Indiase spin lijkt sprekend op toverhoed uit Harry Potter

Het spinnetje dat de Indiase biologiestudent Javed Ahmed uit een struik plukte was een fantastic beast. Het dier had een piramidevormig achterlijfje dat eindigt in een afhangend puntje. Net een puntmuts. „We grapten dat het sprekend lijkt op de sorteerhoed uit Harry Potter”, zegt Ahmed. „Mijn mentor en ik zijn enorme Potternerds.”

Pas toen Ahmed het spinnetje in het lab ontleedde en goed naar de genitaliën keek, werd duidelijk dat het ging om niet eerder beschreven soort. Spinnen worden onderscheiden aan de vorm van hun genitaliën. Wie een nieuwe soort vindt mag ook een soortnaam bedenken.

Daar hoefden Ahmed, zijn mentor en een collega-student niet lang over na te denken. Het werd Eriovixia gryffindori, een verwijzing naar Potter-tovenaar Godric Gryffindor. Die is in de Potterverhalen de oorspronkelijke eigenaar van de magische sorteerhoed die kan spreken. In de films en boeken sorteert deze hoed leerlingen op basis van hun karakter en persoonlijke voorkeuren, hij plaatst ze in één van de vier afdelingen op de toverschool Hogwarts.

Ahmed en zijn collega’s publiceerden hun vondst in het kleine tijdschrift Indian Journal of Arachnology. Dat was nauwelijks opgevallen, totdat Ahmed zaterdag Harry Potter-auteur J.K. Rowling via Twitter op de hoogte bracht. Tot zijn verbazing liet Rowling (8,8 miljoen volgers) in een tweet weten ‘vereerd te zijn’. Daarna ging het hard: de foto van de sorteerhoed-spin werd honderden keren gedeeld. Journalisten pikten het nieuws op en schreven erover.

„Die Potteriaanse naam leek ons een prachtige manier om de aandacht te vestigen op een vaak genegeerde en onterecht gevreesde groep dieren”, zegt Ahmed. „Het is makkelijk om betoverd te raken door charismatische dieren zoals tijgers, panda’s, olifanten en leeuwen, maar de meeste ongewervelden worden genegeerd, totdat iemand langskomt met oog voor de magische wereld van het kleine.”

Het sorteerhoedspinnetje weeft wielwebben en jaagt ‘s nachts. De bruine puntmutsvorm is een vermomming, zag Ahmed: het diertje lijkt zo op een verdord blad.