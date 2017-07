Met welke route naar je vakantiebestemming bespaar je het meeste geld?

Tijd is geld. Ook als je met de auto op vakantie bent, maar dan precies andersom: hoe meer tijd je kwijt bent, hoe meer je bespaart. Want langs de snelste Europese snelwegen is de benzine het duurst en betaal je je blauw aan tol en vignetten. Rij een stukje om en je vindt een route waar je geld bespaart op weg naar het zonnige zuiden.

Dit weekeinde beginnen de eerste schoolvakanties in Nederland. Ruim de helft van alle vakantiegangers gaat met de auto. Dat waren afgelopen zomer 6,2 miljoen Nederlanders, blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag bekendmaakt.

Frankrijk blijft de lijst met populaire vakantielanden aanvoeren met bijna 1 op de 5 vakanties. Duitsland zakte 2 procent in populariteit (1,3 miljoen vakanties). Na de twee koplopers volgen Spanje, Italië, Griekenland en Turkije als bestemmingen.

NBTC Nipo en de ANWB peilden de vakantieplannen voor deze zomer, en verwachten dat Spanje Duitsland zal inhalen.

NRC bekijkt de autoroutes naar de populaire vakantiebestemmingen en zocht uit of je iets kunt besparen door een andere route te nemen. Die besparingen zijn niet in steen gebeiteld: er zijn veel variabelen (soort auto, verbruik, lokale benzineprijzen etc). Deze routes zijn een indicatie. Vouw zelf de kaart open (on- dan wel offline) om te kijken of je niet tóch door Luxemburg kan om daar goedkope benzine in te slaan, of die tolvrije D-weg naar de Côte d'Azur kan nemen. Alle routes gaan uit van een vertrek uit Utrecht.

Frankrijk

Euro 95: €1,35

Diesel: €1,21

Tol: ja

De goedkoopste route naar Parijs via Brussel. Klik hier of op de afbeelding om ‘m in Google Maps te bekijken.

Naar Parijs is de snelste route via Brussel, en dan bij Valenciennes Frankrijk in. Dat kost € 13,90 tol. Je kunt ook over Gent en Lille rijden, om bijvoorbeeld de Belgische E-19, die vaak erg druk is, te vermijden. Dan betaal je meer tol tot aan Parijs: € 16,30. Besparen kan door een uur extra te pakken door van het Belgische Bergen tot Marle in Frankrijk de D-wegen te rijden, en vanaf daar de N2 tot Parijs.

Richting Bordeaux ontwijk je de tolpoortjes met diezelfde N2. Als je daarna de D-wegen langs Vierzon, Châteauroux en Angoulême neemt, bespaar je € 71,10 aan tol. Tel wel twee uur extra rijden bovenop de tien uur die de dure route al kost.

Naar het zuiden, naar Nice bijvoorbeeld, moet je altijd door tankhemel Luxemburg rijden. Na een goede elf uur jakkeren over de Route du Soleil (Nancy-Dijon-Lyon-Orange) ben je bij de Middellandse Zee, en ben je € 72,60 aan tol lichter. Die kun je wel besparen, als het je drie uur extra rijden waard is. Je neemt dan bij Nancy de E23 (N57) naar Besançon en dan D-wegen naar Nice. Dat kost je veel extra tijd, maar minder kilometers. En je ziet nog eens wat.

Je kunt ook een tolbadge kopen, waarmee je automatisch tol betaalt en door de speciale poortjes kunt zonder te stoppen. Die zijn vooral interessant voor wie vaker naar Frankrijk gaat, want je moet voor € 11 een contract afsluiten en het kost € 2,50 per (gebruikte) maand. ANWB-leden betalen € 9.

De ANWB voegt daar nog aan toe dat de snelweg verlaten voor goedkopere benzine niet nodig is in Luxemburg, maar wél loont in Frankrijk. Daar is de benzine soms wel 20 cent per liter goedkoper, bijvoorbeeld bij een grote supermarktketen. Hier vind je de goedkoopste benzinepompen in Frankrijk. En op autoroutes.fr kun je van deur tot deur je tolkosten berekenen.

Spanje

Euro 95: €1,17

Diesel: €1,06

Tol: ja

De goedkoopste route naar Spanje via Luxemburg. Klik hier of op de afbeelding om ‘m in Google Maps te bekijken.

Probeer op weg naar Spanje zo zuinig mogelijk te rijden in Frankrijk, en pers die laatste druppeltjes de tank uit, want in Spanje is de benzine een stuk goedkoper.

Naar de costa’s rij je via Luxemburg voor een goedkope tank benzine, maar qua tijd en tol maakt het niet zoveel uit of je die route neemt, of over Parijs rijdt. Als je maar bij Montpellier uitkomt en de AP-7 langs naar beneden neemt.

Ook Spanje heft tol. Van de Franse grens tot aan Barcelona kost het € 16, tot Valencia € 47. Doorrijden helemaal tot Algeciras, waar de boot naar Marokko vertrekt, kost € 55 binnen Spanje. Langs de kust zijn vrij veel alternatieve wegen, veelal parallel aan de tolwegen. De N-340 kun je bijvoorbeeld naar beneden nemen. Die tolvrije weg loopt helemaal tot aan Cádiz, hoewel die op sommige trajecten is vervangen door de tolweg. Alternatief daarnaartoe is de N-342, iets van de kust af.

Door Andorra rijden heeft alleen zin als het je om de route door de Pyreneeën te doen is. De goedkopere benzine daar kun je rustig wegstrepen tegen het omrijden en het grotere verbruik in de bergen.

Voor Madrid kom je in Baskenland Spanje binnen. Vanaf daar ben je naar Madrid € 27 kwijt aan tol. Bespaar die door een half uurtje om te rijden. Vermijd de AP-8 richting Bilbao, en pak bij San Sebastian de A-1, langs Gasteiz en Burgos. Je kunt die helemaal nemen tot aan Madrid. Een alternatief is via Pamplona en Logroño te rijden, dat duurt niet veel langer.

Italië

Euro 95: €1,57

Diesel: €1,41

Tol: ja

De goedkoopste route naar Italië via Oostenrijk. Klik hier of op de afbeelding om ‘m in Google Maps te bekijken.

Naar Italië kun je het beste door Oostenrijk rijden, langs Innsbruck en door de Brennerpas. Probeer in Oostenrijk zoveel mogelijk te tanken, want de benzine is er een stuk goedkoper dan in Italië.

Voor Oostenrijk is een vignet nodig voor alle snelwegen, en voor de rest moet je vaak tol betalen. De trajecten kun je vinden op asfinag.at. De vignetten kosten voor 10 dagen € 8,80 en voor twee maanden € 25,70. Neem je verlies, omrijden heeft niet zoveel zin.

Die Oostenrijkse vignetten zijn trouwens niet zo duur als die in Zwitserland. Dat is de route voor wie naar Turijn, Milaan of Rome rijdt, maar daar kost een vignet € 38,50, en voor sommige tunnels vragen ze nog een paar tientjes extra.

Tunnels als de Gotthardtunnel zijn vaak erg druk. Ontloop die door de Gotthardpas te nemen, de San Bernardinotunnel of de Simplonpas. Stukken langer, maar zo’n pas door de Alpen is wel mooi.

Italië heft ook tol. Sterker nog: ze hebben het er uitgevonden. Ze zijn ook niet echt te vermijden zonder uren extra uit te trekken voor de reis en veel meer kwijt te raken aan benzine, en zo het milieu ook extra te belasten. In Italië betaal je tol per kilometer. Bereken je tol op deze site.