De aanslag in Berlijn op maandagavond is met tot nu toe 12 doden de meest dodelijke in Duitsland dit jaar. Het is niet de eerste aanslag dit jaar: in totaal sloegen terroristen in 2016 vijf keer toe in het land, voornamelijk in de zogenoemde ‘Blutwoche’ in juli.

Een overzicht van alle incidenten met bewezen terroristische motieven: