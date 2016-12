Kunstwiet leidde tot zombie-epidemie in New York

„Het was net een scène uit The Walking Dead”, zei een ontzette omstander die op 12 juli van dit jaar in New York getuige was van een massa-intoxicatie door synthetische marihuana. Die zomerochtend lagen er in Brooklyn 33 ‘zombies’ op straat. Hun ogen stonden hol, ze bewogen uiterst traag en waren nauwelijks aanspreekbaar. Politieagenten en ambulancemedewerkers brachten er 18 naar het ziekenhuis.

Wat was daar aan de hand? Na twee weken was het medisch bewijs geleverd: er was een nieuwe designerdrug op de markt verschenen, het synthetische cannabinoïde AMB-FUBINACA of FUB-AMB.

Woensdag versloegen Amerikaanse artsen de zomerse zombie-uitbraak in het medische tijdschrift The NEJM. Ze maken zich ernstige zorgen over nieuwe synthetische cannabisvarianten die de laatste jaren steeds sterker worden. Zowel de gebruikers als de hulpverleners worden overvallen door de extreme uitwerking ervan.

De artsen beschrijven hoe de roes verliep bij één van de ‘zombies’, een 28-jarige man. Hij lag op straat, antwoordde zeer traag op vragen en staarde voor zich uit. Zijn temperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk waren normaal, maar het was een verontrustende situatie. Hij kreeg ter plekke extra zuurstof toegediend. In het ziekenhuis bleef de patiënt tamelijk bewegingloos, maar zwaaide nu en dan traag met zijn armen en benen en kreunde dan. In zijn bloed kon het lab bij snelle diagnostiek geen sporen van drugs of medicijnen vinden. Negen uur na binnenkomst normaliseerde zijn gedrag. Op de vraag hoe hij in deze toestand was beland kon hij alleen antwoorden dat hij „een goedje uit een pakje” had gerookt.

Zakjes met synthetische drugs die in New York gevonden zijn. Foto New York State

Een gespecialiseerd laboratorium van de University of California in San Francisco vond uiteindelijk de stof FUB-AMB in de urine van de patiënten. De politie had bij één van de zombies zakjes met plakkerig plantaardig materiaal met opschrift ‘AK-47 24 Karat Gold’ gevonden. Daar zat ook FUB-AMB in.

De stof is jaren geleden voor het eerst gesynthetiseerd door het farmaceutische bedrijf Pfizer. Nu is hij ‘herontdekt’ door drugsproducenten. Cannabinoïden binden in het menselijk lichaam aan een eiwit, een cannabinoïdereceptor. FUB-AMB bindt daar 85 keer sterker aan dan THC, de werkzame stof in cannabis. FUB-AMB was vermengd met oplosmiddel op een kruidenmengsel gespoten, zodat het in het zakje AK-47 op wiet leek.

Er zijn de laatste jaren al 200 synthetische cannabinoïden op de drugsmarkt gevonden, meestal op dezelfde manier verwerkt.

Dat het ‘spul’ steeds sterker wordt, lijkt een financiële kwestie, schrijven de onderzoekers in The NEJM. Een kilo van de chemische stof kost een paar duizend dollar, los van de sterkte. Een sterkere cannabinoïde kan worden verdeeld over meer van die kleurige zakjes met 5 gram van het kruidenmengsel. De opbrengst ligt dan wel rond de half miljoen dollar.

Het drugsinfoteam, een organisatie die jongeren informeert over alcohol en drugs, meldt dat synthetische cannabinoïden in Nederland nog niet zo populair zijn. Wellicht komt dat omdat hier in coffeeshops echte cannabis vrij verkocht mag worden, en het illegale circuit op internet dus ‘last’ heeft van die concurrentie.