Hoe houd je al die zeehonden uit elkaar?

Mensen herkennen we aan hun gezicht. Maar hoe houd je dieren van dezelfde soort uit elkaar? Want voor ons lijken sommige dieren erg op elkaar. Denk maar aan koeien of schapen. Of aan zeehonden.

Biologen hebben de afgelopen weken grijze zeehonden geteld op Griend, een onbewoond eiland in de Waddenzee. Deze zeehonden zijn niet zolang geleden naar Nederland gekomen. Elk jaar komen er weer nieuwe bij, maar hoeveel? En komen ze dan elk jaar terug?

Om dat te zien moet je weten wie je voor je hebt. Daarvoor moet je kijken naar de vlekken op hun vacht, vertelt bioloog Geert Aarts: „Grijze zeehondenpups hebben eerst een witte wollige vacht. Maar na enkele weken krijgen ze een gladde vacht met vlekken. Elke grijze zeehond heeft een uniek vlekkenpatroon. Zoals elk mens een unieke vingerafdruk heeft.”

Zo herkenden Geert en de andere tellers Sophie en Jessica de vrouwtjeszeehond Cactus. Ze noemen haar zo, omdat ze in haar nek een vlek heeft in de vorm van cactus (zie de cirkel in de foto). Cactus is voor het vierde jaar achter elkaar op Griend, elke keer met een pup.

Andere grijze zeehonden zijn lastiger te herkennen. Daarom maken de onderzoekers elk jaar foto’s. Die gaan in de computer. Een speciaal programma pikt de zeehonden die eerder zijn gefotografeerd er zo uit. Geert: „We verwachten dat er dit jaar veel oude bekenden uitrollen.”

Waarom is dat belangrijk om te weten? „Grijze zeehonden komen bijna altijd dezelfde plek terug om pups te krijgen”, zegt Geert. „Deze dieren worden daarbij meer dan twintig jaar. Ze hebben dus lang behoefte aan een vaste plek. Dat betekent dat wij mensen daar heel voorzichtig mee moeten zijn.”