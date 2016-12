‘Het begon als een kerststal’

Huis Het begon met een kerststal, vertelt Estela Mantilla de Muusse. Iedereen in Peru heeft er een met de kerst en zij wilde die traditie voortzetten, hier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze woont sinds 1989 in Nederland, met Nederlandse man en kinderen. In de loop der jaren heeft Estela de kerststal steeds uitgebreid, waardoor de woonkamer nu elk jaar vanaf half november tot eind december helemaal vol staat. En overal in de stal branden lichtjes. „Het is een hobby want ik werk gewoon als docent Spaans.”

Opbouwen Ze bouwt de Kerstwereld – want dat is het – elk jaar opnieuw. Met karton en pakpapier en verf. Er komen steeds landen bij, met spullen uit de reizen die Estela met haar man maakt. Naar Rusland, Europa, Zuid-Amerika, Egypte, Israël. Ze heeft ook Cusco nagemaakt, een stad in het Andes-gebergte waar vroeger de Inca’s leefden. „De Inca’s zijn mijn voorvaderen.”

Kerst „In Peru is de 24ste december de belangrijkste kerstdag. We gaan naar de mis en eten dan vanaf een uur of elf met de hele familie. Kalkoen en ceviche (rauwe vis gemarineerd in citrussap). En daarna dansen we tot diep in de nacht.”

Van IKEA? „Niets.”

Meenemen bij brand? „Foto’s en het konijn. De kinderen zijn al de deur uit.”