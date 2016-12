nu de jaren zijn weggewaaid

als stof tot vergetelheid

als tollende bladeren tot bederf

beschimmelde borsten tot plattegrond

als jouw vel tot perkament

jouw lul tot verkreukeld zwijgen

het is die verrotte pokdaligheid

die ons het beste past

zoals dit graf, deze steen van eenieder

die dacht oud te sterven

in uitgeloogde tongen de resten

van wat ooit als mens heeft bestaan

Ellen Deckwitz: „En net terwijl je denkt dat 2016 niet gewelddadiger kan worden, vindt er een aanslag plaats in Berlijn, wordt er een ambassadeur neergeschoten, trekken zwaarbewapende regeringslegers rebellengebieden in. De laatste dagen van dit najaar zijn bloederig en in stilte lees ik de mooie Herfstsonate van Jolies Heij, en verzucht dat het misschien inderdaad pokdaligheid is die ons past. En dat er velen zijn die dachten oud te sterven, maar dat niet deden.”