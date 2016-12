Deze wereldkaart draait radiostations van overal ter wereld

“Video killed the radio star”, zong new waveband The Buggles al in 1979. Vijf jaar later volgde Queen in het nostalgische Radio Ga Ga met “Radio, someone still loves you”. Televisie leek het einde van de radio in te luiden, tot droefenis van deze en vele andere artiesten.

Niets bleek echter minder waar. Hoewel ons luistergedrag veranderd is door internet en streamingdiensten, is radio nog altijd immens populair. Reden om Radio Garden op te zetten waar je op een interactieve wereldbol radiostations van over de hele wereld direct kunt streamen.

Het werkt als volgt: je scrollt met je cursor over de kaart en krijgt direct live zenders te horen die vanaf die locatie uitzenden. Of dat nou in Lekkerkerk, Moskou, Cheongju of één van de andere 3.819 steden is. Zo herschep je op mondiale schaal het oude gevoel van de tuningknop, die je via een landschap van ruis van de ene naar de andere zender bracht. Behalve de live-functie kun je ook kiezen voor:

History: verken fragmenten uit de radiogeschiedenis. Luister voor Nederland bijvoorbeeld een fragment van de Europarade, een Europese Top 30 die van 1976 tot 1987 door de TROS werd uitgezonden.

Jingles: een mondiaal overzicht van ‘jingles’ van verschillende zenders. Luister bijvoorbeeld de themaliedjes van NPO Radio 1, Radio 4 en Radio Veronica.

Stories: hier vertellen mensen over hun herinneringen aan radio.

Beeld en Geluid

De website werd ontworpen door de Nederlandse studio’s Studio Puckey en Moniker, op basis van het onderzoeksproject Transnational Radio Encounters, en werd mogelijk gemaakt door het Instituut voor Beeld en Geluid. Radio is altijd een mondiaal en grensoverschrijdend medium geweest, zegt ook ontwerper Jonathan Puckey.

Een screenshot van Radio Garden. Tekst gaat verder onder de afbeelding



Het initiatief geeft een grensoverschrijdend beeld - in een wereld waarin mensen zich steeds verder terugtrekken in het eigen sociale milieu. De kaart wordt dan ook opzettelijk zonder land- en plaatsnamen gepresenteerd. Ook landsgrenzen, waar je je met één muissleep overheen beweegt, zijn niet gemarkeerd. “Ons idee was de radio die over grenzen heen gaat”, aldus Puckey. “We namen de naakte Aarde als basis en projecteerden daar zenders op”.

StudioPuckey Studio Puckey Somehow a tweet linking to a Welsh community station on RG went viral in Brazil, causing there to be on average 1500 people listening to it. 15 december 2016 @ 22:36

Wel was Puckey erg verrast door het snelle succes van de site. In een week tijd trok de pagina 5,7 miljoen unieke bezoekers die de site 8 miljoen keer aandeden. Radio Garden ging ‘viral’ op Reddit en andere websites en trok bezoekers uit de hele wereld, die via social media gretig tips uitwisselden. “Toen iemand een radiostation uit Wales op Twitter aanraadde, trok dat zo veel bezoekers dat de zender overbelast raakte”, aldus Puckey. “Elke dag melden honderden stations zich aan die op de kaart willen. Ik heb er een extra assistent voor moeten aannemen.”

Een screenshot van Radio Garden. Tekst gaat verder onder de afbeelding



Hezbollah

Heeft Puckey ook negatieve ervaringen gehad? “Ik had verwacht dat veel zenders niet op de kaart zouden willen staan. Maar uiteindelijk ontving ik slechts één verzoek uit Finland om het station te verwijderen”, aldus de ontwerper. “Ook werd ik erop gewezen dat er een radiostation van terreurbeweging Hezbollah op de kaart was beland. Die hebben we direct eraf gehaald.”

StudioPuckey Studio Puckey Received our first Radio Garden take-down request. Also received over 400 take-up requests. Will be adding them over the weekend. 15 december 2016 @ 15:18

Staat uw radiozender niet tussen de ruim 8.000 bolletjes op de wereldkaart van Radio Garden? Lees hier hoe u ook opgenomen kunt worden in de interactieve globe.