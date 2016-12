Wie was de Poolse bijrijder?

De 37-jarige Poolse chauffeur Lukasz Urban, wiens vrachtwagen maandag werd gebruikt bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, belde maandagmiddag om drie uur nog met zijn vrouw in Polen. In de ochtend was hij met zijn vracht van 24 ton staal vanuit Italië aangekomen in Berlijn. Op bewakingsbeelden van een horecazaak is te zien dat hij rond twee uur ’s middags op zijn gemak een broodje kebab eet. Het lossen van zijn lading bij een vestiging van de Duitse staalgigant ThyssenKrupp was uitgesteld tot de volgende ochtend, waardoor hij onverwachts een hele dag in Berlijn moest doorbrengen.

Om drie uur kon zijn vrouw niet lang praten omdat ze op haar werk was, dus belde ze hem om vier uur terug. Toen nam hij niet meer op, vertelde zijn neef Ariel Zurawski tegen een Poolse tv-zender. „Ze kreeg geen gehoor. Normaal gesproken zou hij hebben opgenomen, zeker als zijn vrouw belde.”

Zurawski, baas van het transportbedrijf in Sobiemysl, vlak bij de Pools-Duitse grens waarvoor Urban werkte, controleerde daarop de bewegingen van de vrachtwagen via een satellietnavigatiesysteem. „Om kwart voor vier zie je dat de vrachtwagen vooruit- en achteruitrijdt. Alsof iemand oefent met rijden. Toen wist ik dat er iets mis was”, zei Zurawski.

Vervolgens probeerden hij en Urbans vrouw nog vergeefs contact met Urban te leggen. Die had rond het middaguur ook nog even met Zurawski gesproken. Urban zei volgens Zurawski honger te hebben. Zijn vrachtwagen had hij geparkeerd in de wijk Moabit waar volgens hem weinig Duitsers en veel moslims wonen. „We grapten en lachten wat”, zei Zurawski op tv. Volgens hem was zijn neef zo’n goede chauffeur, dat „wanneer hij op zaterdag twee bier dronk, hij op zondag niet achter het stuur kroop”.

Rond 19.40 uur begon de vrachtwagen van Urban weer te rijden: een tocht van tien kilometer richting de Gedächtniskirche in hartje Berlijn. En iets na acht uur ’s avonds denderde het voertuig plotseling over de kerstmarkt, daarbij minstens twaalf dodelijke slachtoffers makend. Het lichaam van Urban werd later levenloos in de vrachtwagencabine aangetroffen. Hij zat niet achter het stuur en is volgens de Duitse autoriteiten omgekomen door een kogel.

Zurawski kreeg politiefoto’s van Urbans lichaam te zien. Zijn gezicht was gezwollen en bebloed. De politie vertelde Zurawski dat zijn neef – 1,80 meter lang en 120 kilo zwaar – beschoten is, maar ook steekwonden had.

De Duitse krant Bild meldt op basis van gesprekken met de politie dat Urban waarschijnlijk nog in leven was toen de dader op de mensen inreed. Urban zou mogelijk hebben geprobeerd hem tegen te houden en werd daarop verschillende keren met een mes gestoken. Toen de truck tot stilstand kwam werd de Pool gedood.

Urban laat naast zijn vrouw ook een zoon in zijn tienerjaren achter. Sinds vijftien jaar was hij vrachtwagenchauffeur, in dienst van het bedrijf van Zurawski . Na een week onderweg te zijn geweest kon hij volgens Zurawski niet wachten om weer thuis te zijn. Het was zijn laatste rit voor Kerst.