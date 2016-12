Trumpblog: Conway krijgt belangrijke functie in het Witte Huis

Conway krijgt belangrijke functie in het Witte Huis Conway in Trump Tower. FotomJewel SAMAD / AFP De voormalige campagneleider van Trump Kelyanne Conway wordt zijn algemeen adviseur. Dat heeft het transitieteam van de toekomstig president donderdag bekendgemaakt. Conway werd in augustus aangesteld als campagnemanager, kort na Trumps verkiezing als kandidaat van de Republikeinse Partij. "Ze is een onvermoeibaar en vasthoudend pleitbezorger van mijn beleid en beschikt over een verbazingwekkend inzicht in de manier waarop onze boodschap effectief moet worden gecommuniceerd", reageert Trump op haar aanstelling als adviseur. Conway - voorheen een belangrijke Republikeinse opiniepeiler - was tijdens de verkiezingen vaak op televisie om Trump te verdedigen en hamerde er herhaaldelijk erop dat het merendeel van de peilingen, die voorspelden dat Clinton zou winnen, het fout hadden. Trump noemde haar rol tijdens de verkiezingen 'cruciaal'. Zo zou ze Trump onder andere hebben aangespoord om in Michigen en Wisconsin campagne te voeren, staten die voor de verkiezingen nog overwegend Democratisch waren.

Boeing: nieuwe Air Force One wordt goedkoper dan 4 miljard Het ontwikkelen van de nieuwe Air Force One, het officiële vliegtuig van de Amerikaanse president, gaat minder kosten dan 4 miljard dollar (omgerekend 3,8 miljard euro). Dat heeft topman Dennis Muilenburg verzekerd aan aankomend staatshoofd Donald Trump, meldt persbureau AP. Laatstgenoemde had eerder deze maand gezegd dat hij meer dan 4 miljard te duur vond voor twee nieuwe toestellen. realDonaldTrump Donald J. Trump Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! 6 december 2016 @ 13:52 Hoe de Republikein aan het bedrag kwam, is niet bekend. Het Witte Huis zei direct dat de nieuwe vliegtuigen minder duur waren. Muilenberg had woensdag een gesprek met Trump, dat de topman "zeer productief" noemde. Hij heeft niet gezegd hoe veel geld er wél gemoeid is met het project. Trump had gedreigd de bestelling van de Boeings 747 af te breken. "We willen dat Boeing veel geld verdiend, maar niet zo veel", aldus de vastgoedmagnaat. Trump is zelf in het bezit van een kleinere Boeing 757. Het aandeel van de vliegtuigfabrikant daalde na de opmerkingen van de president-elect: MarketWatch MarketWatch https://t.co/lrtYPrMpzi Trump’s tweet cost Boeing shareholders more than $550 million: https://t.co/RlpWodamMY 6 december 2016 @ 18:05

Miljardair Vincent Viola wordt legerminister Bankier Vincent Viola wordt Donald Trumps minister van het Leger. Dat kondigde Trump vandaag aan. Het gaat niet om een kabinetspositie, maar om een belangrijke positie in het ministerie van Defensie. De 60-jarige Viola past in ieder geval prima in het rijtje benoemingen van Trump: hij heeft 1.8 miljard op de bank staan, volgens Forbes. Viola is een New Yorkse oorlogsveteraan die rijk werd dankzij onder andere zijn bedrijf Virtu Financial, dat zich specialiseert in beurshandel. Hij bezit daarnaast het ijshockey team Florida Panthers. Viola zou tijdens de verkiezingen geld hebben gestoken in de campagne van Trump. Trump noemt hem in ieder geval "het levende bewijs van de Amerikaanse droom": Violas ouders zijn Italiaanse immigranten.

Amerikaans Kiescollege stemt vandaag De 538 leden van het Amerikaanse Kiescollege brengen maandag officieel hun stem uit. Een belangrijk moment, want er bestaat een theoretische kans dat niet Donald Trump, maar Hillary Clinton wordt verkozen als president. Om het zover te laten komen, moeten wel minstens 37 Republikeinse kiesmannen van hun partijstandpunt afstappen. Hoe waarschijnlijk dat is: : Kan het Electoral College Trump nog tegenhouden? In elk geval één Republikeinse kiesman heeft zijn steun voor Trump al ingetrokken. De Texaan Christopher Suprun liet begin december weten dat hij niet op Trump zal stemmen, maar op een Republikein die hij geschikter acht. Twee andere Republikeinse kiesmannen legden hun functie neer uit bezwaar. Toch, zo lijkt het, is de kans dat Trump niet tot president wordt verkozen, klein. In de praktijk zijn er maar weinig kiesmannen die tegen hun partijbelang in stemmen. Het zijn stuk voor stuk trouwe partijleden, die in sommige staten zelfs bij wet voor de kandidaat moeten stemmen die gewonnen heeft. Ter vergelijking: in 1808 was het grootste aantal van deze "unfaithful electors" ooit: zes Democraten stemden destijds op een ander dan op de winnaar van de verkiezingen. Als gezegd: Clinton zou er 37 nodig hebben om alsnog het Witte Huis in te gaan.

Trump gaf 10.000 dollar voor joodse nederzetting op Westelijke Jordaanoever Donald Trump heeft in 2003 10.000 dollar (omgerekend 9.583 euro) gedoneerd ten gunste van een joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit een belastingopgave van de stichting van de aankomende Amerikaanse president, meldt persbureau AP. Trump doneerde het geld aan een Amerikaanse non-profitorganisatie, dat geld voor Beit El ophaalt. De organisatie wordt geleid door de omstreden advocaat David Friedman, die afgelopen week door Trump werd gekozen als Amerikaanse ambassadeur voor Israël. De huidige Amerikaanse regering ziet de nederzettingen als een obstakel voor vrede tussen Israël en de Palestijnen. Trump heeft gezegd die mening niet te delen. De nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Het transitieteam van Trump heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Senatoren willen onderzoek naar Russische internetaanval Invloedrijke senatoren van zowel de Republikeinse als de Democratische Partij roepen zondag op tot een speciaal onderzoek naar internetaanvallen gericht tegen de Verenigde Staten, zo meldt persbureau Reuters. Dit naar aanleiding van Russische hacks op de Democratische Partij om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Uit onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten blijken hackers gelieerd aan Rusland ingebroken te hebben op computers van de Democratic National Committee (DNC) en zusterorganisatie Democratic Congressional Campaign Committee. Ook hebben ze e-mails ontvreemd van John Podesta, campagnevoorzitter van presidentskandidate Hillary Clinton. Lees hier het hele bericht: Senatoren willen onderzoek naar Russische internetaanval

Nieuwe Chrome-app biedt context bij Trump tweets Dat Donald Trump nogal obsessief Twitter-gebruiker is, dat wisten we al: veel informatie uit de mond van de toekomstige bewoner van het Witte Huis krijgen we niet via TV of krant maar via @realDonaldTrump, waar hij dagelijks updates plaatst. Volgens The Washington Post zitten er echter regelmatig onwaarheden of slecht onderbouwde argumenten in de tweets van Trump. Daar willen ze nu iets aan doen, met een Chrome-app - ook wel extensie genoemd - die zo nodig direct onder elke tweet een kanttekening plaatst. Zo beweerde Trump op zijn account al dat er miljoenen mensen illegaal zijn gaan stemmen: niet bewezen, zegt The Post. En riep hij hard dat Democratische partijbons en voormalige CNN-tafelgast Donna Brazile illegaal zou hebben gehandeld toen ze enkele vragen uit een debat doorspeelde aan het team van Clinton: daar is geen wet tegen. Lees hier verder: Nieuwe Chrome-app biedt context bij Trump tweets

Trump benoemt nieuwe begrotingsmanager Witte Huis Het Republikeinse congreslid Mick Mulvaney wordt de nieuwe begrotingsdirecteur van het zogenoemde 'Office of Management and Budget' van het Witte Huis. Donald Trump heeft Mulvaney benoemd, meldt The New York Times. Mulvaney assisteert Trump als begrotingsdirecteur bij het uitvoeren van zijn financiële beleidsplannen, waaronder de geplande investeringen in infrastructuur. De benoeming moet nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. Mulvaney was hiervoor congreslid in de staat South Carolina. De 49-jarige Republikein staat bekend om zijn conservatieve lijn als het gaat om overheidsuitgaven. Eerder bekritiseerde hij Obama vanwege het laten stijgen van de overheidsschuld.

Obama: 'Reagan draait zich om in zijn graf' President Obama heeft in een vrijdag vrijgegeven interview met de publieke zender NPR zijn verbazing geuit over de populariteit van de Russische president Poetin onder Republikeinse kiezers. Uit onderzoek is gebleken dat 37 procent van de Republikeinen een gunstige mening heeft over de Russische president. "Ronald Reagan zou zich in zijn graf omdraaien." aldus Obama, die refereerde aan de Republikeinse president die in de jaren tachtig een hard Ruslandbeleid voerde. "In sommige gevallen heb je kiezers en vertegenwoordigers die meer vertrouwen hebben in een buitenlandse vijand dan in hun buren." Obama tegen Poetin: Cut it out In een van zijn laatste persconferenties herhaalde Obama vrijdag zijn verdenkingen over Russische inmenging bij de verkiezingen en de betrokkenheid van Poetin. "Dit gebeurde op het hoogste niveau. En er gebeurt niks in Rusland zonder dat Poetin het weet." Daarnaast liet hij weten dat "wat ze ook bij ons doen, wij ook dat ook kunnen." De vertrekkend president zegt het grootste vertrouwen te hebben in de onderzoeken van de inlichtingendiensten waaruit zou blijken dat Russische hackers onder meer bij de Democratische Partij hebben ingebroken. Obama zei verder dat hij zijn Russische ambtsgenoot een maand voor de verkiezingen tijdens een bijeenkomst van de G20 in China apart heeft genomen over het Amerikaanse verkiezingsproces. In dat gesprek zei hij Poetin dringend verzocht te hebben om te stoppen ("Cut it out") zich te bemoeien met de politieke campagnes in de VS. Aanwijzingen voor hacks waren er op dat moment nog niet.

'FBI en CIA zijn het eens over doel verkiezingshack' De FBI is het met de CIA eens over de bedoelingen die Rusland had met de hack van de servers van de Democratische Partij. Dat blijkt uit een e-mail die de directeur van de CIA heeft verzonden aan zijn organisatie, meldt The Washington Post. Ook Director of National Intelligence (DNI) James Clapper, het hoofd van de gezamenlijke veiligheidsdiensten zou het met de CIA eens zijn. Lees het hele bericht: ‘Ook FBI overtuigd van doel Russische verkiezingshack’

Clinton wijt haar verlies aan Russische hacks en FBI-directeur Tegenover een groep geldschieters in New York zei Hillary Clinton donderdagavond dat haar verlies in de presidentsverkiezingen aan twee zaken te wijten is: (1) de vermoedelijk door Poetin aangestuurde Russische hacks en (2) het optreden van FBI-directeur James B. Comey, die vlak voor de verkiezingen bekendmaakte dat nieuwe e-mails van Clinton werden onderzocht. Lees ook: Wat weten we nu wel en niet over Russische hacks in de VS? Het is voor het eerst sinds haar verlies dat Clinton zich zo uitgebreid uitlaat over wat volgens haar de reden was dat Trump won, en zij niet. De New York Times tekende haar uitspraken op. Clinton zei dat kiezers in 'swing-states' "in de laatste dagen hebben besloten met mij te breken vanwege de brief van FBI-chef Comey". Volgens de Democrate komt de Russische inmenging voort uit "persoonlijke wrok" die president Poetin tegen haar zou koesteren sinds ze in 2011 had gezegd dat de Russische parlementsverkiezingen doorgestoken kaart waren. Zowel de e-mailaccounts van een deel van de Democratische partijtop als dat van Clintons campagnechef John Podesta werden in de aanloop naar de verkiezingen gehackt. Volgens onder meer veiligheidsdienst de CIA zijn de cyberaanvallen terug te leiden tot Rusland.

Trump nomineert David Friedman als ambassadeur Israël Donald Trump heeft de omstreden advocaat David Friedman aangewezen als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël. Dat liet Trumps transitieteam donderdag weten, volgens persbureau Reuters. Trump beschrijft Friedman als ‘een goede vriend en een vertrouwd adviseur’. Verhuizing ambassade naar Jeruzalem De Amerikaanse ambassade wordt verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. De stad Jeruzalem is lange tijd een netelige kwestie voor Israël en Palestina – beide partijen maken een territoriale claim op de stad. Daarbij hebben de Verenigde Staten Jeruzalem nooit willen erkennen als hoofdstad van Israël. De verhuizing is dan ook een controversiële stap. Friedman zegt ‘er naar uit te kijken zich in te zetten voor vrede tussen Israël en Palestina, door te werken in Israël’s eeuwenoude hoofdstad Jeruzalem’. Friedman Friedman staat bekend om zijn conservatieve denkbeelden en is werkzaam als advocaat in geschil- en faillissementsrecht. Hij zegt in een verklaring 'zich onvermoeibaar te zullen in zetten voor het herstel van de nauwe band tussen Amerika en Israël'. De huidige regering van Obama heeft het nederzettingenbeleid van Israël altijd fel bekritiseerd. Trump zegt ervan verzekerd te zijn dat Friedman’s goede relatie met Israël ten goede zal komen van de diplomatieke band tussen beide landen.

Obama kondigt onderzoek aan naar Russische hacks Obama wil actie ondernemen na de Russische hacks tijdens de presidentscampagnes. NRC publiceerde hier vrijdag een kort artikel over. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben bewijzen dat Rusland e-mails van prominente Democraten heeft doorgespeeld aan Wikileaks. De Russen zouden ook computers van Republikeinen hebben aangevallen, maar daaruit geen documenten hebben gelekt. Daarom concludeert de CIA dat de Russen de verkiezingen hebben willen beïnvloeden. Moskou heeft de beschuldigingen afgewezen, maar het Witte Huis staat achter het CIA-onderzoek. Donald Trump heeft de aantijging afgedaan als ‘belachelijk’.

Aangifte van discriminatie van Amerikaanse moslima blijkt vals Een Amerikaanse moslima die eerder aangifte deed van discriminatie omdat ze zou zijn belaagd door Trump-aanhangers, blijkt het bewuste voorval te hebben verzonnen. Dat laat de politie van New York woensdag weten. De achttienjarige Yasmin Seweid beweerde begin december dat ze werd lastiggevallen door drie blanke mannen in de metro. De mannen zouden "Trump!" gescandeerd hebben en haar een terrorist hebben genoemd, terwijl ze haar hijab probeerden af te pakken. Intussen zou niemand in de metro haar hebben willen helpen. Nadat ze aangifte had gedaan van discriminatie gingen agenten op zoek naar bewijsmateriaal. De agenten konden echter geen ooggetuigen vinden, ook was het incident niet terug te zien op de beveiligingsbeelden. Op dat moment gaf Seweid toe dat ze het verhaal had verzonnen om aandacht te krijgen omdat ze thuis problemen had. Nadat Seweid aangifte had gedaan bij de politie begin december, werd ze een week later als vermist opgegeven. Enkele dagen later werd ze alweer gevonden. Ze bleek te zijn weggelopen van huis. Momenteel wordt ze aangeklaagd door de politie wegens het indienen van een valse aangifte en omdat ze weigerde mee te werken aan het politie-onderzoek. Sayeed Seweid, haar vader, reageert enigszins beschaamd op het gedrag van zijn dochter: “Je doet je best als ouder om je kinderen goed op te voeden. (...) Het is een goede, slimme meid. Maar ze is ook jong en in dit geval was ze ook naïef.” Door Charisma Pical.

