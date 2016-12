IKEA verkoopt meubels via relatieproblemen

Het is voor velen een relatietest op zich: je eerst een weg banen door het overvolle doolhof in de IKEA, om vervolgens thuis samen met je partner ‘gezellig’ één of meerdere meubels in elkaar te puzzelen. Comédienne Amy Poehler grapte eens dat IKEA Zweeds is voor ruzie. En assistent-manager verpakkingen Allan Dickner bekende vorig jaar dat producten die veel tijd kosten om in elkaar te zetten binnen het bedrijf “husband killers” worden genoemd.

Nu stort de meubelreus zich op relatiecounseling met een nieuwe actie: ‘retail therapy’. IKEA heeft een zusterwebsite opgetuigd waar producten uit het brede assortiment worden verkocht. Voornaamste verschil met de gewone webshop: de artikelen hebben namen gekregen van populaire Google-zoekopdrachten die te maken hebben met relatie- en opvoedproblemen.

De promotievideo van ‘retail therapy’, tekst gaat verder onder het filmpje:



‘Mijn zoon speelt te veel videogames’-schaar

Zo heb je ‘de aantrekkingskracht is weg’-magneten, een ‘waarom kunnen mannen zich niet blootgeven’-kurkentrekker en het ‘ze geeft me gemengde signalen’-stapelbed. Maar ook een ‘hoe lang is een maagbacterie besmettelijk’-toiletborstel of een ‘mijn kind herhaalt zichzelf’-geheugenspel. Het idee is dat het product hulp kan bieden bij het probleem dat in de naam wordt aangeduid.

Waarom deze actie? De reclamespot beweert dat IKEA (slogan: ‘where life happens’) ,,altijd geïnspireerd is door wat er in de echte wereld gebeurt”. Het concern zegt te hopen dat de producten kunnen helpen bij het oplossen van problemen ,,of op zijn minst een lach op je gezicht toveren terwijl je verder zoekt naar oplossingen”.

Mooie woorden, maar het is natuurlijk ook een slim staaltje ‘Search Engine Optimization’ (SEO). Door productnamen te koppelen aan populaire zoekopdrachten op Google, is de kans groter dat internetgebruikers op de site van de meubelzaak belanden. Zo bevordert het concern de relaties van klanten – met IKEA dan.