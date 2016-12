Code Rood in Beijing

Voor de derde dag op rij is de luchtvervuiling in China honderd keer hoger dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Bij honderden bedrijven is de productie stilgelegd en voor autoverkeer gelden beperkende maatregelen. Veel mensen dragen mondkapjes. Een opmerkelijke verschijning in het straatbeeld is de man in een oranje vest behangen met 24 telefoons. Wat doet hij daar?