Twitter afwezig tijdens Trumps techmeeting wegens ruzie over emoji Twitter’s CEO Jack Dorsey was woensdag afwezig tijdens een vergadering met Donald Trump, waarbij zijn grootste concurrenten van andere techgiganten wel aanwezig waren. Waarschijnlijk kwam dat door een eerder conflict tussen Trump en Twitter, meldt Vox donderdag. Tijdens de campagne wilde het team van Trump een deal sluiten met Twitter ter waarde van een miljoen dollar. Voor dat bedrag wilden ze onder andere een emoji kopen die automatisch zou verschijnen zodra een twitteraar de hashtag #CrookedHillary zou gebruiken. Trump noemde Hillary Clinton regelmatig ‘Crooked Hillary’ naar aanleiding van haar veronderstelde betrokkenheid bij enkele politieke schandalen. Aanvankelijk ging het om een emoji van een hand die een zak geld ophoudt – daar ging Twitter mee akkoord. Het team van Trump besloot de hand te willen vervangen door een rennend poppetje met een zak geld. Twitter weigerde hiermee akkoord te gaan. Vervolgens bedacht Trumps campagneteam het alternatief van een zak geld met vleugels. Op dat moment greep Dorsey zelf naar de telefoon en maakte hij een definitief einde aan de onderhandelingen. In een statement aan Vox laat Twitter weten dat het bedrijf vanaf nu een speciaal beleid heeft ingevoerd voor het gebruik van hashtag-emojis in politieke campagnes. Twitter heeft besloten dat hashtag-emojis niet meer mogen worden ingezet voor politieke doeleinden.

Trump draagt Zinke voor als minister van Binnenlandse Zaken Donald Trump heeft voormalig Navy Seal Ryan Zinke voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken. De geruchten gingen al eerder dat Trump Zinke, die momenteel congreslid is voor Montana, wilde voordragen voor deze post, maar Reuters schrijft dat het nu officieel is. Zinke werkte van 1986 tot 2008 bij de Navy Seals - de elite-eenheid van het Amerikaanse leger - waarna hij namens de Republikeinen congreslid werd. Hij is groot voorstander van federaal eigendom van grond zodat de staat onder andere kan beslissen over delven van natuurlijke hulpbronnen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken - waar 70.000 mensen werken - is eigenaar van meer dan 20 procent van de grond in de Verenigde Staten. Bekijk hier het complete overzicht van Trumps benoemingen: Zo gaat de regering van Trump eruit zien Zinke is een voorstander van het gebruik van fossiele brandstoffen. Hij zei eerder te twijfelen aan de menselijke invloed op klimaatverandering maar zei ook dat er wel degelijk "iets aan de hand is met het klimaat". Ryan Zinke arriveert op 12 december bij de Trump Tower voor een afspraak met aanstaand president Donald Trump. Foto Reuters

Trump spreekt techbedrijven: dit is werkelijk een geweldige groep mensen Donald Trump heeft woensdag in Trump Tower gesproken met de tech-top van de Verenigde Staten. Aanwezig waren onder andere Jeff Bezos van Amazon, Elon Musk van Tesla, Timothy D. Cook van Apple en Sheryl Sandberg van Facebook. In de aanloop naar de verkiezingen nam de toekomstig president een harde positie in ten opzichte van bedrijven als Apple, maar nu was Trump een stuk vriendelijker. The New York Times noemt de bijeenkomst, die zo’n negentig minuten duurde, een 'charmeoffensief'. “Dit is werkelijk een geweldige groep mensen. Ik heb honderden telefoontjes gehad met de vraag of ze bij deze vergadering mochten zijn”, verklaarde Trump. Hij zei verder dat het succes van de techbedrijven een van zijn belangrijkste prioriteiten zal zijn. “Wij willen dat jullie verder gaan met jullie geweldige innovatie. Er is niemand zoals jullie in de wereld. […] Wij zullen er voor jullie zijn.” Tijdens de verkiezingen zei Trump nog dat hij Apple wilde dwingen om iPhones weer in de VS in plaats van China te produceren. Opmerkelijk was dat de topman van Twitter - Trumps favoriete communicatiemiddel - niet aanwezig was. De toekomstig president heeft zo’n 17,3 miljoen volgers en doet op het sociale medium regelmatig controversiële uitspraken. Volgens een woordvoerder van Trump was er geen plaats meer voor het bedrijf.

Ronna Romney nieuwe voorzitter Republikeinen Carlos Osorio/AP De Republikeinse partij heeft een nieuwe voorzitter: Ronna Romney McDaniel leidt de partij de komende periode. Woensdag benoemden de Republikeinen haar als voorzitter van het Nationale Republikeinse Comité (RNC). De toekomstige president is echter in de praktijk de leider van de partij. Ze volgt Reince Priebus op, die de nieuwe chef van de staf in het Witte Huis wordt bij het aantreden van Donald Trump. Romney McDaniel is een nicht van de voormalig Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Tijdens de campagne van Trump was ze een van de weinigen partijleden die hem openlijk bleef steunen en voerde campagne in de staat Michigan. Trump liet in een verklaring weten content te zijn met de aanstelling van de nieuwe leider: "Ronna was zeer loyaal aan onze campagne en haar inspanningen hebben er aan bijgedragen dat we zo'n grote overwinning hebben geboekt in Michigan. Ik kijk er naar uit in 2017 een efficiënte leider van de partij te hebben in de persoon van Ronna McDaniel."

Trump wil Hooggerechtshof snel weer compleet maken Als het aan aankomend president Donald Trump ligt telt het Amerikaanse Hooggerechtshof snel weer negen leden. Dat heeft zijn toekomstige stafchef Reince Priebus woensdag in een radio-interview gezegd, meldt persbureau Reuters. Sinds de dood van rechter Antonin Scalia in februari van dit jaar bestaat het hof nog maar uit acht leden. Dat bemoeilijkt stemmingen, omdat de vier liberale rechters meestal tegenover de vier conservatieve staan en een meerderheid ontbreekt. Barack Obama probeerde een negende rechter benoemd te krijgen, maar dat werd het gehele jaar geblokkeerd door Republikeinse senatoren. In het nieuwe jaar wil de nieuwe president Trump het hof echter weer snel compleet maken, aldus Priebus. Over een naam liet hij zich niet uit, maar wel dat de voorkeur uitgaat naar een jonge kandidaat, zodat de rechter zo lang mogelijk in het hooggerechtshof kan zitten. Rechters in het hof worden voor het leven benoemd. De naam wordt volgens Priebus ofwel kort voor ofwel kort na de inauguratie van Trump op 20 januari 2017 bekend gemaakt.

Vertolker volkslied inauguratie bekend Donald Trump schijnt moeite te hebben vooraanstaande artiesten te vinden om op te treden tijdens zijn inauguratie. Wellicht dat hij zijn, naar eigen zeggen goede vriend, Kanye West overtuigd heeft tijdens zijn bezoek aan Trump Tower. Hoe het ook zij, de eerste optredende artiest is inmiddels bekend. De 16-jarige Jackie Evancho, die in 2010 tweede werd bij tv-programma America's Got Talent, zal The Star-Spangled Banner ten gehore brengen. Dat meldt de woordvoerder van Trumps inauguratiecomité op Twitter. BorisEP Boris Epshteyn Honored to have @jackieevancho performing the National Anthem at the @TrumpInaugural Ceremony. She's an inspiration for all Americans! #MAGA 14 december 2016 @ 14:00 Evancho is ook helemaal in haar nopjes met het optreden. "I'm so excited, It's going to be awesome", zegt ze tegen NBC-programma Today. Op haar Facebook-pagina deelde Evancho zes jaar geleden al een foto met Donald Trump. Een voorproefje van wat Donald Trump en de Amerikaanse natie op 20 januari te wachten staat: in onderstaand filmpje van een footballwedstrijd uit 2015 zingt Evancho het volkslied.

Perry officieel voorgedragen als minister van Energie Rick Perry is de beoogde minister van Energie in het nieuwe kabinet van Donald Trump. Persbureau Reuters, dat eerder al uit bronnen had vernomen dat Perry vermoedelijk de kandidaat zou worden, meldt dat het transitieteam Perry's kandidatuur officieel heeft aangekondigd. Perry streed in de voorverkiezingen van 2012 en 2016 zelf voor de Republikeinse presidentskandidatuur. In juli vorig jaar omschreef hij Donald Trump als "een kanker voor het conservatisme", maar later schaarde hij zich alsnog achter Trump. Tijdens de race om de kandidatuur voor 2012 had hij gepleit voor afschaffing van het ministerie van Energie. Rick Perry staat bekend als een conservatief politicus, die de fossiele brandstoffensector vermoedelijk gunstig gezind zal zijn.

'Ryan Zinke genoemd als minister van Binnenlandse Zaken' Donald Trump zou de voormalige Navy Seal Ryan Zinke hebben gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Dat meldden verschillende media. Zinke steunde Trump al vrij snel in de strijd om het presidentschap en zou in mei al hebben aangegeven een ministerspost te ambiëren. Bij het ministerie werken meer dan 70.000 mensen. Zinke werkte van 1986 tot 2008 als Navy Seal waarna hij namens de Republikeinen congreslid werd. Hij is groot voorstander van federaal eigendom van grond zodat de staat onder andere kan beslissen over delven van natuurlijke hulpbronnen. Het is niet duidelijk of hij er ook voor wil zorgen dat er de komende jaren meer kan worden geboord naar olie en gas, zoals Trump beloofde tijdens de verkiezingsstrijd. Het ministerie is eigenaar van bijna een derde van de grond in de Verenigde Staten. Het is wel duidelijk dat Zinke voorstander is van het gebruik van fossiele brandstoffen. Hij zei eerder te twijfelen aan de menselijke invloed op klimaatverandering maar zei ook dat er wel degelijk "iets aan de hand is met het klimaat". Hij waarschuwde Obama dat het uitfaseren van steenkool een "ramp" zou zijn. "Ik ben er geen voorstander van om steenkool in de grond te houden", zei hij volgens persbureau AP tijdens een debat.

Kanye West tweet over ontmoeting met Trump Rapper Kanye West verscheen dinsdag opeens in de Trump Tower voor een afspraak met president-elect Dondald Trump. Hij verklaarde na afloop nog dat het een afspraak was tussen "vrienden, gewoon vrienden" maar inmiddels heeft hij via Twitter toelichting gegeven. Hij zei het belangrijk te vinden om direct contact te hebben met de toekomstige president omdat hij graag veranderingen zou zien. Hij zei met Trump over multiculturele onderwerpen te hebben gesproken. kanyewest KANYE WEST I feel it is important to have a direct line of communication with our future President if we truly want change. 13 december 2016 @ 20:22 kanyewest KANYE WEST These issues included bullying, supporting teachers, modernizing curriculums, and violence in Chicago. 13 december 2016 @ 20:21 Ook lijkt hij met de tweet #2024 te hinten op een gooi naar het presidentschap in 2024. Vorig jaar zei hij nog tijdens de MTV Video Music Awards zich in 2020 kandidaat te willen stellen tijdens de presidentsverkiezingen. kanyewest KANYE WEST #2024 13 december 2016 @ 20:23 De ontmoeting tussen Trump en West was verrassend omdat hij de campagne van Hillary Clinton financieel zou hebben gesteund. Opvallend genoeg zei hij half november opeens dat als hij gestemd zou hebben, dat op Trump zou zijn geweest. Kort hierna werd hij opgenomen met psychische problemen.

Jaar cel voor Brit die Trump in Vegas wilde neerschieten De 20-jarige Brit Michael Sandford heeft een jaar cel gekregen, meldt de BBC. Bij een campagnebijeenkomst van Donald Trump in juni in Las Vegas probeerde de man een vuurwapen van een agent te grijpen. Sandford zou gezegd hebben dat hij daarmee Donald Trump wilde doodschieten. Zijn plan mislukte en hij werd opgepakt. In september gaf Sandford toe schuldig te zijn aan het in bezit hebben van een vuurwapen als illegale vreemdeling en aan het verstoren van een agent tijdens de uitoefening van zijn functie. Ten tijde van het incident was Sandfords visum voor de VS al een maand verlopen. Bij zijn voorgeleiding vertelde Sandford het Syndroom van Asperger te hebben, een milde autistische stoornis. Volgens zijn advocaat leed Sandford aan waanvoorstellingen. Sandford in juni, toen hij werd gearresteerd. Foto John Locher / AP

Rapper Kanye West gaat op bezoek bij Donald Trump Foto: Andrew Kelly / Reuters In mate van onvoorspelbaarheid lijken ze eigenlijk wel wat op elkaar. En dus was hun ontmoeting vandaag misschien niet eens zo heel vreemd. Opeens verscheen rapper Kanye West in de hal van de Trump Tower, voor een vijftien minuten durende afspraak met aankomend president Donald Trump. "Vrienden, gewoon vrienden", verklaarde Trump de afspraak na afloop. Traditioneel is de houding van West ten aanzien van Amerikaanse politici op z'n zachtst gezegd gecompliceerd. Zo rapte hij in het nummer 'To The World' dat voormalig presidentskandidaat Mitt Romney "don't pay no tax". In 'New Day' beloofde hij zijn zoon op te voeden als Republikein, zodat iedereen er zeker van zou zijn "dat hij ook van witte mensen houdt". De meest controversiële uitspraak deed West echter in 2005, nadat de orkaan Katrina had huisgehouden in New Orleans en hulp lang op zich liet wachten. Tijdens een live-uitzending op televisie zei West toen: "George Bush doesn’t care about black people." I got my selfie!!! I really loved hearing her speak & hearing her goals for our country! #HillaryForPresident Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 6 Aug 2015 om 8:40 PDT In 2015 poseerde West nog gewillig voor een selfie van zijn echtgenote, de realityster Kim Kardashian, met presidentskandidaat Hillary Clinton. En ook werd dit jaar bekend dat West de campagne van Clinton financieel ondersteunde. Groot was dan ook de verbazing toen West half november tijdens een concert opeens zei dat als hij gestemd zou hebben, dat op Trump zou zijn geweest. Niet veel later werd de rapper met psychische problemen opgenomen. In de Verenigde Staten wordt inmiddels volop gespeculeerd of West wellicht een optreden zal verzorgen tijdens de inauguratieceremonie van Trump in januari. Vooralsnog lijkt geen enkele grote Amerikaanse popster zijn handen daaraan te durven branden.

Trump bevestigt nominatie Tillerson Donald Trump heeft zoals verwacht Rex Tillerson voorgedragen als minister van Buitenlandse zaken. Hij roemde Tillersons "vasthoudendheid, ruime ervaring en goede kennis van geopolitieke ontwikkelingen". Trump: "Hij zal zich inzetten om regionale stabiliteit te vergroten en zal zich focussen op de nationale veiligheidsbelangen van de VS." realDonaldTrump Donald J. Trump I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State. 13 december 2016 @ 11:43 Tillerson wacht nog een kritisch gesprek in de Amerikaanse Senaat, waar zowel Republikeinen als Democraten hebben aangekondigd de topman van oliemaatschappij Exxon stevig te zullen ondervragen. Tillerson is controversieel vanwege zijn innige relatie met Rusland. Met die goede banden is de Exxon-baas ook de ideale man om een brug te slaan met Rusland, zo schrijft buitenlandredacteur Maartje Somers in een profiel. Tillerson werkt namelijk al sinds het begin van de jaren 90 in en met het land, en sloot er contracten af die zijn bedrijf miljarden opleverden. Somers schrijft: “Hij heeft een goede band met Poetin en met Igor Setsjin, de baas van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, met wie hij graag motorrijdt. In 2012 ontving Tillerson een onderscheiding, de Orde van Vriendschap, uit handen van Poetin.” Tillerson is de zoveelste benoeming van Trump. Bekijk hier hoe zijn regering eruit komt te zien

'Rick Perry wordt minister van Energie' Verschillende bronnen bevestigen aan Reuters en CBS dat Trump Rick Perry, de voormalige gouverneur van het olierijke Texas en ook voormalig presidentskandidaat, heeft gevraagd om minister van Energie te worden. Perry steunt Trump al sinds mei dit jaar, maar noemde hem daarvoor "een kanker voor het conservatisme". Perry deed mee aan de Republikeinse voorverkiezingen maar trok zich relatief vroeg terug uit de race vanwege geldproblemen. Ook bij de cyclus daarvoor stelde hij zich kandidaat, maar verloor toen van Mitt Romney. Perry geldt als een man met conservatieve geloofsovertuigingen en presenteerde zich vorig jaar als bruggenbouwer. Volgens experts wijst zijn benoeming erop dat de regering van Trump zich vriendelijk zal opstellen naar de fossiele brandstofindustrie. Eerder benoemde Trump Scott Pruitt, openbaar aanklager in de staat Oklahoma, als het hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap EPA. Hij geldt als iemand die ontkent dat klimaatverandering mede veroorzaakt wordt door de mens en die nauwe banden heeft met de fossiele brandstofindustrie. 'Oops' Opvallend is dat als de benoeming van Perry doorgaat, hij minister wordt van het departement dat zijn kandidaatstelling in de cyclus voor 2012 de kop kostte. In een tv-debat zei Perry toen drie federale ministeries op te willen heffen, maar kon er slechts twee, Handel en Onderwijs, noemen. Het ministerie dat hij vergat: Energie. Zijn 'oops'-reactie kostte hem de race. Het ministerie van Energie is niet alleen verantwoordelijk voor het Amerikaanse energiebeleid, maar overziet ook het kernwapenprogramma van de VS.

