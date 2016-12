Van de kaart

Het is nog maar een paar dagen tot Kerst maar het is niet te laat voor een indrukwekkend diner. Gelukkig hebben we uit een jaar lang buiten de deur eten weer een sluwe selectie gemaakt van krasse restaurantgerechten die – met enige shortcuts hier en daar – thuis goed na te maken zijn. Voor onze veertienkoppige zelfbenoemde jaarclub Obesitas Encopresis kookten we ze allemaal afgelopen weekend, samen met erelid en meer dan verdienstelijk thuiskok Freek van Brussel. Het is ons gelukt, dus jij kunt het ook.

We beginnen met een verrassend visgerecht met gelepaprika-ijs (ja, je leest het goed) van de Bokkepruik in Hardenberg. Kun je onmiddellijk een sterwaardig gerechtje neerzetten. Natuurlijk denken we ook aan de vegetariërs. We bedachten zelf een mooi gerecht met prei en koolrabi. Van restaurant Café Modern jatten we de whisky-risotto (wat een geniaal idee). De volgende twee gerechten hebben een bijzondere lading. Beide zijn een ode aan een restaurant dat we volgend jaar node zullen missen. Van het onlangs gesloten Fa. Speijkervet kregen we het recept voor hun legendarische bloedworstravioli met kreeftenbisque. Eind van het jaar zal ook De Gulle Waard van Nel Schellekens haar deuren sluiten. We maken hier een ietwat versimpelde versie van haar ‘hart op de tong’. Voor wie geïnteresseerd is: het uitgebreide recept staat in haar nieuwe boek, Nel, van-kop-tot-kont-chef.

Reis naar Lima

Een van de hoogtepunten van mijn culinaire jaar was mijn reis naar Lima. Ik at daar bij restaurant Cosme een waanzinnig toetje. Het is geïnspireerd op de traktatie die Peruaanse chef James Berckemeyer als kind van de nonnen kreeg op weg terug van school: een limoen gevuld met karamel. Hij maakt er een gastronomische versie van: een gedeconstrueerde key lime pie in een eetbare limoenschil. Klinkt onmogelijk (dachten wij aanvankelijk ook), maar het is gelukt!

De recepten zijn – uiteraard met zegen van de chef – enigszins versimpeld om ze werkbaar te houden. Natuurlijk kun je het zo gek maken als je zelf wilt – je kunt zelf mayonaise tikken en bouillon trekken – maar het hoeft niet. De recepten zijn afgemeten op een gezelschap van tien eters. Van sommige componenten zul je wat overhouden, zoals het gelepaprika-ijs, dat laat zich moeilijk in kleinere hoeveelheden maken (gelukkig kun je het makkelijk invriezen). NRC-wijnspecialist Harold Hamersma geeft bij iedere gang een wijntip.

Eet smakelijk. Obesitas hoog!

(De recepten staan onder de foto)

Joël Broekaert aan het hoofd van de tafel met zijn vrienden van jaarclub ‘Obesitas Encopresis’.

1. Gepekelde kabeljauw / gelepaprika-ijs / zoete snijboontjes van Bokkepruik, Hardenberg IJs: 4 gele paprika’s; 1 citroen; 5 dl room; 37,5 g glucose; 125 g crème fraîche; 1 el abrikozenmoes; scheutje drank (naar keuze); ijsmachine Vis: 500 g kabeljauwrug (in een stuk); 1 kg zout; 330 g suiker Bonen: 5 snijbonen; 200 ml suikerwater Snij de paprika’s in kleine stukjes en bak die even aan in een koekenpan (niet te veel kleuren) met de rasp en het sap van de citroen. Verwarm alle andere ingrediënten (behalve de drank) in een pannetje en doe de paprika erbij. Maal alles fijn in een keukenmachine of met de staafmixer, zeef het mengsel en doe er een scheutje drank naar keuze bij. Draai op in de ijsmachine en zet weg in de vriezer. (Abrikozenmoes is iets anders dan abrikozenjam. Het is een standaardproduct uit de patisserie. Het is in dit recept belangrijk omdat er pectine in zit. Je kunt het kant-en-klaar kopen in bakwinkels, of makkelijk zelf maken, het recept vind je in ieder goed bakboek.) Meng het zout en de suiker in een niet te grote bak zodat je de kabeljauwrug helemaal kunt bedekken. Laat een uur pekelen in de koelkast. Spoel de vis af, leg even in een bak water en ververs dat een of twee keer. Dep goed droog. Snij de snijboontjes in kleine schuine stukjes. Breng ze in het suikerwater aan de kook. Draai het vuur uit zodra het kookt en laat afkoelen in het suikerwater. Snij de vis in dertig dunne plakken. Leg op ieder bord drie plakjes vis. Schep er een klein bolletje ijs bij. Strooi er wat snijboontjes overheen. Muscadet Domaine Jo Landron 2015, Amphibolite Nature, Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie (biologisch-dynamisch). € 11,95 vinoblesse.nl

2. Prei / zwarte-olijfcrème / ingelegde koolrabi / pistache / prei-as-olie, eigen recept 1 koolrabi; 300 ml wittewijnazijn; 2 el suiker; 1 steranijs; 5 peperkorrels 200 ml mayonaise; handje kalamata-olijven; 80 g ongezouten pistachenoten; 3 preien; 150 ml goede olijfolie; 1 sinaasappel; 120 ml zonnebloemolie; 30 ml ciderazijn Schil de koolrabi en snij er 30 gelijke balkjes van (ongeveer ter grootte van een legoblokje). Los de suiker op in de azijn met 200 ml water en de specerijen. Breng aan de kook. Haal van het vuur en leg de koolrabibalkjes erin. Laat een nacht in de koelkast staan. Trek twee bladeren van een van de preien en blaker die zwart in een hete oven. Verkruimel ze in de olijfolie en haal de staafmixer er even doorheen. Laat een paar uur trekken en zeef de olie. Spoel de preien zo goed als het gaat zonder ze te snijden. Leg ze in een oven van 200 graden tot ze net gaar zijn van binnen (afhankelijk van de dikte duurt dat 10 tot 14 minuten). Laat ze afkoelen. Haal de buitenste bladeren eraf. Snij ze in de lengte door. Snij van elke halve prei twee stukken van ongeveer 10 cm. Ontpit de olijven en pureer ze met de staafmixer. Meng de olijfpuree met de mayo (eventueel ook met de staafmixer). Rooster de pistachenoten een paar minuten in de oven tot ze geuren (niet verbranden!). Laat afkoelen en hak in grove stukken. Klop een vinaigrette van de zonnebloemolie en ciderazijn en de rasp van de sinaasappel (peper en zout naar smaak). Lepel een beetje vinaigrette over de open kanten van de preibalkjes zodat het tussen de blaadjes zakt. Leg op elk bord een stuk prei met de open kant naar boven. Doe op elke prei drie toefjes olijfmayo (makkelijkst is met een knijpflesje). Leg op elk toefje een koolrabiblokje. Strooi er wat gehakte pistache over en maak af met een theelepeltje prei-as-olie. Ferreri 2014, Catarratto, Sicilië. € 12,95. (biologisch) wellofwine.nl

3. Whisky-risotto van Café Modern, Amsterdam 500 g risotto-rijst; 4 sjalotten; 1 teen knoflook; tl rozemarijn, fijngehakt; 100 ml + een flinke scheut goede oude whisky (bv Oban); 500 ml kippenbouillon; 150 g boter; 150 g parmezaan Maak beurre noisette door 100 g boter langzaam te smelten in een pannetje. Laat de gesmolten boter op heel laag vuur staan totdat het bruin kleurt. Zet het vuur uit. De bruine vaste bestanddelen zakken nu langzaam naar de bodem. Schep een beetje schuim af en giet het vet voorzichtig af zodat het bezinksel achterblijft. Snipper de sjalotten en de knoflook en fruit die zachtjes aan met de rozemarijn in het schone botervet. Niet laten kleuren! Bak even de rijst mee, totdat alle korrels glazig zijn. Blus af met 100 ml whisky. Maak risotto op de bekende manier zodra de alcohol verdampt is: een soeplepel warme kippenbouillon erop, blijven roeren, wanneer het vocht verdampt een nieuwe lepel. Herhaal totdat de rijst gaar is. Ga niet te lang door, het moet geen rijstepap worden, je mag best nog een beetje kauwen (het kan best zijn dat je niet alle bouillon nodig hebt). Wanneer de rijst bijna de gewenste bite heeft, roer je er een flinke klont boter door met nog een lekkere scheut whisky. Weer even de alcohol uitkoken. Roer er van het vuur nog wat geraspte parmezaan en peper en zout naar smaak door. Mannenliefde, een saison-bier van brouwerij Oedipus

