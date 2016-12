Dit moet Rico Verhoeven doen en laten om de beste te zijn

“Rico is een hele ambitieuze jongen en de wil om iets te bereiken in deze sport, maar in heel zijn leven is dusdanig groot dat het een extreme factor van zijn succes is geworden. Maar in de loop der jaren heeft hij wel begrepen dat als ik zeg: ‘doe een stapje terug’, dat dan dan ook de juiste wijze is”. Het zijn de woorden die trainer Dennis Krauweel in de documentaire Creating Verhoeven uitspreekt, terwijl op beeld de zweetdruppels van Rico Verhoevens hoofd af glijden.

Rico Verhoeven, 27 jaar, 1.96 meter, 116 kilo. Wereldkampioen. VICE volgde de kickbokser in de aanloop naar, tijdens en na het gevecht met Badr Hari. In de vijftig minuten durende documentaire geeft de kickbokser een inkijkje in zijn sport- en privéleven. Van de woonkamer naar de ring, in de keuken bij zijn moeder, op een persconferentie: Verhoeven laat zich overal filmen. We zien hoe hij focust op zijn doel, wat hij daarvoor moet inleveren in zijn privéleven en hoe het merk Rico Verhoeven wordt opgezet.

Lees ook het profiel over Rico Verhoeven: De onbesproken kampioen

Jos Verhoeven, vader:

“Hij was heel lui, had nooit zin. Ik moest hem altijd meeslepen, van: ‘kom op Rico, we gaan trainen’. Ik heb altijd gezegd: ik zie wat in jou. Goed gebouwd, lange benen, alles wat je nodig had. Ik heb hem een beetje gepushed dat hij dat thaiboksen ging doen.”

Dat gepush van zijn vader leidde tot de climax van vorige week zaterdag: het gevecht tegen Badr Hari. Concentratie in de ring, ontlading in de kleedkamer. Een knuffel voor zijn vriendin, kus voor zijn moeder, gejuich door zijn vrienden. En dan na het gevecht, nu eindelijk, kan Rico Verhoeven “de vader zijn die mijn kinderen verdienen”. Hij vertelt in tranen over hoe zijn voorbereiding gaat en hoe zijn gezin daarvoor moet wijken.

“Ik mis mijn kinderen. Daddy heeft in een gekke rollercoaster gezeten de afgelopen tien weken. Het is moeilijk. In de voorbereiding kan ik boos worden om niets. En dan denk ik: het zijn maar kinderen. Maar alles moet op mijn manier gaan. Ze zetten alles opzij voor mij en iedereen lijdt daaronder. Nu gaan we samen genieten.”

Bekijk hieronder de documentaire Creating Verhoeven: