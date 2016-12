Drenthe: een bloemlezing van een roemloze aftocht

De zwarte, krullende manen zijn verdwenen. Wat is gebleven bij André Wasiman (54) is het imponerende, afgetrainde lichaam. De middenvelder in ruste is nog altijd actief als trainer. Verder laat hij alle opwinding en hectiek van de voetballerij graag aan zich voorbij gaan. Wasiman, die in 1989 ontsnapte aan de SLM-ramp in Paramaribo omdat hij nog nacompetitie moest spelen met Excelsior, is totaal zen.

Daarmee ook dé man om de vraag te beantwoorden wanneer een voetbalcarrière eigenlijk is geslaagd: wanneer een speler het maximale uit zijn sportieve capaciteiten heeft gehaald of wanneer hij munt uit zijn spel heeft weten te slaan? Wasiman: “Als je het sportieve voorop stelt, volgt de rest. Tenminste, als je je hoofd er bijhoudt.” En precies daar ging het mis met Royston Drenthe, pupil van Wasiman in de dagen dat hij nog makelaar was.

Drenthes claim to fame: de Europese titel met Oranje onder 21 jaar, bij het EK 2007 in eigen land. Het leverde hem een droomtransfer op naar Real Madrid. Dat maakte Wasiman niet meer mee. Hij werd door de speler en een paar grote jongens uit de voetbalmakelaardij, die Drenthe plots omringen, op een zijspoor gerangeerd.

Drenthe kwam in drie seizoenen in Madrid tot 46 wedstrijden voor coach José Mourinho hem afserveert. And the rest is history. Het Rotterdamse wonderkind Drenthe versleet nadien zeven clubs in even zoveel jaar: het Spaanse Hercules, Everton, het Russische Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, het Turkse Kayseri Erciyesspor om in 2016 te eindigen bij Baniyas Sports & Cultural Club in de Verenigde Arabische Emiraten. De bloemlezing van een roemloze aftocht, al houdt Drenthe zijn salaris op peil. Zo toucheerde hij bij Everton nog altijd 46.875 pond (55.863 euro). Per week.

“Royston heeft verkeerde keuzes gemaakt,” zegt Wasiman op zachte toon. Een oordeel of diens carrière nu is geslaagd of juist mislukt, wil de aimabele vijftiger niet geven. “Dat is niet aan mij.” Wasiman heeft, zegt hij, Royston Drenthe al tijd geleden losgelaten.

Kort daarna blijkt wat Wasiman bedoelt. Zijn avatar van Whatsapp is een gedicht van Nelson Mandela. De openingszinnen:

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt

het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen

Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten

het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen

Loslaten betekent machteloosheid toegeven

wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb