(Bijna) heel 2016 samengevat in één zoekplaat

Heel 2016 in één tekening vatten: hoe pak je dat aan? Zelfs voor de meest doorgewinterde illustrator is dat een flinke hersenkraker. Het Amerikaanse illustratiebureau Beutler Ink ging de uitdaging toch aan. Het resultaat: een monumentale zoekplaat, met zo’n beetje alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

De lijst met voor 2016 kenmerkende gebeurtenissen is schier eindeloos. Ga maar na: de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, het overlijden van David Bowie, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, het uitbreken van de Pokémongekte, de Brexit - het is maar een kleine greep.

“We zijn in januari al begonnen aan een lijst met belangrijke gebeurtenissen”, zegt mede-oprichtster van Beutler Ink Jenny Karn. “Tegen het einde van het jaar hebben we een selectie gemaakt. We proberen flexibel te blijven, zodat we nog plaats hebben voor dingen die pas laat gebeuren. Zoals het overlijden van astronaut John Glenn deze maand.”

Nederlandse link

Beutler Ink vond in Nederlandse hoek een manier om de waslijst aan personen en gebeurtenissen enigszins geordend af te beelden:

We overwogen even om de Spelen van Rio als achtergrond te nemen, of een Westworld-achtig decor. Maar toen iemand voorstelde de Tuin der Lusten van Hiëronymus Bosch te gebruiken, hadden we eigenlijk geen keus meer. Het beroemde drieluik [...] is nog net zo relevant als toen het ruim 500 jaar geleden werd geschilderd.

Zo gezegd, zo gedaan. Illustrator Niv Bavarsky deed uiteindelijk meer dan een maand over de tekening. Het linkerpaneel van de 2016-zoekplaat beeldt net als bij Bosch het paradijs uit, het rechter de hel. Overleden beroemdheden als Leonard Cohen, Prince en Muhammad Ali kregen een plekje in de hemel.

Zelfs de onlangs gestorven Cubaanse dictator Fidel Castro lurkt daar prominent aan een sigaar. “Niet alle overledenen zijn per se helden”, schrijft Beutler Ink. “Maar Castro was een van de belangrijkste figuren van de twintigste eeuw. Dus ondanks zijn vreselijke onderdrukking moesten we hem wel toevoegen.”

Hel

In de hel gaat het vooral over politiek. We zien Donald Trump een toespraak houden, voor het in een vulkaanlandschap gelegen Witte Huis. Hij wordt vergezeld door Vladimir Poetin, Julian Assange en een poes - een verwijzing naar Trumps vrouwonvriendelijke uitspraken. In het midden van de zoekplaat is plaats voor wat meer frivole zaken, zoals de Ghostbusters en de voetballers van Leicester City.

Helemaal compleet is de tekening niet. Bij de overleden beroemdheden geen spoor van Johan Cruijff. Ook de terroristen van Islamitische Staat ontbreken. Het is dan ook erg moeilijk álles dat in 2016 gebeurde in de tekening op te nemen, zegt Karn. “En IS op een smaakvolle manier weergeven, is bijna onmogelijk.”

Voor wie precies wil weten welke 127 hoogte- en dieptepunten van 2016 wel in de zoekplaat zitten, staat hier een complete lijst.