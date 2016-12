Hulptelevisie, helpt het?

Voor vrijwel ieder probleem bestaat een televisieprogramma. Overgewicht, koopzucht, angsten, schulden, ruzie, scheiding, jaloezie, slaapproblemen, onzekerheid. Problemen die deelnemers vaak al een leven met zich meeslepen, en die op tv in rap tempo worden opgelost.

Helpt het?

NRC wilde weten: helpt hulptv? We kozen drie willekeurige programma’s: Een Nieuw Begin, Geef Mij Nu Je Angst en Herrie in de Keuken/Herrie in het Hotel (RTL). We spraken uitvoerig met ruim twintig deelnemers. Dertien daarvan zochten we op bij hen thuis, of in het restaurant dat ooit onder handen was genomen.

NRC brengt een drieluik over hulptelevisie. We publiceerden [1] Een Nieuw Begin over hulp aan het lijf, [2] Geef Mij Nu Je Angst over hulp aan het hoofd en [3] Herrie in de keuken over hulp aan het bedrijf.

