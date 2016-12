Als tussengerecht van het menu dat ik deze week uit het Good Food Book bespreek, leek me een soep lekker. Daar staan er niet veel van in het kookboek: naast deze doperwtensoep zijn er nog recepten voor avocadosoep en komkommersoep, maar dat is het. Het recept is van chef Jonathan Karpathios, die de scepter zwaait in de keuken van het restaurant Vork & Mes in Hoofddorp. Daar werkt hij met het 80/20-principe: 80 procent groente, 20 procent vlees.

Breng de bouillon aan de kook en blancheer de doperwten erin. De doperwten mogen iets gaarder zijn dan beetgaar. Haal de doperwten uit de pan en koel ze in ijswater. Laat de bouillon afkoelen tot koelkasttemperatuur. Houd 2 el doperwten apart en doe de rest van de doperwten met de bouillon in een blender. Meng tot een egale massa. Giet de soep door een fijne zeef en breng op smaak met peper en zout. Zet koud tot gebruik, de soep moet minstens drie uur gekoeld worden. Verdeel de soep over mooie glazen of diepe kommen en schep 1 el crème fraîche op elke kom soep. Snijd het blad van de munt fijn en meng dit met de achtergehouden doperwten en de olijfolie. Schep dit op de crème fraîche.