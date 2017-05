De Hoogstraat tot het bombardement

Op 14 mei 2016, half twee ’s middags, is het precies 76 jaar geleden dat Rotterdam werd aangevallen door Duitse bommenwerpers. Explosies en brand verwoestten bijna de gehele binnenstad. Van de Hoogstraat, vanouds een van de belangrijkste winkelstraten, bleef niets over. Dit is een digitale reconstructie – een reconstructie in aanbouw. En uw hulp is zeer welkom.

Van Oostvoorne tot Nieuw-Zeeland hebben zich het afgelopen jaar oud-Rotterdammers gemeld om de Hoogstraat te helpen herbouwen. Honderden mails kregen we met namen, foto’s, herinneringen. We spraken met oud-bewoners, of hun familie. Allemaal stukjes van de puzzel die we willen leggen. In een jaar tijd hebben we zo 65 adressen van gezichten en verhalen kunnen voorzien. Maar we willen de straat ‘compleet’ hebben. Blijf ons daarom helpen met uw informatie: hoogstraat@nrc.nl