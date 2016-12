‘We hebben een spaarrekening voor dingen die stuk gaan’

IN

‘In je eentje als zelfstandige in de zorg werken is best lastig, daarom heb ik me bij de coöperatie ZZPzorg aangesloten. Samen met drie andere verpleegkundigen bied ik in Tilburg en Goirle zorg aan. Gezamenlijk kun je meer dan in je eentje, en we kopen samen scholing in. We hebben zo’n tien tot veertien cliënten waar we ’s ochtends en ’s avonds langskomen voor hulp. Omdat het een klein clubje is, heb je meer persoonlijk contact. Dat werkt voor mij heel prettig. Voordat ik zes jaar geleden als zelfstandige aan de slag ging, werkte ik in een verpleeghuis. Daar lette ik meer op de tijd en moest ik mijn aandacht verdelen.

„De administratieve kant van ons vak wordt steeds groter, we moeten steeds meer verantwoording afleggen en registreren. Dat is zonde, het gaat ten koste van de hoeveelheid hulp die je kunt bieden. Daarnaast zijn mijn werkdagen gebroken. Ik bied hulp in de ochtend en in de avond, maar ben in het weekend en in de nacht ook beschikbaar voor terminaal zieken. Soms heb ik een late dienst tot elf uur, en moet ik om zeven uur ’s ochtends weer naar een cliënt. Gelukkig laat het werk zich goed plannen, meestal weet ik twee maanden van tevoren wel hoe mijn rooster eruitziet. Ik haal meer genoegen uit het werken als zelfstandige dan in loondienst. Ik maak meer uren, maar verdien ook meer. En het geeft veel voldoening mensen bij te kunnen staan in een moeilijke periode.”

Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (1.750 euro), mobiel/internet/tv (100 euro), verzekeringen (600 euro), kosten auto (150 euro), boodschappen (400 euro), abonnementen (20 euro), goede doelen (20 euro), twee honden (30 euro), kinderopvang (750 euro), luiers, babyvoeding en kinderkleding (100 euro) Laatste grote uitgave: vakantie Mexico (1.500 euro per persoon) Sparen: 100 tot 300 euro

Inkomen: maximaal 2.000 euro netto

UIT

‘Omdat mijn vriend en ik allebei werken, zijn de kosten voor kinderopvang redelijk hoog geworden. We krijgen door de hoogte van ons gezamenlijk inkomen namelijk niet zo veel toeslag. Toch vinden we het belangrijk naast het gezin te blijven werken’. Het geeft ons plezier en we hebben zo wat meer geld voor extraatjes. Met de komst van ons tweede zoontje een half jaar geleden, ben ik wel wat minder gaan werken, om meer bij de kinderen te kunnen zijn.

„Naast de hypotheek en de kosten voor de kinderopvang zetten we aardig wat opzij. We sparen voor de kinderen en hebben een spaarrekening voor dingen die stuk gaan in huis. Daarnaast spaar ik maandelijks het liefst een paar honderd euro voor mijn pensioen. Ook mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering kost me veel geld. Daar heb ik tijdens mijn zwangerschap wel veel profijt van gehad overigens. Ik ontving naast de zwangerschapsuitkering van het UWV iets meer dan 1.000 euro per maand.

„Onlangs zijn mijn vriend en ik naar Mexico geweest. Het was heerlijk om even tijd te hebben voor elkaar. Twee kinderen zijn toch altijd een hele organisatie. Ik wilde graag een zon-, zee- en strandvakantie, en in deze tijd van het jaar moet je dan wel ver weg gaan. Mexico was een goede keuze, je kunt er lekker eten en het is een heel mooi land. Een prima plek om even bij te tanken.”