Poetin: kan Trump elk moment ontmoeten De Russische president Poetin is bereid de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump op ieder moment ontmoeten. In een interview met Japanse media zei Poetin dat hij echter denkt dat het een beter idee is af te spreken nadat Trump zijn regering heeft gevormd.

Rex Tillerson wordt minister Buitenlandse zaken Exxon Mobil-topman Rex Tillerson wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dat melden persbureaus en verschillende Amerikaanse media op basis van medewerkers van Trumps transitieteam. Naar verwachting bevestigt Donald Trump dinsdagochtend Amerikaanse tijd de benoeming. De keuze van Trump voor Tillerson (64), die Exxon Mobil al sinds 2006 leidt, is controversieel, omdat de zakenman goede banden zou hebben met het Kremlin door de activiteiten van zijn bedrijf in Rusland. In 2012 kreeg Tillerson van president Vladimir Poetin de Orde van de Vriendschap, een hoge Russische onderscheiding. Trump noemde de pro-Russische houding van Tillerson afgelopen vrijdag juist een voordeel, omdat hij het land daardoor goed zou kennen. Tillersons benoeming werd steeds waarschijnlijker nadat een andere belangrijkste kanshebber, Mitt Romney, zei dat hij dankbaar was "dat hij overwogen was" als minister op de post. Daarmee suggereerde Romney dat hij niet langer als kandidaat gold.

Zege Trump blijft staan na hertelling in Wisconsin De verkiezingsoverwinning van Donald Trump in Wisconsin blijft na een hertelling staan. Dat heeft de kiescommissie van de staat maandag laten weten. Trump won Wisconsin van Hillary Clinton met een verschil van ruim 22.000 stemmen. Het aantal stemmen veranderde nauwelijks. De staat Wisconsin had tijdens de verkiezingen geen problemen of hacks te verduren. Dat had Stein wel beweerd, zonder dat zij daar bewijs voor had. De hertelling was aangevraagd en betaald door Jill Stein, partijleider van de Green Party. Zij had hetzelfde geprobeerd in Pennsylvania en Michigan, maar die processen werden door de rechter geblokkeerd. Stein zei dat ze met de hertelling wilde zien of de stembusgang eerlijk was verlopen - en dat het niet haar bedoeling was Clinton alsnog aan het presidentschap te helpen.

Trump overweegt Gottlieb als hoofd FDA En weer wordt er een naam genoemd voor het kabinet van Trump. De Republikein zou dr. Scott Gottlieb overwegen om de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) te leiden. Dat melden bronnen binnen Trumps transitieteam aan persbureau AP. De 44-jarige Gottlieb werkte voorheen al voor de FDA en werkt nu bij durfkapitaalfonds New Enterprise Associates. Bekijk hier ons overzicht: Zo gaat de regering van Trump eruit zien De FDA controleert de kwaliteit van voedsel en medicijnen in de Verenigde Staten. Gottlieb is ook verbonden aan het American Enterprise Insitute, een vooraanstaande conservatieve denktank.

Congres gaat Russische inmenging verkiezingen VS onderzoeken Het Amerikaanse Congres gaat de bevindingen van de CIA onderzoeken dat Rusland er alles aan gedaan zou hebben om Donald Trump verkozen te krijgen als president. Dat heeft de Republikeinse leider van de Senaat Mitch McConnell maandag gezegd, meldt AP. Volgens de CIA speelden Russische hackers gevoelige documenten over de Democratische partij door aan Wikileaks, om zo Hillary Clinton in diskrediet te brengen. Trump heeft de aantijgingen "onzin" genoemd en zegt dat iedereen achter de hacks kan zitten. Over de CIA-onderzoekers zei de aanstaande president: "Dit zijn dezelfde mensen die beweerden dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had". Lees ook: President Trump, met dank aan de Russen McConnell noemde pogingen om Amerikaanse overheidsorganen en partijen te hacken zorgwekkend en zei die te veroordelen. "De Russen zijn niet onze vrienden", zei McConnell. Dat is een andere toon dan Trump, die president Poetin zegt te bewonderen, doorgaans aanslaat over Rusland. Een woordvoerder van Trump veroordeelde het onderzoek. Hij noemde de focus op Russische interventie in het Amerikaanse verkiezingsproces "een poging om de overwinning van Trump in diskrediet te brengen". Het Witte Huis zei juist het onderzoek te steunen.

Rechter blokkeert hertelling in Pennsylvania De federale rechter heeft een door de Green Party geïnitieerde hertelling van de stemmen in Pennsylvania een halt toegeroepen. De staat werd vorige maand verrassend gewonnen door Donald Trump. Hij haalde 44.000 stemmen meer dan Hillary Clinton - op een totaal van 6 miljoen. AP The Associated Press BREAKING: Federal judge blocks Green Party bid for presidential recount in Pennsylvania. 12 december 2016 @ 14:56 Het is niet de eerste keer dat een stokje wordt gestoken voor een hertelling van Green Party-leider Jill Stein. Eerder bepaalde een rechter dat die procedure in Michigan niet door mocht gaan, omdat Stein geen gedeputeerde is en daarom geen recht had een hertelling aan te vragen. Stein wilde dat de stemmen opnieuw geteld werden in drie staten waar Trump nipt en onverwacht won: Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Jill Stein zei dat ze met de hertelling wilde zien of de stembusgang eerlijk was verlopen - en dat het niet haar bedoeling was Clinton alsnog aan het presidentschap te helpen. Dat laatste was ook erg onwaarschijnlijk geweest: daarvoor had de Democraat in alle drie de staten in totaal 100.000 extra stemmen moeten vinden.

Trump bekritiseert Joint Strike Fighter-programma Op Twitter heeft aankomend president Donald Trump uitgehaald naar het F-35-programma van vliegtuigfabrikant Lockheed Martin, waaronder ook de Joint Strike Fighter valt. "Het F-35 programma en de kosten ervan lopen de klauwen uit. Er kunnen na 20 januari miljarden bespaard worden op militaire (en andere) aankopen." realDonaldTrump Donald J. Trump The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. 12 december 2016 @ 13:26 Wat Trump van plan is met de F-35's is nog onduidelijk. Nederland speelde een rol bij de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig en wil meerdere toestellen aanschaffen. Na Trumps tweet ging het aandeel van Lockheed Martin met 2,6 procent onderuit. Een week voor Trump verkozen werd, bereikten het Amerikaanse ministerie van Defensie en de vlieftuigfabrikant een overeenkomst voor meer dan 6,1 miljard dollar.

Trump twijfelt over één-China beleid Donald Trump "voelt zich niet gebonden aan het één-Chinabeleid", zei hij op zondagavond in een interview met Fox News. De opmerking volgt op zijn telefoongesprek met de Taiwanese president Tsai Ing-wen op 2 december. Hij vindt dat de Verenigde Staten niet per se China als het enige China hoeven te erkennen, tenzij China een betere deal wil maken over "andere zaken", zoals handel. Lees ook: Trumps telefoontje met Taiwan zet relatie met China onder druk. De Chinese staatskrant Global Times noemt de opmerking "naief". In een Engelstalig stuk waarschuwt de krant dat China weinig nut zou zien in internationale samenwerking met de Verenigde Staten als Trump Taiwan als onafhankelijk land erkent. Trump moet "leren dat China en andere wereldmachten niet zomaar misbruikt kunnen worden". Een persvertegenwoordiger van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het land zich "ernstige zorgen" maakt over de opmerking van Trump. Hij noemt het één-Chinabeleid het "politieke fundament" van de relatie tussen China en de Verenigde Staten. China ziet Taiwan als Chinees grondgebied. Daarom houden de Verenigde Staten al jaren een 'one-China' policy aan, waarbij de Taiwanese regering niet officieel erkend wordt. Wel zijn er officieus banden met het land en leveren de VS wapens aan Taiwan.

Trump: beschuldiging Russische hackers 'belachelijk' "Belachelijk". Dat vindt presidentskandidaat Donald Trump van de aantijgingen van de CIA dat Russische hackers de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Dat zegt hij zondag in het programma Fox News Sunday. Trump ziet de beschuldiging als het zoveelste excuus van de Democraten na het verlies van Hillary Clinton. Volgens publicaties in The New York Times en The Washington Post, die zich baseren op geheime stukken van de CIA, heeft de inlichtingendienst bewijzen dat Rusland e-mails van prominente Democraten heeft doorgespeeld aan WikiLeaks. Obama heeft naar aanleiding van de onthullingen een nieuw onderzoek aangekondigd naar het verloop van de verkiezingen. Trump zegt in Fox News Sunday niet tegen dit nieuwe onderzoek te zijn, maar benadrukt dat er ook naar andere landen en individuen gekeken moet worden. Rusland heeft er volgens de CIA alles aan gedaan om Donald Trump verkozen te krijgen. Uit de documenten is gebleken dat Russische hackers ook toegang hadden tot e-mails van Republikeinse prominenten. Dat die mails nauwelijks naar buiten zijn gekomen versterkt het beeld dat Rusland er vooral op uit was Clinton tegen te werken. Lees ook: Rusland deed er alles aan om Trump verkozen te krijgen Inmiddels heeft de prominente Republikein John McCain in een interview op CBS gereageerd op Trump's uitlatingen. Volgens hem moet Trump erkennen dat Rusland een rol heeft gespeeld. "De feiten zijn er." McCain zei verder vertrouwen te hebben dat beide partijen gezamenlijk de kwestie kunnen aanpakken.

Trump blijft producent bij tv-show The Apprentice Het werd destijds gezien als de grote comeback van Donald Trump: zijn hoofdrol in de televisieshow The Apprentice, een talentenjacht waarin werd gezocht naar een bedrijfsleider voor een van Donald Trumps bedrijven. In januari verschijnt een nieuw seizoen van de show op de Amerikaanse televisie, en hoewel Trump geen presentator meer is, blijft hij, ook als president, bij de show betrokken als producent. Dat bevestigde de nieuwe presentator, acteur en oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger, vrijdagavond, nadat bronnen binnen tv-zender NBC dat al eerder meldden. Het nieuwe seizoen werd al in februari van dit jaar opgenomen en Trump zal op de aftiteling verschijnen als 'executive producer'. Het is niet duidelijk wat Trumps aandeel in de realityshow precies zal zijn en of hij geld ontvangt als producent. Woordvoerder van Trump Kellyanne Conway vertelde CNN vrijdagavond geen bezwaar te zien in de betrokkenheid van Trump bij de show. Ze vergeleek zijn bezigheden in de entertainment industrie met het feit dat Barack Obama in zijn vrije tijd graag golft.

Trump sluit handvol van zijn bedrijven In de dagen na zijn verkiezing heeft aankomend president Donald Trump een paar van zijn bedrijven gesloten, waaronder vier die verbonden leken te zijn met een bedrijf in Saudi-Arabië. Dat blijkt uit het bedrijfsregister in de Amerikaanse staat Delaware, meldt persbureau AP. Volgens de juridisch directeur van de Trump Organizatio is het sluiten van de vier bedrijven een normale manier van "opruimen" en was er geen sprake van een Trump-bedrijf in Saudi-Arabië. Naast de vier aan Saudi-Arabië gelinkte bedrijven, sloot Trump in de dagen na zijn verkiezing er nog vijf. Dat is een fractie van de honderden bedrijven die onder de Trump Organization vallen. De precieze omvang daarvan is onduidelijk, omdat Trump tot op heden weigert zijn belastingaangiftes openbaar te maken. Trump heeft beloofd aanstaande donderdag meer uitleg te geven over hoe hij na zijn inauguratie met zijn zakenimperium zal omgaan.

'Topman ExxonMobil favoriet voor minister van Buitenlandse Zaken' Topman bij oliebedrijf Exxon Mobil Rex Tillerson heeft de meeste kans minister van Buitenlandse Zaken onder Trump te worden. Dat meld een bron binnen het transitieteam vrijdagavond aan persbureau Reuters. Tillerson en Trump spraken elkaar dinsdag en ontmoetten elkaar dit weekend opnieuw, aldus de bron. Een aankondiging volgt waarschijnlijk aankomende week. Vrijdagavond werd ook bekend dat oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, die eerder werd genoemd als topfavoriet voor de ministerspost, zich heeft teruggetrokken als kandidaat. In een verklaring zei Trump dat Giuliani een "geweldige kandidaat" zou zijn geweest, maar dat hij de beslissing van de oud-burgemeester respecteert. Eerder ontstonden twijfels of Giulianis werkzaamheden als lobbyist voor verschillende buitenlandse regimes geen belangenconflicten zouden opleveren, mocht hij minister worden. Kabinetschef Reince Priebus maakte vrijdagavond echter bekend dat Giuliani op mogelijke belangenconflicten was onderzocht en "met vlag en wimpel" was geslaagd. Belangenconflicten liggen ook op de loer als de keuze valt op Tillerson. ExxonMobil is actief in meer dan vijftig landen op zes continenten. In 2011 tekende Exxon een overeenkomst met Rosneft, het Russische staatsoliebedrijf, en sindsdien werken de bedrijven samen binnen tien projecten in Rusland. In 2013 ontving Tillerson uit handen van de Russische president Vladimir Poetin een bekroning in de "Orde van Vriendschap". De sancties die tegen Rusland werden ingesteld na de annexatie van de Krim hebben Exxon volgens Reuters tenminste één miljard dollar gekost. Tillerson toonde zich altijd een fel criticus van die sancties.

'Trump benoemt weer Goldman Sachs-bankier' Na het benoemen van Steven Mnuchin als minister van Financiën zou Donald Trump weer een belangrijke post op het oog hebben voor iemand die zijn sporen heeft verdiend bij bank Goldman Sachs. Volgens bronnen binnen het Trump-team zou Gary Cohn benoemd worden als hoofd van de National Economic Council (NEC), het belangrijkste adviesorgaan voor de president op economisch gebied. Dat meldt persbureau AP. Cohn is de tweede man achter topman Lloyd Blankfein van Goldman Sachs. Onder Bill Clinton en George W. Bush waren er ook Goldman Sachs-bankiers baas van de NEC. Tijdens de campagne haalde Trump nog flink uit naar Goldman Sachs en naar zijn rivalen die banden met de bank zouden hebben. Na de verkiezingen draaide Trump bij, met de benoeming van onder meer Mnuchin. Ook Trumps adviseur Steve Bannon heeft bij Goldman Sachs gewerkt. Lees ook: Trump afhankelijk van de ‘elite’ die hij verguisde Trump heeft nog altijd geen minister van Buitenlandse Zaken uitgesteld. Inmiddels zou oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani wel zijn afgevallen als kandidaat. Onder meer Mitt Romney zou nog overwogen worden.

Obama laat hacks verkiezingen onderzoeken President Obama heeft opdracht gegeven om de e-mail-hacks tijdens de Amerikaanse verkiezingen te laten onderzoeken. Dat meldt persbureau AP op basis van Obama's anti terreur- en veiligheidsadviseur Lisa Monaco. De uitkomsten van dat onderzoek moeten door de Amerikaanse inlichtingendiensten voor de inauguratie van Trump -op 20 januari 2017- gepresenteerd worden aan Obama. Tijdens de verkiezingsstrijd werden er diverse cyberaanvallen uitgevoerd die gelinkt konden worden aan de verkiezingen. Zo lekte WikiLeaks de eerste 2.050 van de ruim 50.000 e-mails van Hillary Clintons campagnevoorzitter John Podesta. Ook zou een hacker een jaar lang toegang hebben gehad tot de e-mails van de Democraten. Inlichtingendiensten zeiden in oktober ervan overtuigd te zijn dat de Russische regering achter de aanvallen zit.

Puzder wordt Minister van Werkgelegenheid Fastfoodondernemer Andrew F. Puzder wordt de nieuwe minister van Werkgelegenheid in het kabinet van Donald Trump. Hij staat bekend als criticus van overheidsinmenging in de banenmarkt, en heeft zich in het verleden uitgesproken tegen de verhoging van het minimumloon. Puzder is bestuursvoorzitter van de keten CKE, met zo’n 3.300 restaurants. In 2011 schreef hij samen met David Newton het boek Job Creation: How It Really Works and Why Government Doesn't Understand It.

