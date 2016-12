Dit zijn de winnaars van de NRC-Kamera Express fotowedstrijd van december

Het hele jaar door organiseert NRC een fotowedstrijd. Lezers kunnen foto’s insturen rond een thema. In december was dat 'Mijn beste foto van 2016'. Op een speciale avond rond de NRC Fotowedstrijd in Pakhuis de Zwijger heeft de jury dinsdag live voor het publiek de laatste jurywinnaar verkozen: Portret van Alopecia. Een haarziekte, van Corina Bouweriks . De publieksprijs gaat naar Gregory Bakker . Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij. Nu mag de lezer uit de twaalf jurywinnaars de jaarwinnaar kiezen. Stemmen kan tot en met 22 december op foto.nrc.nl