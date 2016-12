De lokale tv-zender AT5 komt regelmatig langs bij Willie IJsendijk (67) en Hannie van Laarhoven (56) uit Amsterdam. De Duitse televisie kwam in 1980 zelfs langs om de kerstversiering van Willie te bekijken. Eerst was er nog veel meer versiering, maar dit jaar had ze niet zo’n zin, vanwege haar COPD, een chronische longziekte. "Ik kan misschien nog vijf jaar meegaan, maar met een longontsteking kan ik ook binnen een week weg zijn. Even naar de keuken lopen en ik ben al buiten adem. Daarom heeft Hannie het dit jaar gedaan." Elk jaar op 1 december is het klaar. "De straat herinnert me er ook aan: ‘Wanneer begin je nou, Wil?’ Ik vind het jammer dat ik geen voortuin heb, anders was het helemaal feest geweest. In de kerstboom hangt voor elk van mijn overleden dieren een kersthanger."

Gino Kleisen