Trump betaalde 66 miljoen dollar uit eigen zak Donald Trump heeft in totaal 66 miljoen dollar van zijn eigen vermogen in zijn campagne gestopt. Dat is veel minder dan de 100 miljoen die hij volgens eigen zeggen zou spenderen. Dat blijkt uit de financiële overzichten van zijn campagne, die donderdag openbaar werden gemaakt. Dat meldt Reuters. Bedrijven uit het imperium van Trump, zoals zijn privéjet en zijn wolkenkrabber in Manhattan, ontvingen nog 11 miljoen dollar aan betalingen uit de campagnekas. In totaal haalde de Trump-campagne 339 miljoen dollar op en werd er 322 miljoen dollar uitgegeven. Dat is nog altijd een stuk minder dan de 565 miljoen dollar die volgens de federale kiescommissie door de campagne van Hillary Clinton werd uitgegeven. Eerder deze week maakte Trumps campagneteam bekend dat hij zijn aandelenportfolio in juni heeft verkocht ter waarde van ongeveer 40 miljoen dollar. Volgens een data-analyse van het bedrijf mediaQuant haalde Trump zijn verkiezingsoverwinning vooral binnen op basis van de 5 miljard aan 'gratis' televisie in nieuwsprogramma's die elk woord van de miljonair als nieuws brachten. Leslie Moonves, de baas van tv-zender CBS, sprak tijdens de verkiezingen de beruchte woorden: "De deelname van Trump aan de verkiezingen is misschien niet goed voor Amerika, maar damn good voor CBS."

Trump: China zal zich aan de regels houden Donald Trump is ervan overtuigd dat de betrekkingen van de Verenigde Staten met China onder zijn nieuwe ambassadeur zullen verbeteren. Terry Branstad, zijn kandidaat voor de post, kent het land en weet hoe je doelen moet bereiken, zei de toekomstig president donderdagavond (plaatselijke tijd) tijdens een toespraak in Des Moines. Trump haalde Branstad, die gouverneur is in de staat Iowa, donderdag kort op het podium. Trump benadrukte tijdens de toespraak nog maar eens dat de relatie tussen beide landen moeizaam is, omdat China zich oneerlijk opstelt. "China is geen markteconomie. Het wordt tijd dat ze zich aan de regels houden en ze zullen zich aan de regels gaan houden." Tijdens zijn campagne had de Republikeinse presidentskandidaat al de nodige kritiek op Peking. Vorige week maakte Trump het er niet beter op door een telefoongesprek te voeren met de president van Taiwan. Dat ligt in Peking bijzonder gevoelig, omdat de eilandstaat wordt beschouwd als onderdeel van de Volksrepubliek China. Uitstekende ambassadeur Een paar dagen voor de presidentsverkiezingen van vorige maand zei Trump al dat Branstad een uitstekende ambassadeur zou zijn. "Je bent de belangrijkste kandidaat voor die post", zei hij tijdens een bijeenkomst in Sioux City. Branstad is een goede vriend van president Xi Jinping. De Chinese regering denkt dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Branstad "een oude vriend van het Chinese volk". Hij benadrukt wel dat het de regering om het even is wie er op de ambassadeurspost terechtkomt. "Wie het ook wordt, we zijn bereid met hem te werken aan een nauwe en stabiele relatie tussen China en de VS."

Criticus milieubeleid chef milieubescherming Scott Pruitt. Foto Spencer Platt/Getty Images/AFP Het beoogde nieuwe hoofd van het Amerikaans agentschap voor milieubescherming is een man die meerdere malen rechtszaken aanspande tegen deze instantie. Donald Trumps team maakte donderdag bekend dat de aankomende president de Republikein Scott Pruitt heeft gevraagd de Environmental Protection Agency (EPA) te leiden. In een verklaring maakte Trump nog eens duidelijk dat economische belangen voor hem boven milieuregels gaan: "Voor een te lange tijd heeft de EPA geld van belastingbetalers besteed aan een ontspoorde anti-energie-agenda, die miljoenen banen heeft vernietigd en ook onze geweldige boeren en veel andere bedrijven en industrieën bij elke gelegenheid ondermijnt." Pruitt is momenteel baas van justitie in Oklahoma. Namens die staat probeerde hij tevergeefs via de rechter diverse milieu-eisen van de EPA van tafel te krijgen. Pruitt (48) vocht tegen schonere lucht rond nationale parken, hij vocht tegen beperking van kwik uit schoorstenen van kolencentrales, hij wilde minder ozonreductie en wilde dat de EPA geen zaken meer zou schikken met milieuactivisten.

De verkiezing van Donald Trump geeft 'aanleiding tot bezorgdheid' De verkiezing van Donald Trump geeft "aanleiding tot bezorgdheid" over de gevolgen voor Russische bemoeienis in Europa. Dat vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van Nederlands internationaal regeringsbeleid. De AIV schrijft in een brief over de ratificatie van het Oekraïnereferendum dat Trump weliswaar nog niets bekendgemaakt heeft over zijn buitenlandbeleid, maar dat zijn uitspraken tijdens de campagne erop lijken te duiden dat hij "op enige afstand van het wereldgebeuren politiek wil bedrijven vanuit een beperkte opvatting over het nationale belang": "Zou de nieuwe Amerikaanse president inderdaad geneigd zijn de belangen van minder machtige Europese staten op te offeren aan het streven naar een goede relatie met Rusland, dan ontstaat een directe bedreiging van Oekraïne en andere landen in de regio. Daarom is het van grote betekenis dat de EU in het gebied tussen haar oostgrenzen en Rusland een stabiliserende rol kan vervullen."

Rechter stopt hertelling stemmen Michigan Jill Stein. Foto Jim Young/Reuters Michigan stopt met het hertellen van de stemmen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een federale rechter heeft besloten dat presidentskandidaat Jill Stein van de Groene Partij geen gedupeerde is en daarom geen recht heeft om de hertelling aan te vragen. Stein haalde in Michigan slechts 1 procent van de stemmen. De advocaat van Stein zegt dat nog niet is besloten of beroep tegen de uitspraak wordt aangetekend. Stein wilde hertellingen in drie staten waar Trump onverwacht en nipt won: naast Michigan ook Wisconsin en Pennsylvania. Ze wilde controleren of de stembusgang goed was verlopen, na berichten over mogelijke fraude. In alle drie de staten was Donald Trump de verrassende winnaar. Michigan was afgelopen maandag al begonnen met tellen, enkele stembureaus zijn zelfs al klaar. De rechter bepaalde nu dat het werk niet hoeft worden afgemaakt, omdat de kans dat Stein als winnaar uit de bus komt nihil is. Voorsprong Trump gegroeid In Wisconsin wordt sinds vorige week herteld. Daar is de voorsprong van Trump op Clinton sindsdien gegroeid. In Pennsylvania wil Stein via de federale rechter nog een hertelling afdwingen. De kans dat Clinton door een hertelling Trump nog kan inhalen, is bijzonder klein. Ze heeft daarvoor in alle drie de staten in totaal 100.000 extra stemmen moeten vinden.

'Trump geeft opnieuw ministerspost aan oud-generaal' Oud-marinegeneraal John Kelly. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP De voormalig marinegeneraal John Kelly is door Donald Trump benaderd om minister van Binnenlandse Veiligheid te worden. Dat meldt persbureau AP woensdag. De 66-jarige Kelly zou daarmee onder meer verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van de Amerikaanse immigratiewetgeving. Kelly, sinds 1970 bij de marine, was van 2008 tot 2009 de commandant van de geallieerde strijdkrachten in Irak. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor alle Amerikaanse militaire activiteiten in Midden- en Zuid-Amerika. Hij ging eerder dit jaar met pensioen. Met de benoeming van Kelly zou Trump een derde oud-generaal toevoegen aan zijn team. Eerder werden ook Michael Flynn en James Mattis voorgedragen. Zij worden respectievelijk nationale veiligheidsadviseur en minister van Defensie.

Twitter-baas noemt Trumps twittergedrag 'ingewikkeld' Hoe je de opkomst en overwinning van Trump ook beziet, dat het sociale medium Twitter er een bijzondere rol in speelde én speelt valt moeilijk te ontkennen. Wat vindt de baas van Twitter daar eigenlijk zelf van? Tijdens een technologieconferentie in San Franscisco ging CEO Jack Dorsey daar dinsdagavond op in. Ingewikkeld, was Dorseys antwoord op de vraag naar zijn gevoelens over de rol van Twitter in het fenomeen Trump. "Ik ben erg trots op de rol die de dienst speelt, waar het voor staat, en dat die rol elke dag nog lijkt toe te nemen. Maar het ingewikkelde is de vraag: wat betekent het dat we zo'n directe lijn hebben tot wat hij [Trump, red] denkt en dat we dat allemaal live kunnen volgen. Doordat de toekomstige president op onze dienst zit en het gebruikt als een directe manier van communiceren kan iedereen voortdurend zien waar hij over nadenkt. Ik vind dat interessant. Ik vind dat fascinerend, want ik heb zoiets nog niet eerder gezien. We gaan volgens mij zeker naar een wereld waarin alles aan de oppervlakte wordt gebracht, we alles live kunnen volgen en daar gesprekken over kunnen voeren."

Tweets over complottheorie kosten Flynn jr. baan in transitieteam Michael G. Flynn, zoon van de Amerikaanse generaal Michael Flynn, de beoogd nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump, maakt geen onderdeel meer uit van Trumps 'Transition Team'. Dat maakte een woordvoerder van Trump dinsdag bekend. Flynn jr. was een fervent aanhanger van de zogenaamde pizzagate, een complottheorie over een geheim pedofielennetwerk van Hillary Clinton en haar campagnemanager John Podesta dat gerund zou worden vanuit een pizzeria in de hoofdstad Washington. Lees ook:: Hoe nepnieuws mijn buurtpizzeria verwoestte Zo bizar en onzinnig als het verhaal klinkt, zo fel verdedigde Flynn jr. het verhaal op Twitter. Dit weekend kreeg de zaak grimmig karakter, toen een gewapende man, aangespoord door de complotverhalen, de pizzeria binnenliep en een schot loste. Maar nog altijd verdedigde Flynn jr. #pizzagate. 1 januari 1970 @ 00:00 Nu lijkt het hem echter zijn baan te hebben gekost. Officieel is niet bekend gemaakt waarom Flynn jr. uit het transitieteam is ontslagen, maar tegenover The New York Times erkennen twee betrokkenen dat zijn Twittergedrag aanleiding was voor zijn ontslag.

Trumps telefoontje aan Taiwan uitkomst van maanden lobbywerk Vorige week leidde een telefoontje van Trump aan Tsai Ing-wen, de president van Taiwan, voor ophef. De Verenigde Staten erkennen Taiwan sinds 1979 niet meer en onderhouden een zogenaamde 'one-China policy' waarbij het land officieel 'geen mening' heeft of Taiwan al dan niet bij China hoort. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi reageerde geïrriteerd en noemde het een "kleinzielige daad" van de Taiwanese regering. Waarom zou ik geen felicitatietelefoontje van Taiwan mogen aannemen, twitterde Trump er zelf over. realDonaldTrump Donald J. Trump Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call. 3 december 2016 @ 01:41 Na het telefoontje zei toekomstig vice-president Mike Pence dat het een "telefoontje uit beleefdheid" was en dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat Amerika zijn beleid ten opzichte van Taiwan aanpast. Nu blijkt echter dat het telefoontje niet bepaald spontaan tot stand kwam. De voormalige presidentskandidaat en oud-senator voor de Republikeinen Bob Dole heeft als lobbyist van de Taiwanese regering het contact tussen Trump en Taiwan al maanden voorbereid. Uit documenten in het bezit van The New York Times blijkt dat Dole tussen mei en oktober 140,000 dollar verdiende aan zijn lobbywerk. Dole blijkt de Taiwanese regering te hebben geholpen toegang te krijgen tot de inner circle van Trumps campagneteam, door bijvoorbeeld een delegatie uit Taiwan de Republikeinse Conventie in juli te laten bezoeken. In een interview met de New York Times zegt Dole dat de Taiwanese regering zeer optimistisch is over de kansen de verhouding met de nieuwe president te verbeteren. Ook geeft Dole toe een flinke hand te hebben gehad in het contact tussen Trump en Taiwan. Na Trumps verkiezing zette Dole zijn lobbywerk voort, waarbij hij naar eigen zeggen momenteel een bezoek van een Taiwanese delegatie aan Reince Priebus, de toekomstige chef van het Witte Huis, probeert te arrangeren. Het team van Trump heeft nog niet op de zaak gereageerd.

'Trump verkocht al zijn aandelen in juni' Als voormalig zakenman Donald Trump in januari president wordt is de kans op belangenverstrengeling groot, zo vrezen veel Amerikaanse analisten. Maar één aspect van de mogelijke gevaren heeft Trump volgens een woordvoerder alvast afgewend: zijn aandelenportefeuille. Dinsdagavond liet de woordvoerder aan de Washington Post weten dat Donald Trump al in juni al zijn aandelen heeft verkocht. Een jaar geleden werden zijn aandelen nog op een waarde van 40 miljoen dollar geschat, maar wat ze deze zomer opbrachten is onbekend. Mogelijk kon Trump het geld goed gebruiken voor zijn presidentiële campagne, schrijft de Washington Post. De verkoop is niet te verifiëren, omdat Trump pas in mei 2018 weer een overzicht van zijn financiën hoeft te geven. De vrees voor belangenverstrengeling is met de verkoop niet voorbij. Nog altijd heeft Trump veel bezittingen in zowel de Verenigde Staten als daarbuiten. Bovendien is de precieze omvang van zijn imperium onduidelijk, omdat hij tot op heden geen inzicht heeft gegeven in zijn belastingaangiften. Lees ook:: Trump en het moeras van belangenverstrengeling Vorige week woensdag kondigde Trump op Twitter aan op 15 december een persconferentie te houden waarin hij nader op het afstoten van zijn bedrijfsbelangen in zal gaan.

Japans bedrijf 'feliciteert' Trump met investering van 50 miljard dollar Een cadeautje voor de winnaar: zo is hoe de investering van het Japanse telecombedrijf SoftBank Group in de Verenigde Staten door de betrokkenen zelf wordt uitgelegd. Dinsdagavond had Donald Trump in zijn woning in New York een ontmoeting met de Japanse miljardair en Softbank-topman Masayoshi Son, waarna de investering van vijftig miljard dollar bekend gemaakt werd. Het geld is bestemd voor jonge bedrijven en start-ups in de VS en moet uiteindelijk 50.000 nieuwe banen opleveren. realDonaldTrump Donald J. Trump Masa (SoftBank) of Japan has agreed to invest $50 billion in the U.S. toward businesses and 50,000 new jobs.... 6 december 2016 @ 19:09 realDonaldTrump Donald J. Trump Masa said he would never do this had we (Trump) not won the election! 6 december 2016 @ 19:10 Toch komt de investering niet volledig als een verrassing: het geld komt uit het zogenaamde Vision-fonds van honderd miljard dollar dat Son vorige maand in samenwerking met Saoedi-Arabië heeft opgezet, zo meldde Son aan de Wall Street Journal. De verwachting was al dat een significant deel van de investeringen uit dat fonds in de VS zouden plaats vinden. Son zei in de lobby van de Trump Tower na afloop van de ontmoeting dat hij de overwinning van Trump wilde vieren. "Ik kwam hier om zijn nieuwe baan te vieren. Omdat hij belooft veel aan deregulatie te doen dacht ik: dit is geweldig. De Verenigde Staten zullen weer groots worden!" In 2012 kocht SoftBank het Amerikaanse telecombedrijf Sprint. Niet veel later overwoog het bedrijf om ook T-Mobile te kopen, omdat Sprint veel marktaandeel verloor. Dat werd destijds door de Amerikaanse kartelwetgeving tegengehouden. Bronnen bij Bloomberg meldden echter dat Son hoopt dat onder Trumps presidentschap de aankoop mogelijk wel door kan gaan.

