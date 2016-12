The Washington Post biedt context bij tweets Trump in Chrome

Dat Donald Trump nogal obsessief Twitter-gebruiker is, dat wisten we al: veel informatie uit de mond van de toekomstige bewoner van het Witte Huis krijgen we niet via TV of krant maar via @realDonaldTrump, waar hij dagelijks updates plaatst. Volgens The Washington Post zitten er echter regelmatig onwaarheden of slecht onderbouwde argumenten in de tweets van Trump. Daar willen ze nu iets aan doen, met een Chrome-app - ook wel extensie genoemd - die zo nodig direct onder elke tweet een kanttekening plaatst.

Zo beweerde Trump op zijn account al dat er miljoenen mensen illegaal zijn gaan stemmen: niet bewezen, zegt The Post. En riep hij hard dat Democratische partijbons en voormalige CNN-tafelgast Donna Brazile illegaal zou hebben gehandeld toen ze enkele vragen uit een debat doorspeelde aan het team van Clinton: daar is geen wet tegen.

Ook meende hij dat de claim dat hij door zou blijven werken aan realityserie The Apprentice tijdens zijn presidentschap volledig uit de lucht gegrepen was. Maar het was zijn eigen campagnemanager die er over begon, schrijft The Post in RealDonaldContext, een nieuwe extensie voor de browser Chrome.

Artikel loopt door na de afbeelding

RealDonaldContext/The Washington Post

Factchecken is overal

Eerder besloten andere Amerikaanse nieuwsmedia om de presidentsdebatten live te fact checken. Zo gaf Politifact via Twitter aan wanneer één van de twee presidentskandidaten een leugen vertelde of het publiek misleidde door belangrijke context niet te noemen. Politifact was bij verre niet de enige: onder andere WIRED en The Wall Street Journal beoordeelden opmerkingen van beide kandidaten op waarheidsgehalte. Radiozender NPR becommentarieerde transcripties van de debatten terwijl ze werden uitgezonden.

En zo waren er wel meer: factchecken was tijdens de Amerikaanse verkiezingen big business.

Nu wil The Washington Post dat dus óók voor de tweets van Trump gaan doen. De krant meldt in een artikel dat ze deze stap zetten omdat mensen sneller doorklikken naar een specifieke tweet dan dat ze een heel factcheck artikel lezen. Lezers zouden op deze manier belangrijke context missen. Met de nieuwe extensie willen ze daar iets aan doen.

Artikel loopt door na de afbeelding

RealDonaldContext/The Washington Post

Heb je de extensie geïnstalleerd, dan krijg je bij het aanklikken van een tweet een versie van het bericht te zien met een extra veld waarin context of verheldering wordt aangeboden. De extensie bevindt zich volgens de krant nog in het ontwikkelingsstadium.

Ze vragen lezers om ook vooral Trump-tweets aan te dragen die extra context nodig hebben.