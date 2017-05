De nieuwe Thaise koning verleent gratie aan duizenden gevangenen in het land. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Thaise regeringsmedewerkers. Er komen in totaal 150.000 gevangenen in aanmerking voor strafvermindering of vrijlating, maar niet allen zullen die krijgen.

De gratieverleningen behoren tot de eerste daden van koning Maha Vajiralongkorn sinds hij op 1 december de troon betrad na de dood van zijn vader in oktober. Gevangenissen zelf zullen invulling geven aan wie er wel en niet in aanmerking komen voor het pardon. Zij kijken bijvoorbeeld naar de leeftijd van de gevangene, het gedrag en hoeveel van de straf er al is uitgezeten.

Belediging monarchie

Onder de gevangenen die in aanmerking komen zitten ook mensen die veroordeeld zijn voor belediging van de monarchie. Thailand heeft een van de strengste wetten op dit gebied. In het land zelf staat deze bekend als ’112’, refererend naar het nummer van het artikel. Sinds 2014 zijn er meer dan tachtig mensen vervolgd voor het overtreden van de wet.

In totaal zitten er rond de 320.000 mensen vast in Thailand. Ongeveer 70 procent van de veroordeelden zit vast voor drugsovertredingen. De minder ernstige gevallen daarvan komen ook in aanmerking voor gratie. Mensen die veroordeeld zijn voor verkrachting en moord komen niet vrij.