Prachtige visualisaties. Van Trumps beledigingen The New York Times lijkt nog geen genoeg te hebben van grafisch spelen met de beledigingen van Trump. Publiceerde de krant eerder al een enorme lijst van alle dingen die Trump beledigd heeft op Twitter en hoe hij die allemaal noemde, nu gaat ze nog een trapje verder: het verwerkte die beledigingen in meerdere kleurrijke grafieken, zoekend naar patronen. En dat bleken er verrassend veel. Zo wordt meteen helder hoe Trump zich gedroeg tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. In het begin leek Jeb Bush nog zijn grote tegenstander en kreeg hij het hard te verduren. Maar hij verdwijnt uit beeld, en Marco Rubio wint aan kracht. Resultaat: meer Twitter-beledigingen aan zijn adres. En als de race vrijwel alleen nog tussen Cruz en Trump gaat, zet Trump de allergrootste aanval tot dan toe in op hem. Een ander slachtoffer: de media. Uit de data blijkt dat Trump, naarmate de campagne vordert, vooral de grotere media-namen aanpakt: CNN en The New York Times. Ook heeft hij het een stuk meer over "the mainstream media". Kleinere mediaspelers verdwijnen vrijwel helemaal uit beeld. Veel meer voorbeelden en data vind je in het artikel.

Schoonzoon van Trump doneerde aan Israëlische nederzettingsorganisaties Jared Kushner, de man van Donald Trumps dochter Ivanka, is mede-directeur van een stichting die geld heeft gedoneerd aan organisaties die Israëlische nederzettingen bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Dat nieuws bracht de Israëlische krant Haaretz maandag, en werd dinsdag ook gemeld door The Washington Post. Beide kranten bekeken belastingaangiftes van de Seryl and Charles Kushner Family Foundation, een stichting die wordt gerund door de ouders van Kushner en hun drie kinderen. Jared Kushner bij Trump Tower. Carolyn Kaster/AP Volgens de belastingpapieren is er tussen 2011 en 2013 58.500 dollar gedoneerd aan verschillende organisaties die nederzettingen beheren of in de gebieden opereren. Het bedrag is maar een kleine fractie van de 8,5 miljoen die de stichting in die jaren weggaf en de donaties zijn niet illegaal, maar de onthulling is toch opmerkelijk: Trump heeft meerdere malen aangegeven dat Kushner, een orthodoxe Jood, zou kunnen helpen bij het onderhandelen van een vredesovereenkomst tussen Israël en Palestina. De toekomstige president heeft zijn schoonzoon geprezen als iemand die veel mensen kent in de regio en die goed samen zou kunnen werken met beide partijen, ook al hebben diplomaten en politici volgens The New York Times in het Midden-Oosten nauwelijks van hem gehoord. De nieuwe onthullingen over de donaties kunnen nog meer twijfels laten rijzen over zijn mogelijk rol als onderhandelaar. De Amerikaanse autoriteiten en de meeste andere landen zien de nederzettingen van Israël als illegaal. Trumps standpunt is nog onduidelijk. Een van zijn adviseurs zei eerder tegen de pers dat de nieuwe president de nederzettingen niet ziet als een belemmering voor vrede.

Europese president die Trump steunde krijgt persoonlijke uitnodiging Milos Zeman, de president van Tsjechië, is door Trump uitgenodigd om in april langs te komen in Washington, volgens persbureau AP. Met dat gebaar bedankte Trump hem in een telefoongesprek voor zijn support tijdens de campagne. Zeman zou de uitnodiging hebben aangenomen en Trump hebben gevraagd naar Praag te komen. Zeman was volgens een statement van zijn kantoor de enige Europese president die zijn steun voor Trump uitsprak tijdens de verkiezingsstrijd. Trump zou daar in het telefoongesprek zijn waardering voor hebben uitgesproken. Het betekent niet dat Zeman de enige Europese leider is die pro-Trump was: zo was ook de Hongaarse premier Viktor Orban tijdens de campagne positief over de toekomstige president.

Trump ziet niks in nieuwe Air Force One Annuleer de bestelling! Trump liet er dinsdagmiddag (ochtend in de VS) geen gras over groeien: een nieuwe Air Force One, het speciale presidentiële vliegtuig waar Boeing een nieuwe versie van ontwerpt, hoeft er van hem niet te komen: te duur. Volgens Trump gaat het vier miljard dollar kosten, alhoewel het onduidelijk is hoe hij aan dat bedrag komt. Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016 Medewerkers van Trump lieten aan Reuters weten dat het bericht een reflectie is van de focus van Trump "om kosten te verminderen". Trump lichtte zijn tweet onverwachts nog toe aan journalisten in de lobby van Trump Tower, en herhaalde dat de kosten veel te hoog zijn. "We willen dat Boeing veel geld verdient, maar niet zó veel geld." Opvallend genoeg reageerde het Witte Huis op de opmerkingen van Trump. Het liet een paar uur na de tweet via een woordvoerder weten dat "sommige cijfers van Trump over de Air Force One niet lijken overeen te komen met afspraken tussen Boeing en het ministerie van Defensie." Eerder had Boeing al laten weten dat het tot nu toe slechts een contract heeft van 170 miljoen dollar, met als doel het vaststellen aan welke eisen het nieuwe vliegtuig moet doen. Toen was het aandeel van Boeing echter al met 0,5 procent gedaald. Het is inmiddels herstellende.

The New York Times geeft 'Trump therapie' in satirisch filmpje De Amerikaanse krant The New York Times had behoefte aan wat satirische relativering na de verkiezing van Donald Trump als president. De krant had in de aanloop van de verkiezingen fel campagne gevoerd tegen Trump en steunde Hillary Clinton openlijk. Met het vooruitzicht van Trump als president zijn de liberalen "radeloos", aldus de krant. En dus vroegen ze acht cabaretiers uit uiteenlopende landen, van Nigeria tot Rusland, hoe zij omgaan met politieke angst. Het resultaat is een luchtig en satirisch filmpje waarin tien cabaretiers "Trump therapie" geven. Zo zegt Bassem Youssef uit Egypte met een grote lach: "Maak je niet druk om ons. Wij maken ons geen zorgen over de opkomst van vrouwenhaat, xenofobie of racisme. Wij komen uit het Midden-Oosten. Hier noemen we dat een maandagmiddag". Carlos Celdran uit de Filipijnen zegt: "Zes maanden geleden, in mei, hebben wij onze variant van Donald Trump gekozen. De Donald Trump van Azië, president Rodrigo Duterte. Je zou dus kunnen zeggen dat de Filipijnen zes maanden voorlopen op de Verenigde Staten". De Pakistaan Fasi Zaka heeft geruststellende woorden voor de Amerikanen: "Onthoud dat democratie altijd voor de lange termijn is".

Republikeinse kiesman Texas: geen stem voor Trump Een Republikeinse kiesman uit de staat Texas laat weten dat hij, tegen alle geldende gebruiken in, zijn uiteindelijke stem in het electoral college niet op Trump zal inzetten. Nooit eerder deed een Republikeinse kiesman dit. In een opiniestuk in The New York Times schrijft Christopher Suprun dat hij gaat stemmen op een Republikein die hij geschikter vindt als president. Naar eigen zeggen doet hij dit vanuit zijn 'grondwettelijke plicht', die hem vertelt zijn stem uit te brengen op de kandidaat die zijn geweten hem ingeeft. "[Het artikel] stelt dat het Electoral College zou moeten vaststellen of kandidaten geschikt zijn, niet aan volksmennerij doen en onafhankelijk zijn van buitenlandse invloeden. Trump laat ons keer op keer zien dat hij hier niet aan voldoet." Bij verkiezingen zijn Amerikaanse staten opgedeeld in kiesmannen, die de verschillende kiesdistricten vertegenwoordigen. Per staat is een aantal kiesmannen te winnen - en in een aantal staten geldt het winner takes all-principe. Bekijk hier de uitlegvideo: Zo werken de Amerikaanse verkiezingen Suprun was tijdens de aanslagen van 11 september een van de brandweerlieden die op het neergestorte vliegtuig bij het Pentagon afkwam. Het leiderschap van toenmalig president George W. Bush bracht het land volgens Suprun samen. Trump zou hier volgens hem niet toe in staat zijn. "Ik zie hoe meneer Trump er niet in slaagt om Amerika te verenigen, en hij een wig tussen ons drijft" Voor de uiteindelijk uitslag zal de beslissing van Suprun weinig uitmaken; Trump won de verkiezingen met een verschil van 74 kiesmannen.

Trump spreekt onverwacht Al Gore Ivanka Trump zwaait de voormalige vice-president Al Gore uit. AFP PHOTO / DOMINICK REUTER Oud-vice-president Al Gore zou vandaag Donald Trumps dochter Ivanka spreken over klimaatverandering. Maar naast deze ontmoeting bleek Gore vervolgens ook met Trump zelf te hebben gesproken. Volgens de aanwezige journalisten vond Gore het een 'interessante conversatie': "Ik had een lange en productieve sessie met de toekomstige president. Het was een oprechte zoektocht naar raakvlakken. Eerst sprak ik Ivanka Trump, maar het grootse gedeelte van de tijd heb ik met Donald Trump gesproken. Ik vond het een extreem interessante conversatie die nog vervolgd zal worden, en daar laat ik het bij." Sommige Amerikaanse media speculeren dat Trumps dochter Ivanka Trump zich meer bezig wil gaan houden met klimaatverandering. Ze is onderdeel van het team dat de transitie van het presidentschap van Obama naar dat van Trump leidt. Al Gore maakte na zijn poging om president te worden in 2000 vooral naam met zijn klimaatdocumentaire 'An Inconvenient Truth'. Hij zet zich tegenwoordig nog steeds in voor klimaatbescherming.

Trump boos over satire in Saturday Night Live Donald Trump reageerde dit weekend geïrriteerd op zijn persiflage in het satirische programma Saturday Night Live en bestempelt het programma op Twitter als “bevooroordeeld” en “niet grappig”. Ook valt hij acteur Alec Baldwin aan over de manier waarop hij Trump persifleert: “het kan gewoon niet erger”. Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016 Slechts een maand geleden opende Trump SNL met een monoloog, waarin hij zichzelf bespot. Maar Trump heeft het klaarblijkelijk gehad met het programma na de uitzending van afgelopen zaterdag. Lees ook Kijken: “racist” Donald Trump in Saturday Night Live In de aflevering zit Donald Trump aan tafel met zijn campagneleider Kellyanne Conway, gespeeld door Kate McKinnon. Tijdens een vergadering met zijn campagneleider en adviseurs, weet Trump zijn aandacht er niet bij te houden. Hij is te druk bezig met het retweeten van willekeurige Twitteraars. Dat vindt hij belangrijker dan samen een strategie bedenken waarmee ze de nationale veiligheid van Amerika kunnen verbeteren. Met die vertolking is Trump het niet eens en die onvrede deelt hij graag met zijn volgers op Twitter – ook op het moment dat de diplomatieke spanning tussen China en Taiwan weer oplaait, naar aanleiding van zijn telefoontje met de president van Taiwan. Baldwin belooft te stoppen Trump te parodiëren, op een voorwaarde: ...@realDonaldTrump Release your tax returns and I'll stop.

Ha — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) December 4, 2016 Met deze opmerking verwijst hij naar Trumps eerdere weigering zijn belastingaangifte openbaar te maken. Als hij dat doet, belooft Baldwin op te houden met zijn satire. Bekijk hier de parodie:

Trump benoemt oud-rivaal Carson tot minister Hij werd al enkele weken genoemd, maar nu is het definitief: Ben Carson krijgt een ministerspost in de regering van Donald Trump. De 65-jarige Carson wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, zo maakte Trump volgens de buitenlandse persbureaus bekend in een verklaring. Smoelenboek: zo gaat het kabinet-Trump eruit zien. Bij de Amerikaanse voorverkiezingen van begin dit jaar was oud-medicus Ben Carson een van de zestien tegenstanders van Trump in de strijd om de Republikeinse kandidatuur. Trump behandelde hem hard en noemde hem onder meer “een ziekelijk leugenaar”. Ondanks Trumps harde aanvallen sprak Carson - vrijwel meteen nadat hij zich terugtrok uit de strijd – zijn steun uit voor de zakenman.

Hertelling in Michigan van start De staat Michigan begint maandagmiddag met het hertellen van de stemmen. Voormalig presidentskandidate Jill Stein deed eerder verzoek tot hertelling bij het Hooggerechtshof van de staat. De rechter heeft haar verzoek goedgekeurd. Stein wilde weten of Trump eerlijk heeft gewonnen in de staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Voor de hertelling in die laatste staat wist Stein niet genoeg geld in te verzamelen. Via de rechter probeert ze de hertelling af te dwingen. Clinton wint alsnog de verkiezingen als blijkt dat zij de meeste stemmen heeft gekregen in die drie staten. De kans dat dit gebeurt wordt echter als zeer klein aangemerkt. Lees ook over Jill Steins vermoeden van een 'cyberaanval' als verklaring voor Trump's presidentszege.

Trump haalt uit naar China op Twitter Donald Trump heeft maandag op Twitter uitgehaald naar China. Vorige week vrijdag werd Trump gebeld door de president van Taiwan Tsai Ing-wen, om de "nauwe banden tussen de Verenigde Staten en Taiwan" te bespreken. Om diplomatieke redenen viel dit echter compleet verkeerd bij de Chinese overheid. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi noemde het telefoongesprek een "kleinzielige daad" van de Taiwanese president. Trump reageerde vervolgens op Wang door hem openlijk te bekritiseren op Twitter: Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016 their country (the U.S. doesn't tax them) or to build a massive military complex in the middle of the South China Sea? I don't think so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016 Lees meer over hoe de diplomatieke rel tussen de VS en China escaleert.

Kerry: Trump zou om advies moeten vragen De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry vindt dat Trump en zijn transitieteam om advies zouden moeten vragen aan zijn ministerie voordat hij contact opneemt met andere wereldleiders. "Dat zou waardevol zijn", zei Kerry bij een conferentie van een Amerikaanse denktank. Tot nu toe is er nog geen contact geweest tussen het team van Trump en het ministerie van Buitenlandse zaken, aldus Kerry. "Het lijkt me op zijn minst waardevol om de aanbevelingen van ons ministerie te hebben", zei Kerry. "Of je ze volgt is een andere zaak." Kerry reageerde op het feit dat Trump vrijdag met de Taiwanese premier belde. Dat was volgens Trump om hem te feliciteren met zijn verkiezing als nieuwe president, maar China was er niet blij mee. Als onderdeel van een stilzwijgend akkoord heeft de VS sinds 1979 officieel geen mening over of Taiwan bij China hoort of niet. In ruil vallen de Chinezen het eiland voor de kust niet binnen.

Pence: telefoontje met Taiwan was "uit beleefdheid" De aanstaande vice-president Mike Pence heeft gereageerd op de kritiek van China op het telefoontje dat Donald Trump heeft gepleegd met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Volgens Pence was het een "telefoontje uit beleefdheid" en betekent het niet per se dat Amerika zijn beleid ten opzichte van Taiwan aanpast. Volgens hem is de ophef een "mediahype" en is Trump sinds zijn verkiezing door meer dan vijftig wereldleiders gebeld. De VS erkennen Taiwan sinds 1979 niet meer. Het land heeft officieel geen mening over of het eiland wel of niet bij China hoort. In ruil voor deze terughoudende opstelling verwacht Amerika dat China het eiland niet zal binnenvallen.

Na het telefoontje van Trump met Tsai diende China een protest in bij de VS. De Chinese minister van Buitenlandse zaken Wang Yi liet weten geïrriteerd te zijn en gaf de schuld aan Taiwan. Trump zelf reageerde cynisch op Twitter. realDonaldTrump Donald J. Trump Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call. 3 december 2016 @ 01:41

Poetin: Trump is slimme vent De Russische president Poetin heeft de aanstaande Amerikaanse president Trump "een slimme man" genoemd. Volgens Poetin zal Trump de verantwoordelijkheden die bij zijn nieuwe baan horen snel begrijpen. Poetin deed zijn uitspraken in een gesprek met de Russische tv-zender NTV TV. De Russische president noemt het verleden van zakenman Trump daarvoor een belangrijke reden. "Omdat hij al succesvol was in zaken, suggereert dat dat hij een slimme man is en zich snel zal aanpassen aan een nieuw niveau van verantwoordelijkheid", zei Poetin. "Hij is al een staatsman, want hij is het hoofd van een van de belangrijkste landen ter wereld, de Verenigde Staten." Amerika en Rusland lijken onder leiding van Trump een innigere verhouding te krijgen dan nu onder Obama het geval is. In zijn campagne prees Trump de Russische president meerdere keren, en vlak nadat hij verkozen was werd zijn campagneteam benaderd door de Russen over de situatie in Syrië. Poetin heeft al meermaals laten blijken te hopen dat onder Trump de banden tussen Rusland en de VS worden hersteld.

