‘Alles-in-een-app’ hebben? Dat kan. In ruil voor al jouw privacy.

Stel je voor: Met slechts één app kun je onder andere Whatsappen, Facebooken, producten bestellen, direct afrekenen en een restaurantrecensie achterlaten. Best handig toch? Sinds 2011 is er in China een app waarmee je werkelijk álles kunt doen: WeChat. Wechat (2010) is een alles-in-een-app die kan worden gedownload voor het gebruik op mobiele telefoons, tablets en laptops. Inmiddels heeft het meer dan zevenhonderd miljoen gebruikers en 90 procent daarvan is afkomstig uit China. De app voorziet de gebruiker van alle privé- en zakelijke gemakken. Dat betekent dus ook dat alle informatie die de gebruiker verstrekt (geldstromen, privéberichten, zakelijke gegevens, etc.) bij één bedrijf terechtkomen.

New York Times publiceerde vrijdag een video over het succes en de handigheid ervan. Maar het laat ook de keerzijde zien: wat gebeurt er met al die digitale informatie die het bedrijf achter de app van jou heeft?