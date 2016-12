De Thuiskok: Steak tartare van Joop

VOOR 4 PERSONEN: 9 cornichons, fijngehakt 2 sjalotten, gesnipperd 1/2 bosje peterselie, gehakt 6 ansjovisfilets, gezouten 75 g kappertjes zonder steel scheutje tabasco scheutje Worcestersaus 1,5 el ketchup 2 el mayonaise 1,5 tl Dijonmosterd 2 el olijfolie 300 g bavette (gemalen door de gehaktmolen van de slager) Stichting FDBCK Good Food Book Uitgever: Stichting FDBCK Prijs: €15,90

Ik ben de week op maandag wel begonnen met een kerstgedachte, maar we gaan nu koken en daarom heb ik toch een soort menu samengesteld.

We beginnen vandaag met een voorgerecht als ode aan de onlangs overleden Joop Braakhekke, wijlen een van de beste culinaire gastheren van Nederland.

Het recept voor deze steak tartare is van zijn hand en is ook te bestellen in zijn restaurant Le Garage in Amsterdam, al wordt het daar als hoofdgerecht geserveerd. Hier hebben we de porties iets kleiner gemaakt.

Prak de cornichons, sjalot, peterselie, ansjovis en kappertjes met 2 grote vorken fijn.

Roer de tabasco, Worcestersaus, ketchup, mayonaise, Dijonmosterd en olijfolie er goed door.

Meng het vlees erdoor en prak alles heel goed.

Maak op smaak met fijn zeezout en peper uit de molen. Je kunt de steak tartare wat pittiger maken door er meer tabasco aan toe te voegen, of juist wat milder met wat extra mayonaise.