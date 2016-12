We gaan het dit jaar anders doen. Schotelde De Thuiskok u vorig jaar met Kerst nog een driegangendiner voor, dit jaar is het een kerstgedachte die u van me krijgt. De stichting FDBCK heeft namelijk een manier bedacht om de kerstgedachte te combineren met lekker eten. Ze hebben vijftig chefs, restaurateurs en andere foodies bereid gevonden om kosteloos een recept in te leveren voor het Good Food Book. Per verkocht boek krijgen veertig kinderen in Malawi een schoolmaaltijd via het World Food Programme van de VN.

Een mooi initiatief, maar de vraag resteert of het een goed kookboek is. Het Good Food Book heeft last van een kwaal waar meer kookboeken die recepten bundelen last van hebben. Het is een mengelmoes zonder veel sturing, waardoor de kans groot is dat je best een gerecht zult vinden dat je lekker vindt, maar niet meer dan één recept. Nu worden er uit elk kookboek gemiddeld slechts 2 à 3 recepten gemaakt, maar één recept is wel erg weinig.

Aan de andere kant zorgt die mengelmoes voor een variërende moeilijkheidsgraad van gerechten in het boek. Dat komt niet vaak voor. Er is een hoofdstuk voor kinderen waarin hele simpele gerechten staan, en een hoofdstuk ‘Partyfood’ waar sterrenchefs laten zien hoe je gerechten uit hun restaurants op tafel zet. Omdat de recepten (vermoedelijk met opzet) kort zijn gehouden, wordt er hier en daar best wat basiskennis van je verwacht, zoals hoe je zeeduivel konfijt.

Ook leuk is dat je bekende Nederlandse chef-koks en foodies eens in een andere rol ziet. Sterrenchef Ron Blaauw geeft zijn recept voor een eenvoudige pizza met burrata die hij met zijn zoons maakt. Heel Holland Bakt-winnares Sarena Solari bakt een keertje niet, maar schotelt een rodelinzenpasta met paprikapesto voor. Verder is er een ‘healthy’ hoofdstuk over ontbijt, en ook eentje met juist alleen zoetigheden. Het enige hoofdstuk dat een beetje uit de toon valt is ‘BBQ Bonanza’, wat niet echt een slim gekozen thema is voor een kookboek dat je rond Kerstmis uitbrengt.

Al met al een beetje een schot hagel, dit kookboek. Uiteraard met de bedoeling om er zoveel mogelijk exemplaren van te verkopen. Gezien de prijs (15,90 euro) en het goede doel dat daarmee gesteund wordt, is dat streven helemaal zo erg nog niet.