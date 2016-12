Moeilijk doen over makkelijk koken

‘Zo eenvoudig is een Kerst zonder stress’, staat er op het decembernummer van Allerhande, het tijdschrift van Albert Heijn. Je kunt je voorstellen dat het vooral de redactie van Allerhande is, die elk jaar door paniek wordt bevangen bij de gedachte weer 220 pagina’s te moeten vullen met ‘showstoppers’. Maar bedoeld wordt de lezer, want ‘ontspannen samenzijn, dát is Kerst’, volgens Allerhande. Dit jaar kunnen we daarom whatsappen met Allerhande als we het eiwit niet stijf krijgen of de kalkoen maar niet gaar wordt. Wat er op afstand nog te redden valt, is de vraag, maar service is het wel.

Service is in dit kerstnummer een beetje als een te grote piek op een te klein boompje – het tijdschrift bezwijkt er bijna onder. Elk recept gaat gepaard met informatie over het aantal kilocalorieën per portie, eiwit, vet (en hoeveel daarvan verzadigd), koolhydraten, natrium, vezels, prijs, of het lactose- of glutenvrij is, vegetarisch of veganistisch, Italiaans, vooraf te maken en wel of niet in de oven kan. En daarnaast dan nog een blokje ‘Planning’: ‘je kunt dit gerecht twee dagen van tevoren maken, maar schep de basilicum er pas vlak voor het serveren door.’

Toppunt van service is de tip bij de ‘Winter BBQ’: ‘zorg ervoor dat eventuele sneeuw rond de barbecue weg is. Als de sneeuw smelt en weer aanvriest wordt je tuin een ijsbaan’ (vorig jaar was het 14 graden). En: ‘strijk alvast je favoriete blouse voor morgenavond’. Bedankt Allerhande! Als we nog geen stress hadden, voelen we nu de rode vlekken wel opkomen.

Vernepsjiekte plakjes tomaat

Het is iets relaxter in het ‘inspiratiemagazine’ Hallo van Jumbo. Daarin durft sterrenchef Jonathan Zandbergen nog wel te zeggen dat koken leuk is: ‘het is een mooi moment om te ontspannen’. Al zouden ze misschien eens op moeten houden met die malle mode om eten in weckpotten voor te zetten. En om van alles carpaccio te maken, van rode en gele biet in dit geval. Zoals Allerhande plakjes tomaat vernepsjiekt door ze carpaccio van tomaat te noemen.

Ook Jumbo zet bij elk recept de voedingswaarden, al kun je je afvragen of je met Kerst wel wilt weten hoeveel calorieën je precies binnenkrijgt. En vooral of het wel klopt dat één portie panna cotta met witte chocolade en ananas 924 kcal telt, nog meer dan de kip in een jamaicaans jasje.

Wie heeft er nog zin om te koken na het beschilderen van de muur met schoolbordverf om daar het kerstmenu op te schrijven?

Hoe eenvoudiger de supermarkt, hoe minder stress, zo lijkt het wel. Delicieux van Lidl doet niet moeilijk over makkelijk, hooguit valt af en toe het woord ‘handomdraai’. Het schrijft bereidingstijd en prijs op maar laat tips en calorieën achterwege. Maar ga er maar vanuit dat je van de Red velvet cake van Lidl net zo dik wordt als van de Brownietaart met mascarpone van AH en de Omelette Sibérienne met noten-karamelijs van Jumbo.

Stress, zo kun je na drie eetbladen concluderen, krijg je niet van koken. Stress krijg je van hoge verwachtingen en van het gedoe eromheen. Wie heeft er nog zin om te koken na het beschilderen van de muur met schoolbordverf om daar het kerstmenu op te schrijven (Allerhande)? Kom, laten we Chinees halen.