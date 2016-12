Terugkijken: zo ontvingen Ben Feringa en anderen hun Nobelprijs

Elk jaar op de sterfdag van Alfred Nobel worden in Stockholm de Nobelprijzen uitgereikt. Dit jaar, 120 jaar na zijn dood, was dat niet anders. Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, kreeg hem eerder op zaterdag al, vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur volgden ook de overige winnaars. Dat waren de ontvangers van de Nobelprijzen voor de Natuurkunde, Scheikunde, Fysiologie of Geneeskunde, Literatuur en Economie.

Onder de winnaars is de Nederlander Ben Feringa, die samen met James-Fraser Stoddart en Jean-Pierre Sauvage de Nobelprijs voor de Scheikunde toebedeeld kreeg. Zij deden onderzoek naar moleculaire nanomachines.

Verrassende winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur is de Amerikaanse zanger Bob Dylan. Na een radiostilte van een paar weken na de bekendmaking dat hij had gewonnen, liet hij weten vereerd te zijn met de prijs. Maar niet vereerd genoeg om zijn schema om te gooien en zelf naar Stockholm te komen voor de uitreiking. Dylan vertelde het Nobelcomité “eerder geplande verplichtingen” te hebben.

Voor de uitreiking schreef Dylan wel een speech. Folkartieste Patti Smith bracht het nummer A Hard Rain’s A-Gonna Fall van Dylan ten gehore. Dat ging niet helemaal goed. Middenin het lied raakte Smith de draad kwijt. Ze verontschuldigde zich bij het publiek:

“Kan dat nog een keer opnieuw? Sorry, ik ben zo zenuwachtig.”

Na een aanmoedigend applaus van het publiek, maakte ze haar optreden af.

Bekijk hier de hele uitreiking terug.