Hertelling Pennsylvania stap verder weg Jill Stein, die namens de Groene Partij deelnam aan de presidentsverkiezingen, heeft via de rechter geen hertelling in Pennsylvania kunnen afdwingen. Haar donoren konden het benodigde bedrag van 1 miljoen dollar niet bij elkaar krijgen, waardoor Stein het verzoek heeft ingetrokken. Dat meldt persbureau Reuters. De initiatiefnemers zeggen in hoger beroep te gaan bij een federale rechter. DrJillStein Dr. Jill Stein On Monday, I will escalate #Recount2016 in PA and file to demand a statewide recount on constitutional grounds. The people deserve answers. 4 december 2016 @ 04:56 Lees ook: Hertelling Pennsylvania stap verder weg.

President Taiwan belt met Trump, China geïrriteerd Opnieuw leidt een telefoontje van Trump aan een toekomstig ambtsgenoot tot wat diplomatieke furore. Hij belde op vrijdag met Tsai Ing-wen, de president van Taiwan. Volgens een woordvoerder hadden zij het over "de nauwe banden tussen de Verenigde Staten en Taiwan op het gebied van economie, politiek en veiligheid". De Verenigde Staten erkennen Taiwan sinds 1979 niet meer en onderhouden een zogenaamde 'one-China policy' waarbij het land officieel 'geen mening' heeft of Taiwan al dan niet bij China hoort. Onderdeel van dit beleid is dat de Verenigde Staten van China verwachten dat zij Taiwan niet binnenvallen. Officieus onderhouden de VS wel banden met het land, maar niet door de gebruikelijke diplomatieke kanalen. Toen de communist Mao Zedong in 1949 de macht greep in China en daar een 'Volksrepubliek' uitriep, werd de zittende nationalistische regering verdreven naar het eiland Formosa. Daar riep Tsjang Kai-sjek Taiwan (formeel de Republiek China) uit als onafhankelijk land. China erkent Taiwan niet en maakt aanspraak op het Taiwanese grondgebied. Het gesprek tussen Trump en Tsai betekent dus een breuk in het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten die tot consequenties kan leiden in de omgang met China, waarschuwden verschillende Amerikaanse media. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi reageerde geïrriteerd op het telefoongesprek, maar gaf de schuld aan Taiwan. Hij noemde het een "kleinzielige daad" van de Taiwanese regering. De Taiwanese regering roept China op tot kalmte. Donald Trump gaf zijn reactie op de ontstane ophef via Twitter. Hij vroeg zich onder andere af waarom de Verenigde Staten wel wapens aan het land kunnen leveren terwijl hij niet met de president mag telefoneren: Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2016 Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China heeft op zaterdag een protest ingediend bij "de relevante afdeling" van de Amerikaanse regering.

Hoofdaanklager Michigan wil hertelling blokkeren De hertelling van de stemmen voor de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan moet worden tegengehouden. Dat heeft Bill Schuette, de hoofdaanklager van Michigan, gevraagd aan het hooggerechtshof van de staat, aldus persbureau AP. Het verzoek tot hertelling in Michigan komt van de voormalig presidentskandidate voor de Groene Partij Jill Stein. Zij deed eerder ook al een verzoek tot hertelling in de staat Wisconsin. Schuette laat in een verklaring weten dat Stein niet in haar recht staat om een hertelling aan te vragen, omdat ze - als er gefraudeerd zou zijn - alsnog niet als winnaar toegewezen zou worden. Ze behaalde in Michigan één procent van de stemmen. Trump riep al eerder op om het verzoek van een hertelling in Michigan te blokkeren. Daarop zou de kiescommissie in de staat vrijdag bij elkaar komen, maar door het verzoek van Schuette om ook de hertelling uit te stellen, is die bijeenkomst uitgesteld. Niet om de winst te doen Eerder gaf Stein al aan dat het doel van de campagne om stemmen te herstellen is “om meer licht te werpen op hoe onbetrouwbaar het Amerikaanse verkiezingsstelsel is”. Lees ook: Heeft Trump gewonnen door een cyberaanval? Zo kreeg volgens een aantal wetenschappers en activisten Clinton in een aantal doorslaggevende stemdistricten in Wisconsin waar elektronisch werd gestemd, 7 procent minder stemmen dan in districten die stemden op papier. Trump haalde in Michigan 10.700 meer stemmen dan Hillary Clinton.

'Transitieteam Trump onderzoekt nieuwe sancties Iran' Het transitieteam van Donald Trump is nieuwe sancties tegen Iran aan het onderzoeken. Dat melden bronnen binnen Trumps transitieteam donderdag aan The Financial Times. Volgens The Financial Times hebben mensen binnen Trumps team contact gehad met Republikeinen in het Congres, waar ze een meerderheid hebben, om eventuele sancties te bespreken. Het gaat hierbij om maatregelen die losstaan van de afspraken die werden gemaakt in 2015 bij de Irandeal. De Amerikaanse Senaat stemde donderdagavond nog in met een verlenging van de sancties tegen Iran met tien jaar. De verlenging van de sancties werd door de Senaat unaniem aangenomen. In november werd het voorstel ook al bijna door heel het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Beide partijen zijn van mening dat de sancties verlengd moeten worden als stok achter de deur wanneer het land zich niet houdt aan de Irandeal. Trump en Iran Het Witte Huis is net als Iran tegen de verlenging van de sancties, omdat Obama zonder de sancties ook genoeg middelen heeft om Iran te straffen voor eventuele misstappen. Bekend is dat Trump het verbreken van het akkoord met Iran een goed idee vindt. James Mattis, de nieuwe minister van Defensie, die Trump vrijdag aanstelde, staat juist bekend om zijn harde opstelling jegens Iran. Anders dan Trump vindt hij het verbreken van het nucleair akkoord een slecht idee.

Trump kiest minister van Defensie 'Mad Dog' Mattis

Donald Trump heeft de oud-generaal James Mattis aangewezen als de nieuwe minister van Defensie. Tijdens zijn toespraak in de speciale Thank You Tour 2016 in Cincinnati bevestigde de toekomstige president dat de 66-jarige gepensioneerde generaal begin volgende week officieel aangekondigd zal worden als minister. "We gaan 'Mad Dog' Mattis benoemen als onze minister van Defensie", zei Trump. Mattis heeft ervaring als generaal in onder meer Irak en Afghanistan. Hij staat bekend om zijn harde taalgebruik en zijn wantrouwen naar Iran, het land waarmee de huidige Amerikaanse president Obama een nucleaire deal sloot. Na zijn pensioen is Mattis gaan werken als consultant. Gisteren meldde de The Washington Post de aankomende benoeming al. Om de benoeming rond te krijgen moet er wel een horde worden genomen. Mattis is pas in 2013 met pensioen gegaan en officieel moet een oud-militair minstens zeven jaar uit functie zijn voor hij minister kan worden. Daarom moet het Congres zijn toestemming geven. Nieuwe rechter Hooggerechtshof is "fantastisch" en wordt snel bekendgemaakt Tijdens de toespraak maakte Trump ook bekend dat hij snel de overleden conservatieve Antonin Scalia, een van de negen rechters van het Hooggerechtshof, gaat vervangen. "Ik heb nog drie of vier namen in mijn hoofd voor die positie." Volgens Trump zal het geen probleem zijn om zijn kandidaat-rechters door de Senaat te loodsen. Tot op heden hield de Senaat, gecontroleerd door de Republikeinen, de kandidaat van president Obama, rechter Merrick Garland, tegen. "Mijn kandidaten voor de positie zijn fantastische mensen. Ze zijn zeer gerespecteerd, briljante mensen."

'Trump kiest minister van Defensie' Donald Trump heeft de gepensioneerde marinegeneraal James Mattis gekozen voor de post van minister van Defensie. Trump heeft het nog niet officieel bekendgemaakt, maar The Washington Post meldt dat hij het volgende week naar buiten gaat brengen. De krant beroept zich daarbij op ingewijden. Mattis was eerder onder andere bevelhebber van de Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

Trump telefoneert met 'fantastische' premier Pakistan De Pakistaanse premier Nawaz Sharif belde Donald Trump op woensdag om hem te feliciteren met zijn overwinning en te spreken over de verdere samenwerking. Geen bijzondere gebeurtenis, ware het niet dat het verslag van het telefoongesprek onmiddellijk viral ging nadat de Pakistaanse overheid deze online zette. Volgens het verslag reageerde Trump zo: As I am talking to you Prime Minister, I feel I am talking to a person I have known for long. Your country is amazing with tremendous opportunities. Pakistanis are one of the most intelligent people. I am ready and willing to play any role that you want me to play to address and find solutions to the outstanding problems. It will be an honor and I will personally do it. Feel free to call me any time even before 20th January that is before I assume my office. Sharif reageerde op de uitbundige uitspraken door Trump te vragen of hij Pakistan zou willen bezoeken, aldus het verslag. Trump zei dat hij graag naar het "fantastische land, de fantastische plek met de fantastische mensen" zou willen gaan. Hij sloot af: Please convey to the Pakistani people that they are amazing and all Pakistanis I have known are exceptional people. Het verslag is een zogenaamde 'readout', een samenvatting van een telefoongesprek. Op het moment staat er veel druk op de verhouding tussen Pakistan en buurland India vanwege een conflict in de regio Kashmir. Volgens sommige analisten zou deze actie van Trump verkeerde gevolgen kunnen hebben voor de diplomatische relaties tussen de Verenigde Staten en India.

Wetenschappers schrijven open brief aan Trump Meer dan 2300 wetenschappers, onder wie 22 Nobelprijswinnaars, hebben een open brief aan aankomend president Donald Trump geschreven. De wetenschappers roepen Trump op "de hoge standaarden van wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid te huldigen in reactie op huidige en toekomstige kwesties van gezondheidszorg en milieuvervuiling." Het is een breed gezelschap, van biologen tot ecologen en van scheikundigen tot medici. Tegen de Washington Post zegt Andrew Rosenberg, directeur van de Union of Concerned Scientists die de brief initieerde, dat veel wetenschappers bezorgd zijn over opmerkingen die Trump tijdens de campagne maakte als ook over de mensen die hem nu adviseren over energie, het milieu en gezondheidszorg. Trump-adviseur Kathleen Hartnett-White zei onlangs dat koolstofmonoxide wat haar betreft niet onder de Clean Air Act valt, die klimaatverandering moet tegengaan. Robert Walker, die Trump eveneens adviseert, zei tegen de Guardian dat er geen geld meer moet naar de afdeling Earth Science van NASA, omdat die zich bezig houdt met “politiek correcte milieu controle". Klimaatwetenschapper bij het Carnegie Institution for Science Ken Caldeira, die de brief ondertekende, zegt "extreem bezorgd" te zijn. "Het kost decennia om een voorsprong op te bouwen in een bepaald wetenschapsgebied. Het is ontzettend makkelijk dat in een paar jaar te verwoesten."

Nancy Pelosi herkozen tot leider Democraten in Huis Nancy Pelosi is door de Democraten in het Huis van Afgevaardigden herkozen tot hun leider. De 76-jarige Pelosi versloeg haar 43 jaar oude tegenstrever Tim Ryan met 134 stemmen tegen 63. NancyPelosi Nancy Pelosi Honored to be elected by my colleagues to serve as Democratic Leader. Let's get to work. https://t.co/knAEqL8azt 30 november 2016 @ 16:44 De Californische Pelosi is al dertig jaar lid van het Amerikaanse Congres. Veertien jaar lang was ze daarin de leider van de Democraten. Na de verkiezing van Donald Trump spraken enkele leden van de Democratische Partij zich uit voor een nieuwe Democratische leider in het Huis. Pelosi zou te ver afstaan van de kiezers in de Rust Belt, het gebied dat massaal voor Trump stemde. Met haar overtuigende herverkiezing heeft Pelosi deze kritiek de mond gesnoerd.

Ex-Wall Street-bankier wordt minister van Financiën Steven Mnuchin bij het verlaten van de Trump Tower. Foto: Mike Segar / Reuters Donald Trump heeft Steven Mnuchin, de financieel directeur van Trumps campagne, benoemd tot minister van Financiën. Dat heeft Mnuchin woensdag zelf bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Mnuchin (53) heeft zeventien jaar lang bij Goldman Sachs gewerkt en veel ervaring in de wereld van de hedgefunds. Daarna richtte hij een investeringsfirma op die onder meer geld stak in filmproducties van 20th Century Fox en Warner Bros. Tijdens het bekendmaken van zijn ministerschap zette Mnuchin uiteen wat de belangrijkste speerpunten van zijn beleid zullen zijn. Hij herhaalde in navolging van Trump geen voorstander te zijn van regionale handelsverdragen, maar meer te zien in bilaterale verdragen met handelspartners. Trump maakte recent bekend op zijn eerste dag de stekker uit het TPP-verdrag te willen trekken. Dat voorziet in een handelszone met landen rondom de Stille Oceaan. Ook de benoeming van Wilbur Ross (78) als minister van Handel is bevestigd. Ross is een miljardair die bekend is geworden om zijn investeringen in slechtlopende bedrijven. Hij kent Donald Trump al vanuit de jaren negentig. Ross heeft zijn eigen kapitaalfonds en bezit een deel van staalbedrijf Arcelor Mittal, waar hij in de raad van bestuur zit. Lees ook: Oud-bankier Mnuchin wordt minister van Financiën VS

Sioux blijven protesteren tegen olieleiding, ook met Trump in Witte Huis Donald Trump is een van de investeerders in de beruchte Dakota Access Pipeline, de olieleiding die door inheems grondgebied in North Dakota gaat lopen. Al sinds april bivakkeren duizenden leden van inheemse groepen uit de gehele VS, gesteund door milieu- en andere activisten, bij het Oahe-reservoir. Als Trump in het Witte Huis zit, is de aanleg waarschijnlijk helemaal niet meer te stoppen. Maar het protest verstilt niet, ook al zet de winter in, vertelt actievoerder Marilyn Black Elk aan NRC: "Al vijfhonderd jaar proberen ze ons van ons land te jagen. Het is ze nooit gelukt. En het gaat ze ook dit keer niet lukken."

Activisten verbranden vlaggen bij Trump hotel Leden van de "NYC Revolution Club" verbranden de Amerikaanse vlag buiten het Trump International Hotel in New York. REUTERS/Shannon Stapleton Donald Trumps tweet waarin hij zei dat niemand de Amerikaanse vlag zou moeten mogen verbranden is niet in dank afgenomen door linkse activisten. Een groep demonstranten stak gisteravond op de stoep van het Trump International Hotel in New York City een aantal Amerikaanse vlaggen in brand. Dat meldt Reuters. Het gaat om leden van de Revolutionary Communist Party. Op dinsdag raakte Trump opnieuw in opspraak nadat hij op social media liet weten dat hij vond dat vlaggenverbranding "niet zou moeten kunnen" en dat er consequenties zouden moeten zijn, zoals een jaar gevangenisstraf of het ontnemen van het Amerikaanse staatsburgerschap: realDonaldTrump Donald J. Trump Nobody should be allowed to burn the American flag - if they do, there must be consequences - perhaps loss of citizenship or year in jail! 29 november 2016 @ 11:55 Vlaggenverbranding is sinds een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court in 1989 officieel geen misdaad maar een daad van protest. Het valt volgens deze uitspraak onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook oordeelde het Supreme Court meerdere malen dat het ontnemen van het Amerikaanse staatsburgerschap geen strafeis mag zijn. Het verbranden van de vlag komt in de Verenigde Staten elke paar jaar weer ter sprake. Frappant detail: in 2005 kwam Hillary Clinton nog met een wetsvoorstel dat vlaggenverbranding illegaal zou maken. Het voorstel werd niet aangenomen.

De laatste honderd dagen van Obama Voor Barack Obama als president van de Verenigde Staten nadert het einde. Wat doet hij voor hij in januari de macht overdraagt aan zijn opvolger Dondald Trump? In een fotoreeks selecteert NRC elke dag een foto van Obama in zijn laatste honderd dagen als president. Bekijk de serie hier.