4. Bloedworstravioli met kreeftenbisque van Fa. Speijkervet, Amsterdam Ravioli: ong. 200 g pastadeeg; 400 g Franse bloedworst (boudin noir) Bisque: 3 kreeften; 100 ml cognac; 3 tenen knoflook; blikje tomatenpuree; 1 liter visbouillon; 1 venkel; 3 stengels bleekselderij; 2 uien; 1 prei; 2 blaadjes laurier; 5 peperkorrels; 10 peterseliestelen; sap van een halve citroen; 150 g boter Kook de kreeften een voor een in ruim kokend water (ongeveer vijf minuten voor een kreeft van 500 gram). Haal het vlees uit de staarten en scharen en bewaar in de koelkast. Hak de pantsers en koppen in flinke stukken en zet die aan in een flinke laag olie met de knoflook. Blijf goed roeren en blus na tien minuten af met de cognac. Flambeer de schalen (niet onder de afzuigkap). Bak de tomatenpuree even mee. Doe de visbouillon en de groenten (in grove stukken) en de kruiden erbij. Vul aan met water totdat alles onder staat en laat 2 tot 3 uur zachtjes pruttelen. Zeef de bisque en laat het vocht goed inkoken (tot zeker een kwart). Roer er vlak voor het opdienen stukken koude boter door, tot je een mooie glanzende saus hebt. Kruid af naar smaak met citroensap, peper en zout. Rol de pasta uit in dunne lappen (op standje 7 op de pastamachine). Leg met een lepeltje blubjes bloedworst van ongeveer 12 g op een lap pasta met een paar centimeter ruimte ertussen. Maak de pasta rondom de bloedworst nat met een natte vinger zodat de tweede laag er goed aan plakt. Leg een twee lap pasta erover. Druk goed aan rond de vulling (er mag geen lucht meer tussen zitten) en snij met een mes of pastawieltje dertig kleine ravioli uit. Kneed de afsnijdsels samen en leg weg onder een natte theedoek zodat het niet uitdroogt (misschien heb je die nog nodig om een nieuwe lap uit te rollen). Bewaar de ravioli afgedekt in de koelkast. Kook de ravioli af in ruim kokend water in enkele minuutjes (als ze drijven zijn ze gaar). Snij het kreeftenvlees ondertussen in stukken en warm die even op in de bisque. Leg op ieder bord drie ravioli en wat stukjes kreeft, lepel de warme bisque eroverheen. Rall 2014, Swartland, Zuid-Afrika. (Blend van voornamelijk chenin blanc, viognier, chardonnay en verdelho). € 26.50. glandorfenthijs.nl



5. Hart op de tong van De Gulle Waard, Winterswijk Kalfshart. Pekel (per 1 liter water) :100 g zout; 2 teentjes knoflook; 2 laurierblaadjes; 4 blaadjes salie; 10 peperkorrels Tong: 2 kalfstongen; 1 kg ossenstaart; 1 grote prei; 2 uien; 2 stengels bleekselderij; 10 peterseliestelen; 3 takjes tijm; 2 teentjes knoflook; 2 blaadjes laurier Stoof: 1 ui; stukje prei; 2 laurierblaadjes; 100 ml madeira Saus: 2 sjalotten; 300 ml madeira; 1 blikje tomatenpuree Hart: 1 kalfshart Maak een pekel, zoveel als nodig is om de tongen helemaal onder te zetten (ingrediënten hierboven zijn per liter). Tip: zet er een bord omgekeerd op met iets zwaars erop om te zorgen dat de tongen helemaal onder staan. Zet een nacht in de koelkast. Spoel de tongen goed af. Zet ze met de ossenstaart op in een pan met de groenten en kruiden en vul met water tot alles helemaal onder staat. Breng aan de kook. Draai het vuur laag en laat heel zachtjes pruttelen. Minimaal 3 uur, maar hoe langer hoe beter. De tong moet helemaal zacht zijn en het vel makkelijk loskomen. Haal de tong en al het staartvlees uit de bouillon. Zeef en bewaar het vocht. Laat de tongen iets afkoelen en pel het dikke ruwe vel eraf (dat gaat het makkelijkst als ze nog wel iets warm zijn). Snij het keelstuk van de tong (dat is het vette blok dat aan de achterkant hangt en er niet zo knap uitziet). Snij het in kleine stukjes en meng met het geplukte staartvlees. Snipper een ui en het stukje prei en fruit aan, blus af met de madeira en voeg het vlees en de laurier toe. Schenk een halve liter van het gezeefde tongvocht erbij en stoof op zacht vuur. Driekwartier is genoeg, maar langer mag (als het droog dreigt te koken, doe er een schepje tongvocht op). Breng op smaak met peper en zout. Snipper de sjalotjes en zet ze even aan in wat olie. Bak de tomatenpuree kort mee. Blus af met 300 ml madeira en kook in. Doe er 300 ml tongvocht bij en kook weer in. Pureer met de staafmixer en zeef. Houdt de saus warm. Breng op smaak met peper en zout. Maak het hart schoon: snij de vette delen van de bovenkant weg; snij de kamers los, zodat je losse plakken overhoudt; snij aan de binnen- en buitenkant heel dun de vliezen eraf zodat je puur spiervlees overhoudt. Snij het hart in twintig dunne plakken van hooguit 1 cm. Kruid ze met peper en zout Snij de tongen over de lengte in 10 gelijke plakken. Leg ze in een ovenschaal met een beetje tongvocht en warm licht op in de oven. Bak de plakken hart kort (hooguit dertig seconden per kant) in een hete pan met boter of olie. Leg op elk bord een plak tong. Leg daarop twee plakken hart en ernaast (met een ijsknijper) een bolletje stoof. Maak af met een lepeltje saus. Serveer met puree of zo’n leuke in waaier gesneden aardappel uit de oven. Ad Libitum Rioja van louter de maturanadruif. € 14,25. Luisterwijnen.nl