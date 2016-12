De lichtkunsttentoonstelling Amsterdam Light Festival jubileert dit jaar . Voor het vijfde jaar is de stad in de donkere decembermaand gevuld met lichtkunst. De 35 kunstwerken zijn te bezoeken met de wandelroute ‘Illuminade’ in de Weesper- en Plantagebuurt of met de vaarroute ‘Water Colors’ door de Herengracht en het Oosterdok.