'Elaine Chao wordt minister van Transport' Elaine Chao, die minister van Werkgelegenheid was onder George W. Bush, wordt minister van Transport onder president Donald Trump. Dat melden bronnen binnen Trumps transitieteam dinsdag aan persbureau AP. AP The Associated Press Transition official: President-elect Trump picks Elaine Chao as Transportation secretary. https://t.co/fitx3sdUK9 29 november 2016 @ 16:49 Waarschijnlijk wordt de benoeming later op de dag officieel bekendgemaakt. De 63-jarige Chao was de eerste Aziatisch-Amerikaanse vrouw die ooit een ministerpost bekleedde in de Verenigde Staten. Eerder werd Chris Christie, gouverneur van New Jersey en trouwe rechterhand van Trump tijdens dienst campagne, nog genoemd als mogelijke minister van Transport. Hij werd echter op een zijspoor gezet door Trumps schoonzoon Jared Kushner. Waarschijnlijk was dit ingegeven door het feit dat Christie in zijn tijd als openbaar aanklager Kushners vader heeft vervolgd. Ook wordt Christie achtervolgd door een verkeersschandaal. Hij liet eens de toegangswegen naar de George Washington Bridge in Fort Lee sluiten, omdat de burgemeester van die stad hem niet wilde steunen. Dit leidde tot een enorm verkeersinfarct. Dinsdag maakte Christie bekend dat hij zijn termijn als gouverneur (tot begin 2018) gaat uitzitten. Dat betekent dus dat de prominente Republikein definitief geen functie krijgt in het kabinet van Trump

Trumpblog: Vertrouwde Hillary Clinton te veel op big data? Hillary Clinton zette tijdens haar campagne vol in op big data, het slim analyseren van grote hoeveelheden kiezersgegevens. Toch verloor ze. Vertrouwen politici te veel op cijfers? Die vraagt stelt NRC-journalist Emilie van Outeren in een artikel waar ook de betrouwbaarheid van peilingen en de effectiviteit van het traditioneel campagne voeten op de hak worden genomen. Het Clintonkamp schepte voor de verkiezing op over het enorme datateam, deels geërfd van Obama. Haar team gebruikte een geavanceerd algoritme om grote hoeveelheden gegevens van kiezers te verzamelen, analyseren en benutten. In het stuk komt ook de datastrategie van Donald Trump ter sprake. Zijn datateam bleek goed op de hoogte te zijn van de inhaalslag die de Republikein vlak voor de verkiezingsdatum maakte, terwijl peilers de vastgoedmagnaat nog steeds geen kans op de overwinning gaven. Lees hier het hele artikel: Vertrouwde Hillary Clinton te veel op big data?

Trump kiest Price als gezondheidsminister Trump heeft de chirurg Tom Price gevraagd minister van Gezondheid te worden in zijn regeringsploeg, melden persbureaus en The New York Times. Seema Verma, een gezondheidbeleidsconsultant uit Indiana, zal het Medicare-agentschap leiden. Dat overziet onder meer verschillende landelijke gezondheidsprogramma's en standaarden van zorgverzekeringen. Price, afkomstig uit de staat Georgia en lang actief als dokter in Atlanta, staat bekend als een groot criticus van Obamacare. Trump heeft in zijn campagne beloofd het gezondheidszorgsysteem van Obama af te schaffen, alhoewel hij in recente uitspraken milder is over de regeling. De keuze voor Price lijkt echter toch uit te stralen dat het systeem aangepakt zal worden: hij is al een criticus sinds de Democraten in 2009 begonnen met het invoeren van de wetgeving. Trump heeft dinsdagavond ook nog een opvallende tweede afspraak met Mitt Romney. Hij is in de running voor de post van minister van Buitenlandse Zaken, maar daar is openlijk zware kritiek op vanuit team-Trump zelf. Romney was tijdens de campagne een groot criticus van Trump en zou daarom geen minister moeten worden, vindt onder andere zijn topadviseur Kellyanne Conway. De nieuw verkozen president lijkt hem echter, gezien de tweede afspraak, nog steeds als kandidaat te beschouwen.

Trumpt wint ook Michigan De stemmen in de staat Michigan zijn eindelijk geteld en Donald Trump heeft gewonnen. Met de winst kreeg Trump er 16 kiesmannen bij waarmee hij nu 306 kiesmannen heeft binnengehaald. Hillary Clinton won er 232. Het was een spannende race in Michigan. Trump won met tweetiende procentpunt van de 4,8 miljoen stemmen. Dat is de kleinste winst in 75 jaar. De uitslag is redelijk verrassend. Het is voor het eerst sinds 1988 dat een Republikeinse presidentskandidaat in Michigan wint. AP_Politics AP Politics BREAKING: Michigan certifies Donald Trump as winner of state’s 16 electoral votes with recount request expected. 28 november 2016 @ 19:08 Een advocaat van Green Party-leider Jill Stein zou al een hertelling van de stemmen hebben aangevraagd, meldt persbureau AP. Hij zou hebben aangegeven woensdag een officiële aanvraag te doen. Stein vroeg al eerder een procedure voor het hertellen van de stemmen aan voor de staten Wisconsin en Pennsylvania, twee andere cruciale swing states die de afgelopen verkiezing naar Trump gingen. Ze haalde voor de procedure van de hertelling al 6,3 miljoen dollar op, bijna twee keer zoveel als voor haar eigen verkiezing.

Kiesman stapt op zodat hij niet op Trump hoeft te stemmen Een Republikeins lid van het Amerikaanse Kiescollege namens de staat Texas stapt uit protest op, zodat hij niet op Donald Trump hoeft te stemmen. Dat schrijft Art Sisneros op zijn blog. Trump won 38 kiesmannen in de zuidelijke staat. Sisneros gaf eerder al aan dat hij Trump niet wilde steunen omdat de vastgoedmagnaat niet geschikt zou zijn voor het presidentschap. In de blog zegt de kiesman dat opstappen daarom "de beste optie die ik momenteel zie". Sisneros: "Ik geloof dat als ik op Trump zou stemmen dat ik Gods eer schade toebreng." De kiesmannen van Texas komen volgende maand bijeen in Austin om te stemmen. Zij kunnen voor die tijd een vervanger kiezen voor Sisneros. Laatstgenoemde zal vanaf nu rouwen om "het verlies van onze republiek".

Trump spreekt met Petraeus en Romney Een drukke dag vol overleg voor Donald Trump vandaag. De president-elect spreekt onder meer met de gepensioneerde generaal David Petraeus, die wordt genoemd als mogelijke minister van Buitenlandse Zaken. realDonaldTrump Donald J. Trump Just met with General Petraeus--was very impressed! 28 november 2016 @ 21:01 Ook een andere kanshebber, de voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, heeft maandag een gesprek met Trump. bpolitics Bloomberg Politics LATEST: Trump to meet with retired General David Petraeus as he considers him for secretary of state… https://t.co/jvm62M9aGW 28 november 2016 @ 14:33 Trump spreekt verder met Frances Townsend, veiligheidsadviseur ten tijde van het presidentschap van George W. Bush. Ook komen meerdere senatoren langs voor een gesprek. Petraeus is een viersterrengeneraal. Hij had de leiding over de Amerikaanse militaire missies in Afghanistan en Irak. Ook was hij ruim een jaar hoofd van de CIA. Hij moest die laatste functie neerleggen nadat hij een buitenechtelijke affaire had met zijn biograaf, Paula Broadwell. Verder liet het transitieteam van Trump weten dat de uitslag van de presidentsverkiezing niet gewijzigd zal worden. Dit ondanks pogingen van Jill Stein van de Green Party om een hertelling van de stemmen af te dwingen. Trump heeft deze operatie al eerder onzinnig genoemd.

Trump dreigt deal met Cuba op te blazen Terwijl Cubanen rouwen om de dood van voormalig leider Fidel Castro, die vrijdag op (vermoedelijk) 90-jarige leeftijd overleed, sprak Donald Trump maandag over het akkoord dat Washington eind 2014 sloot met Havana. "Als Cuba niet bereid is om een betere deal te sluiten voor de Cubanen, voor de Cubaans-Amerikanen en de Verenigde Staten, zal ik het akkoord opzeggen", sprak de Republikein dreigend op Twitter. realDonaldTrump Donald J. Trump If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal. 28 november 2016 @ 14:02 Op 17 december 2014 maakten president Obama en zijn Cubaanse ambtsgenoot Raúl Castro bekend dat de twee aartsvijanden de onderlingen betrekkingen zouden gaan lijmen. Canada en paus Franciscus bemiddelden tussen de twee landen om het akkoord mogelijk te maken. Sindsdien hebben de VS sancties en reisrestricties opgeheven. Ook is de Amerikaanse ambassade in Havana, die in 1961 ten tijde van de Cubacrisis gesloten werden, heropend. In maart bracht Obama als eerste Amerikaanse president in ruim 80 jaar een bezoek aan Cuba. realDonaldTrump Donald J. Trump Fidel Castro is dead! 26 november 2016 @ 13:08 Trump reageerde afgelopen weekend al op de dood van Castro, die hij aanduidde als een "wrede dictator, die zijn eigen volk bijna zes decennia heeft onderdrukt". De Republikein zei dat de erfenis van Castro vooral bestaat uit ""vuurpelotons, diefstal, onvoorstelbaar lijden, armoede en het ontkennen van fundamentele menselijke rechten". Kort daarop kreeg Trump op twitter bijval van zijn rechterhand Mike Pence, de aanstaande vicepresident. Die noemde Castro op Twitter een "tiran", maar begon niet over de Amerikaanse deal met het communistische land. Hij stelde juist dat met Castro's dood "nieuwe hoop ontstaat" voor het "onderdrukte volk van Cuba". mike_pence Mike Pence The tyrant #Castro is dead. New hope dawns. We will stand with the oppressed Cuban people for a free and democratic Cuba. Viva Cuba Libre! 26 november 2016 @ 16:59

Trump: miljoenen illegale stemmen tijdens verkiezingen Tijdens het Thanksgiving-weekend in de VS klinkt er plotseling weer retoriek zoals we die uit de campagne kenden. In zijn laatste tweets herhaalt Donald Trump dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen - ondanks zijn eigen winst. Er zouden "miljoenen" mensen illegaal hebben gestemd. In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016 De tweets verhitten een weekend dat al verhit was, door verzoeken van Green Party-leider Jill Stein om een hertelling in een aantal staten. Het Clinton-kamp heeft zich daarbij aangesloten. Eerder op zondag besteedde Trump in meerdere tweets al aandacht aan dat initiatief, dat hij afdeed als onzin. Hij gaf zware kritiek op Clinton, die het verlies al heeft toegegeven. Zijn nieuwste tweets lijken echter vooral verband te houden met de steeds toenemende voorsprong van Clinton in de zogenoemde popular vote. Waar Trump zijn claims vandaan haalt is onduidelijk.

Ruzie over mogelijke benoeming Romney Mitt Romney, een van de felste Republikeinse critici van Donald Trump in de aanloop naar de verkiezingen, wordt toch overwogen als minister van Buitenlandse Zaken. Dat leidt bij sommige Trump-aanhangers toch gefronste wenkbrauwen. Kellyanne Conway, Trumps campagnemanager, heeft haar baas nu zelfs in het openbaar afgeraden Romney te benoemen. In verschillende interviews op tv zei Conway dat Trump riskeert zijn aanhangers van zich te vervreemden als hij Romney kiest: "We weten niet eens of hij voor Trump gestemd heeft. Hij en zijn adviseurs hebben het afgelopen jaar alleen maar afschuwelijk gedaan tegen Donald Trump. Ik ben een en al voor eenheid in de partij, maar ik ben niet zeker dat dat ten koste moet gaan van het ministerschap van Buitenlandse Zaken." Conways opmerkingen kwamen haar op kritiek te staan van andere Republikeinen. Voormalige Republikeins strateeg en politiek analist Ana Navarro tweette: ananavarro Ana Navarro Astounding to hear K. Conway, who has the ability to tell Trump privately, trash possibility of Romney as Sec of State publicly on @CNNSotu 27 november 2016 @ 14:34 Daar reageerde Conway weer op. KellyannePolls Kellyanne Conway I did tell him privately. And I'll respect his decision. Point is the volume & intensity of grassroots resistance t… https://t.co/Og4NzKHfCA 27 november 2016 @ 14:40

Californische moskeeën ontvangen dreigbrieven Verschillende islamitische centra in de staat Californië hebben brieven gekregen waarin moslims met de dood worden bedreigd. Volgens The Huffington Post wordt in de brieven expliciet een link gelegd met Trump. Hij zou gaan doen "wat Hitler met de Joden heeft gedaan", aldus de handgeschreven tekst. "Er is een nieuwe sheriff in town. En hij gaat Amerika schoonmaken en weer laten schijnen, te beginnen met jullie moslims." Volgens The Huffington Post is dit het nieuwste geval van dertien bevestigde incidenten waarbij moslims in de naam van Trump zijn bedreigd. The Southern Poverty Law Center maakt zelfs melding van 100 incidenten. De Raad voor de Amerikaanse-Islamitische Betrekkingen zou in eerste instantie niet met de nieuwste brieven naar buiten hebben willen treden om kopieergedrag te voorkomen, maar heeft het toch gedaan om te vragen om meer politiebescherming. De politie van San Jose onderzoekt de brieven nu, maar het is nog onduidelijk of er meer politiebeveiliging volgt. In een statement zegt de directeur van de Californische afdeling van de Raad dat politieke en religieuze leiders in de staat zich moeten uitspreken "tegen de normalisering van islamofobie". Volgens het instituut blijkt uit cijfers van de FBI dat er een landelijke stijging van 67 procent is in het aantal anti-moslimincidenten sinds 2015. De directeur van de afdeling Los Angeles van de Raad stelt dat Trump misschien niet direct verantwoordelijk is, maar op z'n minst islamofobie heeft genormaliseerd. Trump zelf zegt volgens The Huffington Post niet van op de hoogte te zijn van de toename in incidenten.

Trump Tower voor eventjes 'Dump Tower' Vloeren van marmer, plafondschilderingen van Griekse mythen en bladgoud op de muren: er is een overvloed aan luxe in de Trump Tower. Echter, wie zaterdag op Google Maps de wolkenkrabber van de aankomende president opzocht, zag dat het gebouw een naamsverandering had ondergaan. Trump Tower was voor eventjes 'Dump Tower'. Hoe de naamsverandering plaats heeft kunnen vinden, is niet bekend, maar dat mocht de pret op sociale media niet drukken. Op Twitter zeggen mensen dat de "nieuwe naam" beter past bij de wolkenkrabber die 58 verdiepingen telt en gebouwd is op de hoek van de beroemde Fifth Avenue. Tekst loopt door onder tweets: lesleyabravanel Lesley Abravanel High five to the Google Maps genius who changed T***p Tower to its rightful name, Dump Tower https://t.co/W1DC53F8pn 27 november 2016 @ 00:17 AmandaDTCC AmandaDTCC

I knew I loved you guys❤

#dumptower #notmypresident #dump https://t.co/Ysbl04s6Ui Bravo @googlemaps 😂😂😂😂😂I knew I loved you guys❤ 27 november 2016 @ 07:56 Secret Service wil ook etage huren De aankomend president van de Verenigde Staten en zijn gezin wonen op de bovenste verdiepingen van de wolkenkrabber in Manhattan. Zaterdag werd bekend dat de Amerikaanse Secret Service, verantwoordelijk voor de bescherming van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en hun familie, overweegt om een verdieping te huren in de Trump Tower in New York.

