in de economische rechten van zes voetballers bij de Portugese club Braga, blijkt uit Football Leaks. Dat kan nog ingewikkelde situaties opleveren, eigenaar van een club zijn en aandelen in spelers bezitten tegelijk. Ligt je belang dan bij Monaco of bij Braga?

Nog ingewikkelder wordt het als je economische rechten bezit van spelers bij je éigen club. Dan wordt het helemaal lastig om je financiële belang niet te laten botsen op het sportieve beleid.

Rybolovljev zag blijkbaar geen bezwaar. In 2013 kwam de Braziliaanse rechtsback Fabinho (Fábio Henrique Tavares) naar AS Monaco, te leen van het Portugese Rio Ave. Zijn zaakwaarnemer: de Portugese supermakelaar Jorge Mendes.

Als Mendes belt, zeg je geen nee, vertelde Fabinho onlangs in de Franse sportkrant l‘Equipe over zijn komst naar Europa in 2012. “De voorzitter van [mijn Braziliaanse club] Paulínia vertelde me dat ik was verkocht aan een Europese club. Ik was verbaasd: mij wordt niets verteld en ik ben verkocht? Hij zei: ‘Ja, je gaat naar Rio Ave. Jorge Mendes zag je spelen. Hij wil met je werken.’ Ik zei: Jorge Mendes, wie is dat? ‘Hij is Ronaldo’s zaakwaarnemer.’ Ah, okay, dan is het goed.”

Mendes bezat 97 procent van de rechten van Fabinho toen die te leen naar het prinsdom kwam. Mendes had er 1 miljoen euro voor betaald aan Rio Ave. Begin 2014 verkocht hij de helft van die rechten aan Browsefish, tegelijk met aandelen in twee minder belangrijke spelers. Browsefish betaalde Mendes hiervoor 2,32 miljoen euro.

Zo werd Rybolovljev dus mede-eigenaar van een voetballer die al bij zijn eigen club speelde. Deze dubbelrol had zomaar zichtbaar kunnen worden in mei 2015, toen de club Fabinho definitief overnam van Rio Ave. Maar ook hier vonden de Rus en Mendes elkaar: enkele maanden voor de transfer kocht Mendes het aandeel in Fabinho terug, voor het schijntje van 1 miljoen euro. Waarom Rybolovljev genoegen nam met zijn verlies van ruim een miljoen blijft onduidelijk, omdat hij noch Mendes wilde antwoorden op vragen. Maar pijn aan zijn vermogen zal het niet gedaan hebben.