Trumps weg naar het Witte Huis

17 november - Japanse premier Shinzo Abe ontmoet Donald Trump in diens Tower, New York. Veel Japanners zijn geschrokken van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen. Met 38.000 Amerikaanse militairen gestationeerd in het land – meer dan in welk ander land ook buiten de VS – is Japan een van de belangrijkste bondgenoten van de VS. Tijdens de campagne zei Trump meermaals dat hij de Amerikaanse militaire aanwezigheid wereldwijd wil terugdringen. Toch zegt Abe alle vertrouwen te hebben in Trump als president.

AFP / Cabinet Secretariat