Trump: hertelling is oplichterij en bespottelijk Ook Donald Trump heeft nu gereageerd op het verzoek van Jill Stein van de Groene Partij om de stemmen in de staat Wisconsin opnieuw te tellen. Hij noemt de oproep in een verklaring "oplichterij", zo meldt persbureau Reuters: "Dit is oplichterij van de Groene Partij in een verkiezing waarin het verlies al is toegegeven en waarvan de resultaten geaccepteerd moeten worden, in plaats van ze in twijfel te trekken en ze te misbruiken." Volgens Trump is de oproep van Stein, die in korte tijd de 2,5 miljoen dollar inzamelde die nodig is voor een hertelling, niets anders dan zelfverrijking: "Deze hertelling is gewoon een manier voor Jill Stein, die nog niet eens 1 procent van het totale aantal stemmen kreeg en in sommige staten niet eens op het stembiljet stond, een manier om haar zakken te vullen met geld. Het merendeel daarvan zal ze nooit gebruiken aan deze bespottelijke hertelling." Trump haalde op zijn Twitteraccount ook uit naar de Democraten, nadat het team van Clinton zich aansloot bij het initiatief voor een hertelling. Hij zegt dat de hertelling niks gaat veranderen. The Green Party scam to fill up their coffers by asking for impossible recounts is now being joined by the badly defeated & demoralized Dems — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 november 2016 Hillary Clinton conceded the election when she called me just prior to the victory speech and after the results were in. Nothing will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 november 2016

Kamp Clinton steunt verzoek om hertelling Wisconsin Het kamp van Hillary Clinton steunt de roep om het hertellen van de verkiezingsuitslagen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Het campagneteam van de voormalige Democratische presidentskandidate doet dat om er zeker van te zijn dat “alles eerlijk is verlopen aan beide kanten”, zo schrijft woordvoerder Marc Elias op Medium. Het campagneteam reageert daarmee op een verzoek van voormalig presidentskandidate Jill Stein van de Groene Partij. Die diende vrijdagavond een officieel verzoek voor hertelling in omdat er een opmerkelijk verschil zou zijn tussen digitale en papieren stemmen voor Trump en Clinton. Ze wil zo “meer licht te werpen op hoe onbetrouwbaar het Amerikaanse verkiezingsstelsel is”. Eerder werd bekend dat Clinton in een aantal doorslaggevende stemdistricten in Wisconsin waar elektronisch werd gestemd zo’n 7 procent minder stemmen kreeg dan in districten waar werd gestemd op papier. Bewijs voor manipulatie vonden de onderzoekers niet, maar ze betogen dat het afwijkende patroon een hertelling rechtvaardigt. Lees ook: Kamp Clinton steunt verzoek om hertelling stemmen Wisconsin.

Trump: Castro was een wrede dictator Het overlijden van de Cubaanse oud-president Fidel Castro maakte op veel plekken in de wereld positieve woorden en steunbetuigingen los. Zo niet bij het tweetal dat vanaf januari de Verenigde Staten moet gaan leiden. De aanstaande president Donald Trump noemde Castro "een wrede dictator, die zijn eigen volk bijna zes decennia heeft onderdrukt". realDonaldTrump Donald J. Trump Fidel Castro is dead! 26 november 2016 @ 13:08 Eerder op de dag twitterde Trump al de mededeling dat Castro was overleden, gevolgd door een uitroepteken. Tegenover persbureau AP stelde hij later dat de Cubaanse oud-leider zijn land heeft opgezadeld met "vuurpelotons, diefstal, onvoorstelbaar lijden, armoede en het ontkennen van fundamentele menselijke rechten". Kort daarop kreeg Trump op twitter bijval van zijn rechterhand Mike Pence, de aanstaande vicepresident. Die noemde Castro op Twitter een "tiran" en stelde dat met zijn dood "nieuwe hoop ontstaat" voor het "onderdrukte volk van Cuba". mike_pence Mike Pence The tyrant #Castro is dead. New hope dawns. We will stand with the oppressed Cuban people for a free and democratic Cuba. Viva Cuba Libre! 26 november 2016 @ 16:59

Secret Service overweegt verdieping te huren in Trump Tower De Amerikaanse Secret Service, verantwoordelijk voor de bescherming van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en hun familie, overweegt om een verdieping huren in de Trump Tower in New York. Dat meldde een bron binnen de veiligheidsdienst vrijdag aan CNN. De aankomend president van de Verenigde Staten en zijn gezin wonen op de de bovenste verdiepingen van de wolkenkrabber in Manhattan. Trump zal vanaf 20 januari zijn intrek nemen in het Witte Huis in Washington, maar het is onduidelijk of ook zijn vrouw Melania en jongste zoon Barron met hem meeverhuizen. Mogelijk blijven zij in New York, zodat Barron daar zijn schooljaar kan afmaken, zo meldde de Amerikaanse krant New York Post vorig weekend. CNN meldt dat het huren van een verdieping rond de 1,5 miljoen dollar (ruim 1,4 miljoen euro) per jaar zou kosten. Een huurcontract kan de overheid niettemin geld uitsparen: veiligheidsagenten hoeven dan niet meer in hotels te overnachten.

Nieuwe benoemingen in team Trump Ook tijdens het vakantieweekend, de dagen na Thanksgiving, maakt het team van Donald Trump nieuwe benoemingen bekend. Na de eerste kritiek dat er vooral mannen werden benoemd werd op vrijdagavond de derde vrouw in team-Trump bekendgemaakt. Na Nikki Haley ambassadeur bij de Verenigde Naties en Betsy DeVos als minister van Onderwijs, is Katheen Troia McFarland voorgedragen als vice-adviseur van nationale veiligheid. Haar baas Michael Flynn reageerde verheugd. GenFlynn General Flynn So proud & honored to have KT McFarland as part of our National Security team. She will help us #MAGA 25 november 2016 @ 17:37 McFarland, afgestudeerd aan Oxford, heeft veel overheidservaring. Ze werkte al onder de regeringen van president Ford en Reagan en was in 2006 kandidaat voor de Republikeinen voor een Senaatszetel voor New York. Ze nam het toen uitgerekend op tegen Hillary Clinton. Toen won Clinton. De andere bekendmaking is van openbaar aanklager Donald McGahn. Hij wordt onderdeel van de adviesraad van het Witte Huis en adviseur van president Trump. McGahn was advocaat in het campagne-team van Trump. Hij zou volgens website Politico zorg dragen dat de zakenbelangen van miljardair Trump niet zijn presidentschap in de weg zullen zitten.

'Geheime dienst onderhandelt over het huren van twee verdiepingen in Trump Tower' De Amerikaanse geheime dienst zou in onderhandeling zijn over het huren van twee verdiepingen in de Trump Tower in New York om Melania en Barron Trump te beveiligen. Dat meldt de krant The New York Post. Dit zou de Amerikaanse overheid miljoenen kosten die direct naar het bedrijf van Trump zelf zouden stromen. nypost New York Post https://t.co/cp2D06nX7t Today's cover: Trump Tower security may take over two floors – and it could cost millions https://t.co/4cZNxEgPoz 25 november 2016 @ 13:16 De geheime dienst en de politie van New York zouden twee verdiepingen willen huren om Trump's vrouw Melania en hun 10-jarige zoon Barron te beveiligen na de inauguratie van Trump als president. Zij wonen in een penthouse in de Trump Tower en Melania zou volgens de krant van plan zijn om zeker tot de zomer in New York te blijven wonen zodat Barron zijn schooljaar kan afmaken. Of zij zich na de zomer bij Trump in het Witte Huis zullen voegen is nog niet duidelijk. Hoewel de geheime dienst natuurlijk vaker huizen heeft moeten huren om de president en zijn familie te beveiligen tijdens bijvoorbeeld vakanties, is het saillant dat in dit geval de huur naar het bedrijf van Trump zelf zou gaan. Volgens de krant zou het op basis van de huidige tarieven in de toren op jaarbasis gaan om zo'n 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro). De eerste 26 verdiepingen van gebouw zijn bestemd voor commerciële verhuur en hier staan een aantal verdiepingen leeg. De geheime dienst zou twee verdiepingen willen huren waar 250 agenten aan het werk kunnen.

De man achter hét nepnieuwsbericht van de verkiezingsstrijd De naam Jestin Coler zal weinig mensen waarschijnlijk iets zeggen, en ook als je de veertigjarige ziet lopen in Los Angeles zal hij je niet opvallen. Toch is de Amerikaan misschien wel een van de bepalende spelers geweest in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. De zelfbenoemde godfather van het fake news kwam namelijk enige tijd terug met het nepnieuwsbericht 'FBI Agent Suspected In Hillary Email Leaks Found Dead In Apparent Murder-Suicide'. Eén van de agenten die onderzoek deed naar het emailschandaal rondom Democrate Clinton zou zelfmoord hebben gepleegd. Het bericht ging razendsnel rond onder Republikeinse kiezers die het als waarheid aannamen en waarmee Clinton in diskrediet werd gebracht. Het Amerikaanse NPR zocht naar zijn beweegredenen. Het artikel werd gepubliceerd op de website van de Denver Guardian, een niet bestaand medium dat door Coler is opgezet. De Amerikaan heeft bij zijn bedrijf Disinfomedia zo'n 20 tot 25 mensen in dienst die niets anders doen dan zulke nepberichten schrijven. Coler zit onder meer achter websites als USAToday.com.co en WashingtonPost.com.co. Het lijkt dan alsof je naar een erkent medium surft, maar in werkelijkheid lees je gekleurd nieuws dat een bepaalde partij in diskrediet brengt. Hij richt zich bewust op Republikeinse kiezers. "Die zijn het meest vatbaar voor dit soort berichten, bij Liberalen sloeg het niet aan", zegt Coler tegen NPR. Het gehele interview lezen? Dat kan hier.

Make Christmas Great Again Onder het mom 'Make Christmas Great Again' heeft Donald Trump zijn aankomende presidentschap verder vercommercialiseerd. Hij heeft namelijke onlangs een nieuw item toegevoegd aan zijn webshop: een dingetje waarmee Amerikanen hun kerstboom kunnen opleuken. Het gaat om een Trump-cap op kerstbalformaat: een Make America Great Again-ornament, omrand met een laag van 24 karaats goud. De rode cap met geborduurde letters vond tijdens de campagne van de Republikein gretig aftrek en is in korte tijd uitgegroeid tot een gewild cultobject. Om wat exclusievers te bieden aan Amerikanen die net als Trump een wat ruimere beurs hebben, is er daarom nu de gouden Red Cap Collectible Ornament voor de prijs van 149 dollar (140 euro). Te verkrijgen in de Trump-shop.

'Zwarte schaap' Orban belt met Trump De Hongaarse premier Viktor Orban en Donald Trump hebben onlangs met gebeld en elkaar als 'zwarte schapen' omarmd. Dat schrijft de Hongaarse krant Vilaggazdasag. "Hij heeft me uitgenodigd in Washington", verklaarde Orban. "Ik zei hem dat ik daar al lang niet meer ben geweest, omdat men mij er als een zwart schaap behandelde." De conservatief was één van de weinige regeringsleiders in de Europese Unie die blij was met de verkiezing van Trump. "Hij antwoordde lachend dat het hem precies hetzelfde verging." De Hongaar heeft veel vertrouwen in het slagen van de Republikein als president van de Verenigde Staten: "Hij zal als president ideologisch ongebonden zijn. Succes, efficiëntie en resultaten interesseren hem veel meer dan politieke theorieën."

Obama: we zijn altijd simpelweg Amerikanen Na Trumps speech eerder vandaag gaf ook president Obama een toespraak. Dat deed hij via Facebook. In de toespraak roept hij het Amerikaanse volk om eenheid te tonen na een lange verkiezingsstrijd: "In Amerika zijn wij niet door een ras of een religie verbonden, maar door een gedeeld geloof dat wij allemaal gelijk zijn. [...] Twijfel niet, dat is wat ons Amerikaans maakt: niet waar we vandaan komen, niet hoe we er uit zien of waar we in geloven, maar de idealen waar wij onze trouw aan hebben gezworen."

Bedankje voor Hillary Hillary Clinton mag een vervelende periode achter de rug hebben, maar fans besloten haar voor Thanksgiving op te fleuren. Ze kreeg vanochtend een onverwachts cadeau: een aantal Clinton-aanhangers hadden langs de weg buiten haar huis bedankbordjes geplaatst. I was greeted by this heartwarming display on the corner of my street today. Thank you to all of you who did this. Happy Thanksgiving. -H pic.twitter.com/b69mW3Oqbf — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 24, 2016

Zwarte journalist zet alt-right voorman op z'n plek Wat gebeurt er als je een scherpe, Afro-Amerikaanse journalist en een wit-nationalistische spreker aan één tafel zet? Dinsdag was alt-right voorman Richard Spencer te gast bij televisiejournalist Roland Martin, in een aflevering van het Amerikaanse programma NewsOne Now (TV One). Spencer kwam de afgelopen paar dagen in het nieuws door een video waarin zijn aanhangers “Heil Trump!” en “Heil Victory!” scandeerden, gevolgd door een Hitlergroet. Eerder schreef journalist Maartje Somers in NRC over deze controversiële beelden en de discussie die daarover ontstond. Richard Spencer ziet zichzelf als voorman van de zeer rechtse alt-right-beweging. Twee tegenpolen gaan een kritisch gesprek aan met elkaar. Je verwacht dan dat beiden in een ordinair moddergevecht met elkaar belanden. Nou niet helemaal.. Hoe het afliep, kun je hier lezen :Zwarte journalist zet alt-right Richard Spencer op z’n plek

Trump op staatsbezoek in Beieren? waar veel staatshoofden en regeringsleiders in Europa wat gereserveerd hebben gereageerd op de verkiezing van Donald Trump, heeft de Beierse premier en CSU-leider Horst Seehofer het voortouw genomen om de Republikein uit te nodigen voor een staatsbezoek aan Duitsland. Dat meldt de Duitse krant Die Welt donderdag. Seehofer, die bekend staat als criticus van het beleid van Bondskanselier Merkel, met name op asielgebied, zegt dat de Europese leiders Trump te snel veroordelen en dat ze eerst "zijn daden moeten afwachten". Vlak na de verkiezing van de Amerikaan tot president liet de CSU-leider weten dat hij altijd welkom is in "vrijstaat Beieren". Nu heeft Seehofer ook een concrete datum genoemd waarop Trump zijn regio zou kunnen bezoeken: ergens tussen 17 en 19 februari. Dan vindt in Munchen een veiligheidsconferentie plaats waarop jaarlijks veel regeringsleiders naartoe komen. Trump is dan net vier weken president: het zou misschien wel het eerste staatsbezoek worden van de Republikein. Het is niet bekend of hij op de uitnodiging ingaat.

Trump: Eensgezind kunnen we alles bereiken Nadat president Obama al de traditionele gratie verleende aan twee kalkoenen - Tater en Tot uit Iowa waren de gelukkigen - heeft ook Donald Trump van zich laten horen op Thanksgiving Day. In een videoboodschap sprak hij afgelopen nacht de Amerikanen toe. Hij had het onder meer over de wonden die de afgelopen tijd zijn ontstaan in Amerika door zijn felle campagne: "We hebben een intensieve en lange campagne achter de rug. Spanningen die daarin zijn ontstaan, zijn helaas niet zomaar verdwenen. Maar er liggen kansen voor ons om echt verandering te brengen in Washington. Om die te benutten moeten we de rijen sluiten en als één land te werk gaan. Het is tijd om elkaar als burgers weer te vertrouwen. Als Amerika eensgezind is, is er niets dat we niet kunnen bereiken."

Groene Partij haalt genoeg geld binnen voor hertelling Jill Stein, de presidentskandidaat van de Groene Partij, heeft via crowdfunding binnen 24 uur maar liefst 2,5 miljoen dollar binnengehaald om een procedure te starten voor een hertelling van de stemmen in Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. De drie staten zijn cruciale swing states die bij de afgelopen verkiezingen naar Donald Trump gingen. Steins doel is niet om alsnog te winnen of de Democraten aan een overwinning te helpen. Volgens The Verge is het theoretisch mogelijk dat de Democratische Partij alsnog een meerderheid krijgt qua aantal kiesmannen. Mochten alle drie de staten na een hertelling namelijk naar Clinton gaan, dan heeft zij een meerderheid van 278 kiesmannen tegen 260 voor Trump. Doel van de campagne is echter "om meer licht te werpen op hoe onbetrouwbaar het Amerikaanse verkiezingsstelsel is". Directe aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende berichten over hackers die het verkiezingsproces beïnvloed zouden hebben. GreenPartyUS Green Party US Failure to fulfill the promise of democracy leaves millions of people in the US too discouraged to vote, we need to restore their confidence 24 november 2016 @ 02:02 Kort voordat het doel van 2,5 miljoen werd bereikt, kondigden de Greens aan dat dit bedrag vooral zou worden gebruikt voor een hertelling in Wisconsin. Voor de twee andere staten is nog meer geld nodig, naar schatting zo'n 6 á 7 miljoen dollar. Inmiddels is het streefbedrag verhoogd naar 4,5 miljoen dollar.