Woede over Wilders na tweet bebloede Merkel

PVV-leider Geert Wilders werd dinsdag, zeer tegen de zin van andere fractieleiders, toch weer het middelpunt van de belangstelling. Reden was zijn reactie op de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Vóórdat de aanslag dinsdagavond door IS werd opgeëist en vóórdat de Pakistaanse man die maandagavond was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de kerstmarktaanslag, alweer was vrijgelaten, trok Wilders op Twitter al harde conclusies. „Merkel, Rutte en alle andere laffe regeringsleiders hebben met hun opengrenzenpolitiek de asieltsunami en islamterreur binnengelaten.”

Niet veel later volgde een bewerkte foto van de Duitse bondskanselier Merkel, met bloedspetters op haar handen en gezicht. Het bericht kreeg bijna 3.000 likes.

De tweets van Wilders. Tekst gaat verder na tweets.

Merkel, Rutte en alle andere laffe regeringsleiders hebben met hun opengrenzenpolitiek de asieltsunami en islamterreur binnengelaten. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 20, 2016

Betonen van medeleven

De politiek leiders van alle andere partijen wilden het houden bij het betonen van medeleven. Maar Alexander Pechtold (D66) voelde zich toch gedwongen te reageren: „Ranzige poging politiek gewin te halen over de rug van slachtoffers van een laffe terreurdaad.” Vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA): „We moeten niet gaan provoceren.” CDA-leider Sybrand Buma vond de tweet „weerzinwekkend”.

In het Verenigd Koninkrijk ontspon zich een zelfde debat. Nigel Farage, voormalig leider van de UK Independence Party: „Gebeurtenissen zoals deze vormen de nalatenschap van Merkel.” Hij kreeg repliek van Brandon Cox, de weduwnaar van de door een rechts-extremist vermoorde Britse Labour-politica Jo Cox. Hij vond dat Farage zich „op een hellend vlak” begaf door „politici de schuld te geven van de daden van extremisten”.

@Nigel_Farage blaming politicians for the actions of extremists? That's a slippery slope Nigel — Brendan Cox (@MrBrendanCox) December 20, 2016

‘Politici verantwoordelijk voor daden’

In de gangen van de Tweede Kamer verdedigde Wilders ondertussen zijn bericht. „Ik vind dat je politici verantwoordelijk moet maken voor hun daden”, zei Wilders. „Natuurlijk zijn de daders de daders”, zei hij. Maar hij is vooral van mening dat politici dat „hebben toegestaan” door „te ontkennen” dat „de islam een gevaar is.” Wilders:

“Als je daar niet de verantwoordelijkheid voor neemt, dan verdien je het daarop afgerekend te worden. Dat moet je op een krachtige en soms beeldende manier doen.”

Op de opmerking dat inmiddels onzeker was wie de aanslag in Berlijn pleegde, wilde hij niet ingaan.