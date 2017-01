U kwam dus terug uit Parijs…

„…en ging naar Leiden. Mijn vader wilde dat en ik deed het gewoon. Ik zat wel bij het corps en daar maakte ik korte filmpjes, voor de lol. Voor een van die filmpjes, Feest, had ik een prijs gekregen en dat kwam goed uit, want toen ik na mijn studie in dienst moest, in 1963, werd ik van de luchtmacht – waar ik was ingedeeld – overgebracht naar het filmdepartement van de marine met de opdracht een film te maken over driehonderd jaar corps mariniers. Daarna ben ik nooit meer terug naar de wiskunde gegaan.”

U stelde uw ouders opnieuw teleur doordat Martine zwanger raakte.

„Ja, want we waren niet getrouwd, en het was 1966, dus was dat een grote burgerlijke schande. Toen ik het vertelde – Martine was in de auto blijven wachten – liet mijn moeder prompt het blad met koffie op de grond vallen. Ze vond het vreselijk.”

En u?

„Ook vreselijk. Een ramp. Je kon wel voor een abortus naar Amsterdam, maar het was verboden en je hoorde er de afschuwelijkste verhalen over, dingen met breinaalden in donkere stegen. Niet iets waarvan ik dacht: dat gaan we doen. Dus ik moest een baan zoeken, leraar wiskunde of zo.”

U hebt weleens verteld dat u zich van ellende bij de Pinkstergemeente aansloot.

„Ja.”

Een extreme reactie.

„Vind je dat?” Na een stilte: „Jezus was ook extreem, hè. Die zei: als je je vader en je moeder niet haat en de familieverbanden niet verbreekt, hoef je niet bij mij aan te komen. Zo doen ze het bij IS ook.”

Maar waarom de Pinkstergemeente?

„Waarom, waarom. De dingen gebeuren, daarom. Ik zat met Martine in de trein en we praatten over de zwangerschap, en in die tijd was ik bezig met het Evangelie van Johannes, omdat ik wilde weten wat er in de Bijbel stond, wat mensen geloofden, en toen was er in diezelfde coupé een vrouw die ons gesprek had gehoord. Bij de tramhalte kwam ze naar ons toe met een briefje in haar hand en zei: ‘God kan jullie helpen.’ In een periode waarin mijn leven op zijn kop stond, ben ik naar zo’n bijeenkomst toegegaan. Of je dat nou psychotisch moet noemen of niet – ik gebruik het woord zelf wel – maar eh…” – hij lacht – „daar was Jezus dus. Op het moment dat er werd gezegd ‘Jezus, bedankt dat u bij ons bent’, voelde ik dat hij er was. Later realiseerde je je dat er gelijktijdig allerlei klanken uit het orgel kwamen die je in een bepaalde stemming brachten. Het zat geraffineerd in elkaar. Ze deden daar ook aan glossolalie, hè. Spreken in tongen. A da jojo stigi goko… Dat wordt dan vertaald en in mijn geval was het: deze man moet zijn carrière als filmregisseur opgeven en als zendeling naar Afrika gaan.”

Hebt u dat overwogen?

„Ja, nou ja, één kant in mij zei: dit is waar, dit is Jezus die tegen je praat, of God. Luister daar nou maar naar. De andere kant zei: dat maak jij ervan. Die eerste stem was in het begin wel sterker, want toen er werd gezegd ‘wie Jezus wil volgen, moet nu naar voren komen’, ging ik naar voren. En toch dacht ik ook: dit is verzonnen.”